Je to puč, řekl Călin Georgescu obřímu davu v Bukurešti. Salvini tlačí na Brusel

podotkl, že desetitisíce lidí v rumunské metropoli vyšly do ulic právě den poté, co rumunská koaliční vláda přežila hlasování o nedůvěře a mimo konce kabinetu premiéra Marcela Ciolacua žádaly také konání druhého kola prezidentských voleb, jež zrušil v prosinci rumunský nejvyšší soud poté, co v jejich prvním kole zvítězil Georgescu. Svůj krok soud argumentoval údajnou koordinovanou internetovou kampaní Ruska.



Někdejší rumunský prezident Klaus Iohannis předtím také odtajnil zpravodajské informace, podle nichž Rusko zorganizovalo tisíce účtů na sociálních sítích k propagaci Călina Georgescua na platformách, jako je TikTok a Telegram. Soud následně, aniž Georgescua jmenoval, uvedl, že jeden ze třinácti kandidátů v prvním kole voleb 24. listopadu byl na sociálních sítích neoprávněně „zvýhodněn“, což prý vedlo právě k danému výsledku hlasování. Georgescu verdikt odsoudil jako „oficiální puč“ a útok na demokracii.



Proti zrušení voleb se postavila například protikandidátka Georgescua a předsedkyně strany Unie záchrany Rumunska Elena Lasconiová či šéf Aliance za jednotu Rumunů George Simion, jenž zorganizoval aktuální i minulé protesty. „Jsme jednotní, jsme silní. Jsme tu, protože náš hlas byl ukraden. Protože byla pošlapána demokracie,“ uvedl v sobotu Simion, jenž v půlce ledna označil při jednom z předchozích protestů dění v zemi za „státní převrat“.

Puterea poporului!



Power to the People!!



Romania ????



Jos tirania! trăiască poporul! pic.twitter.com/NKoTz6Lw5p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 1, 2025

Cílem protestů má dle něj být kromě rezignace Ciolacua též „obnovení demokracie a svobodných voleb“. „Nevěříme, že nadcházející volby budou svobodné a spravedlivé,“ míní s odkazem na chystané nové prezidentské volby, jejichž první kolo je naplánováno na 4. května a, pokud žádný kandidát nezíská více než 50 % hlasů, druhé na 18. května.

???? Georgescu stood today in front of a massive army of supporters who came to demand their country back



We demand the resumption of the second round of elections, an end to arrests and political persecution, and no more EU and NATO interference!



Georgescu is our president! pic.twitter.com/KgpXzgNLEB — Daily Romania (@daily_romania) March 1, 2025

Protestujícím na znovu chystaných volbách vadí zejména to, že není jasné, zda se jich bude moci zúčastnit Georgescu, který je dle průzkumů jejich favoritem.

Romania, AtlasIntel poll:



Presidential election



Georgescu (*): 40%

Dan (*-RE): 26% (n.a.)

Antonescu (*-S&D|EPP): 16% (n.a.)

Ponta (*-S&D): 8% (n.a.)

Lasconi (USR-RE): 6% (-12)

Simion (AUR-ECR): 1% (-16)



+/- vs. 20-22 November 2024



Fieldwork: 21-24 February 2025

Sample size:… pic.twitter.com/HqUOPzBCaY — Europe Elects (@EuropeElects) February 26, 2025

Sám Georgescu, jehož ve středu zadržela policie a byl podroben výslechu kvůli podezření z řady trestných činů včetně podpory fašistických, rasistických či xenofobních organizací, na demonstraci vystoupil osobně a mínil, že jsou vyvíjeny snahy, aby kandidovat nemohl. „Staří a noví přátelé se pokusili zablokovat mou kandidaturu,“ prohlásil na místě protestů dle France24.

Podle rumunské mutace rádia Svobodná Evropa před desetitisíci protestujících též pronesl, že chce „být souzený podle svobodného hlasování“ a volal po sjednocení nespokojených Rumunů. „Nemůžeme být svobodní, pokud nejsme jednotní,“ uvedl. „Systém se nás snažil rozdělit, ale to nás ještě více spojilo. Pojďme spolu na cestě ke svobodě!“ hlásal z tribuny na bukurešťském Vítězném náměstí.



En Bucarest con Calin Georgescu, finalista y favorito en la segunda vuelta suspendida de las presidenciales rumanas, y con George Simion, el presidente del partido AUR, miembro del ECR de Mateusz Morawieski y Giorgia Meloni.

Intervine en el acti al final de la gigantesca… pic.twitter.com/a8z0wy3sxa — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) March 1, 2025

Mezi přítomnými lidmi byli dle Svobodné Evropy zástupci rumunské Strany mladých (POT) v čele s jejich předsedkyní Anou Mariou Gavrilăovou a podle odhadů reportéra G4Media na místo přišlo až 30 tisíc demonstrantů.

„Myslím, že je to poslední shromáždění, které pořádáme, už je toho moc. To chcete, aby celé Rumunsko vyšlo do ulic?“ zmínil na místě též Simion.



Server Euronews pak účast v pochodu z Univerzitního náměstí na Vítězné náměstí odhadl na 16 tisíc lidí a upozornil na slova Simiona, že on sám odmítá kandidovat v prezidentských volbách a on sám i jeho strana Svaz pro jednotu Rumunů (AUR) podpoří Georgesca, jelikož to jeho volba je „správná a demokratická“.



Georgescu čelí hned několika obviněním

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7601 lidí



Soud prezidentskému kandidátovi Georgescuovi nařídil zůstat v Rumunsku a oznamovat úřadům jakoukoli změnu bydliště, zdržet se vytváření nebo používání účtů na sociálních sítích ke zveřejňování zakázaného obsahu, pravidelně se hlásit policii za účelem sledování, předstupovat před žalobce a soudce, když je předvolán, a nesmí vlastnit ani nosit zbraně.

Psali jsme: „Neskloním hlavu.“ Rumun Georgescu propuštěn, padla silná slova

„Už mě nic nepřekvapuje. Připomíná mi to mentalitu komunistického systému 50. let. Tady v tom není žádný rozdíl. Ale my pokračujeme. … My jsme ta síla, my jsme ta energie, my jsme Rumunsko. V žádném případě nebudeme sklánět hlavu. Jak jsem řekl, nic mě nepřekvapuje a budeme pokračovat v boji za svobodu,“ řekl Georgescu dle serveru News.ro ve středu po odchodu z policejní služebny, před níž se v průběhu jeho vyslýchání shromáždil dav jeho příznivců.



K podpoře demonstrantů a Georgescua se přihlásil též místopředseda italské vlády Matteo Salvini. „Zajímalo by mě, zda se dnes v Bukurešti pokusí cenzurovat příliv lidí na podporu Georgescua, ke kterému se také připojujeme. Otázka pro ‚demokratickou‘ EU: Lze v Evropě tolerovat násilí, cenzuru a pozastavení demokracie v Rumunsku?“ připojil dotaz směřovaný do Bruselu.

???? Chissà se proveranno a censurare la marea umana oggi a Bucarest a sostegno di @CG_Romania, a cui ci uniamo anche noi.

Domanda alla “democratica” UE: violenza, censura e sospensione della democrazia viste in Romania possono essere tollerate in Europa? pic.twitter.com/FusrxXtM3D — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 1, 2025

