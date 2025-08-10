Je ČT přísnější na opozici, než na vládu? Rada má přesná čísla

Pavel Matocha se na svém facebookovém profilu vyjádřil k výsledkům analýzy společnosti Media Tenor, kterou si nechala vypracovat Česká televize. Podle něj se ukazuje, že zpravodajství ČT vykazuje nejvíce negativní tón vůči předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.
„Na opozici musí být přísnost, říkají si zjevně ve zpravodajství na Kavčích horách... Analýza vyváženosti a objektivity zpravodajství České televize opět potvrdila, že nejvíc negativní tón v Událostech je vůči Andreji Babišovi,“ poukazuje Matocha.
Pozastavuje se konkrétně nad tím, že Česká televize referuje o předsedovi nejsilnější opoziční strany negativněji než o všech vládních politicích, přestože se v daném období neobjevila žádná výrazná negativní kauza. „Jak je možné, že o politikovi, který je čtvrtým rokem v opozici a na kterého se v daném období neobjevila žádná nová negativní kauza, referuje ČT mnohem negativněji než o všech vládních politicích?“ pokládá řečnickou otázku.
„Ze zpráv o Babišovi byla v Událostech negativní každá pátá (18 %)!“ upozorňuje Matocha dále na analýzu, která ukazuje, že zpravodajství o Babišovi má vysoký podíl negativních informací.
Matocha zároveň porovnává, že jde o výrazně vyšší podíl než u jiných výrazně medializovaných osobností. „To je výrazně více než u Blažka a Stanjury, kteří v daném období čelili bitcoinové kauze!“ dodal.
Analýza, na kterou se Matocha odvolává, byla zpracována společností Media Tenor. Zkoumala nejčastěji prezentované politiky v hlavní zpravodajské relaci České televize Události a hodnotila, jaký byl tón jejich mediálního obrazu – tedy zda byl pozitivní, neutrální či negativní.
Opozice v čele s hnutím ANO a SPD dlouhodobě kritizuje Českou televizi, kterou označuje za provládní médium. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že zpravodajství ČT nadržuje vládním stranám a k nejsilnější opoziční straně přistupuje zaujatě. Kritické hlasy se ozývají i od dalších opozičních politiků, kteří zmiňují možnost zásadní reformy ČT či dokonce jejího zestátnění.
Do debaty o fungování České televize vstoupila i otázka koncesionářských poplatků. Poslanci letos schválili vládní novelu, která od května 2025 zvyšuje měsíční poplatek za ČT o 15 korun na 150 korun a za Český rozhlas o 10 korun na 55 korun. Zároveň se nově poplatková povinnost vztahuje i na další zařízení, například mobilní telefony či počítače. Opozice proti novele opakovaně protestovala a snažila se její schválení zablokovat prostřednictvím obstrukcí.
Představitelé hnutí ANO a SPD přitom avizují, že pokud se po volbách dostanou k moci, budou prosazovat úplné zrušení koncesionářských poplatků. Plánují také sloučení České televize a Českého rozhlasu a jejich začlenění pod dohled Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle opozice by to neznamenalo omezení svobody médií, ale odstranění „falešné daně“.
autor: Natálie Brožovská