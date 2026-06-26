Je to tu. Lidé se po verdiktu pro Pavla vrhli na Ústavní soud

26.06.2026 19:20 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ústavní soud se pochlubil tím, co bude řešit příští týden. Pod příspěvkem na síti X se ale místo toho strhla ostrá debata o jeho bleskovém zásahu ve prospěch prezidenta Petra Pavla.

Je to tu. Lidé se po verdiktu pro Pavla vrhli na Ústavní soud
Foto: Repro TN.cz, FB
Popisek: Petr Pavel

Ústavní soud na síti X zveřejnil přehled plenárních nálezů, kterými se bude zabývat v příštím týdnu. Místo debaty o rozpočtovém určení daní či zákonu o pobytu cizinců se ale pod příspěvkem strhla diskuse o zcela jiném rozhodnutí.

 

 

Řada komentujících soudu připomněla jeho středeční předběžné opatření, kterým v podstatě umožnil prezidentu Petru Pavlovi účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Jeden z diskutujících si do Ústavního soudu rýpl slovy: „Na základě jakých zvyklostí budete v těchto případech rozhodovat?“ Narážel tím na argumentaci, že účast prezidenta na summitech NATO byla dosud zvyklostí.

Další přidal ironickou poznámku: „Ještě byste mohli u kafe rozhodnout, jaké daně má zavést vláda, když teď spoluvládnete,“ naznačil, že Ústavní soud svým rozhodnutím dostal do politické role.

Objevily se i výtky směřující k rychlosti řízení. „Rozumíme tomu správně, že podání v obou těchto kauzách byla podána dnes, nebo právo na přednostní vyřízení mají pouze podání soudruha prezidenta?“ napsal další z komentujících. Dodal, že škoda, která prezidentovi podle něj hrozila neúčastí na summitu, byla přitom marginální, vzhledem k desítkám zahraničních akcí, kterých se za dobu Babišovy vlády účastnil.

Jiný uživatel napsal stručně: „Ta ostuda s vámi zůstane už navždy.“ Další se pak ptali, zda se i v nyní oznámených kauzách objeví podobně rychlé předběžné opatření.

Jeden z komentujících označil celý spor za „dětské přetahování se o bábovičky na písečku“. Podle něj by si měli Petr Pavel s Andrejem Babišem své „malicherné státnické spory“ řešit jinde a dodal, že kvalitě celého sporu podle něj odpovídalo i rozhodnutí Ústavního soudu.

V pondělí vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet argumentoval tím, že zahraniční politiku řídí vláda a Česko mají zastupovat premiér a příslušní ministři.  

Ještě v pondělí večer prezident podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu a současně požádal o vydání předběžného opatření. Tvrdil, že vláda mu protiústavně brání vykonávat jeho ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Nechtěl, aby soud hned definitivně vymezil pravomoci prezidenta a vlády, ale aby zatím zabránil tomu, že kvůli blížícímu se termínu summitu nebude moci odcestovat.  

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Ve středu Ústavní soud žádosti o předběžné opatření vyhověl. Nařídil vládě, ministerstvu zahraničí i ministrovi zahraničí, aby prezidenta bezodkladně oznámili organizátorům summitu jako člena české delegace, zajistili mu akreditaci a nečinili žádné kroky, které by jeho účast komplikovaly.  

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa zároveň zdůraznil, že nejde o konečné rozhodnutí ve sporu. Předběžné opatření se vztahuje pouze na summit v Ankaře a nemá předjímat, jak soud později rozhodne o samotné kompetenční žalobě. Konečný verdikt lze očekávat až v řádu měsíců.  

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ÚS , x , summit NATO , Petr Pavel

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