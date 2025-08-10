Je ČT přísnější na opozici, než na vládu? Rada má přesná čísla

10.08.2025 11:41 | Monitoring

Člen Rady České televize Pavel Matocha poukazuje na analýzu společnosti Media Tenor, podle níž má zpravodajství Událostí České televize nejvíce negativní tón vůči předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Podle Matochy to dokazuje, že ČT přistupuje k opozici přísněji než k vládním politikům.

Je ČT přísnější na opozici, než na vládu? Rada má přesná čísla
Foto: Repro Facebook
Popisek: Pavel Matocha

Pavel Matocha se na svém facebookovém profilu vyjádřil k výsledkům analýzy společnosti Media Tenor, kterou si nechala vypracovat Česká televize. Podle něj se ukazuje, že zpravodajství ČT vykazuje nejvíce negativní tón vůči předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

„Na opozici musí být přísnost, říkají si zjevně ve zpravodajství na Kavčích horách... Analýza vyváženosti a objektivity zpravodajství České televize opět potvrdila, že nejvíc negativní tón v Událostech je vůči Andreji Babišovi,“ poukazuje Matocha.

Pozastavuje se konkrétně nad tím, že Česká televize referuje o předsedovi nejsilnější opoziční strany negativněji než o všech vládních politicích, přestože se v daném období neobjevila žádná výrazná negativní kauza. „Jak je možné, že o politikovi, který je čtvrtým rokem v opozici a na kterého se v daném období neobjevila žádná nová negativní kauza, referuje ČT mnohem negativněji než o všech vládních politicích?“ pokládá řečnickou otázku.

„Ze zpráv o Babišovi byla v Událostech negativní každá pátá (18 %)!“ upozorňuje Matocha dále na analýzu, která ukazuje, že zpravodajství o Babišovi má vysoký podíl negativních informací.

Matocha zároveň porovnává, že jde o výrazně vyšší podíl než u jiných výrazně medializovaných osobností. „To je výrazně více než u Blažka a Stanjury, kteří v daném období čelili bitcoinové kauze!“ dodal.

Analýza, na kterou se Matocha odvolává, byla zpracována společností Media Tenor. Zkoumala nejčastěji prezentované politiky v hlavní zpravodajské relaci České televize Události a hodnotila, jaký byl tón jejich mediálního obrazu – tedy zda byl pozitivní, neutrální či negativní.

Opozice v čele s hnutím ANO a SPD dlouhodobě kritizuje Českou televizi, kterou označuje za provládní médium. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že zpravodajství ČT nadržuje vládním stranám a k nejsilnější opoziční straně přistupuje zaujatě.  Kritické hlasy se ozývají i od dalších opozičních politiků, kteří zmiňují možnost zásadní reformy ČT či dokonce jejího zestátnění.

Do debaty o fungování České televize vstoupila i otázka koncesionářských poplatků. Poslanci letos schválili vládní novelu, která od května 2025 zvyšuje měsíční poplatek za ČT o 15 korun na 150 korun a za Český rozhlas o 10 korun na 55 korun. Zároveň se nově poplatková povinnost vztahuje i na další zařízení, například mobilní telefony či počítače. Opozice proti novele opakovaně protestovala a snažila se její schválení zablokovat prostřednictvím obstrukcí.

Představitelé hnutí ANO a SPD přitom avizují, že pokud se po volbách dostanou k moci, budou prosazovat úplné zrušení koncesionářských poplatků. Plánují také sloučení České televize a Českého rozhlasu a jejich začlenění pod dohled Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle opozice by to neznamenalo omezení svobody médií, ale odstranění „falešné daně“.

Psali jsme:

Souček byl odvolán. Zní obavy, co bude dál. Ale přišel náznak, kdo by ho nahradil
„Nebo se na to vys*reš...“ Jednání Rady ČT probíhá v dusné náladě
„Pojď zpátky, nějak se domluvíme.“ Xaver pustil ven detaily jednání se Součkem. A dal mu výzvu
17 platů odstupného v ČT: Ředitel se cukal a řekl, že nic neřekne

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

analýza , Babiš , Česká televize , ČT , Facebook , Události , zpravodajství , Matocha

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že zpravodajství ČT je nevyvážené?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

O kolik byste snížili sociální odvody pro pracující rodiče?

A týkalo by se to obou rodičů a i živnostníků? A ještě máte také řešení toho, jak si s malými dětmi sehnat práci? Protože to také není snadné. Ráda bych třeba něco jen na částečný úvazek, ale ne za almužnu a hledat takovou práci je jak hledat jehlu v kupce sena.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Se starým autem už se do Prahy možná nepodíváte. Plán připravují Hřib s Bursíkem

7:49 Se starým autem už se do Prahy možná nepodíváte. Plán připravují Hřib s Bursíkem

Stopku v Praze mohou dostat nejenom taxíky se spalovacími motory, ale rovněž i někteří dojíždějící. …