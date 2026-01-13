Jaroslav Foldyna vládu podpoří

Premiér Babiš v úterý ráno vystoupil na jednání poslaneckého klubu SPD a vysvětloval fungování vlády a její další kroky. Podle Radima Fialy, lídra poslanců SPD, bylo důležité, že členové klubu se mohli Babiše přímo dotazovat a získat odpovědi: „Je pro nás důležité, že se poslanci mohli pana premiéra ptát, on jim odpovídal.“
Poslanec Tomáš Doležal označil jednání s Babišem za „velice zajímavé“ a zopakoval, že klub se nakonec shodl na jednotné podpoře při hlasování o důvěře: „Jako klub budeme všichni pro vyslovení důvěry, domluvili jsme se.“ Podobně Miroslav Ševčík doplnil: „Babiš nás vůbec nemusel přesvědčovat,“ prohlásil.
Poslanec Jaroslav Foldyna přitom předem avizoval, že pokud nebude splněno úplné ukončení projektu, může mít problém vládě důvěru udělit. Nakonec i on vládu podpoří, což zdůvodnil na svém facebookovém profilu. „Po důkladném vyhodnocení všech dostupných aktuálních informací jsem bohužel nucen konstatovat, že se Česká republika pod vládou Petra Fialy stala v mnoha ohledech nesuverénní zemí – tedy zemí, jejíž rozhodování je stále častěji podřízeno cizím zájmům, nikoli zájmům vlastním. Toto zjištění mě hluboce znepokojuje,“ uvedl Foldyna, že odstavení Fialovy vlády od moci zůstává klíčovou prioritou vládních stran.
„Po zvážení všech reálných alternativ dalšího vývoje, kdy vážně hrozí, že politické síly, které naši zemi do této ponižující a nebezpečné situace přivedly, budou i nadále z vládní pozice spolurozhodovat o jejím osudu, což by znamenalo pouze další zesilování české angažovanosti v cizí válce, další pokračování v cílené likvidaci naší suverenity a v důsledku pak i samotné české státnosti a nakonec i českého národa jako takového, jsem proto s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím nucen prohlásit, že budu hlasovat pro vyslovení důvěry vládě premiéra Andreje Babiše,“ prohlásil Foldyna.
Hlasovat pro Babišovu vládu prý bude i za cenu pokračování muniční iniciativy v její plánované, pozměněné podobě. „Jasně však konstatuji, že jde z mé strany o mimořádně bolestný kompromis,“ poznamenal Foldyna.
Jako poslanec se prý bude nadále snažit, aby byla muniční iniciativa zrušena a Česká republika se opět stala suverénní a hrdou zemí. „Z pozice poslance jednoho z koaličních partnerů budu veškerou vahou svého mandátu usilovat o to, aby se Česká republika opět stala suverénní a hrdou zemí, která si o svých záležitostech rozhoduje sama podle svých zájmů a která usiluje o přátelské vztahy se všemi státy a národy světa. I nadále pak budu považovat úplné zrušení muniční iniciativy za jednu ze svých priorit,“ dodal Foldyna.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.