Jindřich Šídlo: Takovouhle jízdu by Bohuslav Sobotka Zemanovi nedovolil

Šídlo o Babišovi hovoří jako o totálně závislém a nejslabším polistopadovém premiérovi. „Andrej Babiš často a rád mluví o svém trestním stíhání v případu Čapího hnízda jako o ‚politickém procesu na politickou objednávku‘. Kdybychom spolu s ním chtěli na tuhle konspirační hru přistoupit, nutně bychom po chvíli uvažování dospěli k odpovědi na otázku, komu Babišova situace nejvíc vyhovuje. Ano, samozřejmě, že to je prezident Miloš Zeman,“ poznamenal Šídlo.

„Je až fascinující sledovat, jak se Babiš, druhý nejbohatší Čech, nelítostný Velký šéf a chlápek, co řídí vládu i celou Evropu po smskách, v blízkosti prezidenta ve svých 65 letech mění v koktajícího začátečníka,“ dodal Šídlo s tím, že Babišův pobyt se změnil na útěk před policií a státním zastupitelstvím, a tak si ani žádné hrdinství dovolit nemůže.

Původní text ZDE.

Babiš se dle Šídlových slov stal politickým rukojmím prezidenta Zemana. „A co je horší, do stejné pozice dostal celou zemi,“ uvedl.

Nepochybuje však ani o tom, že Babiš zůstane i nadále premiérem. „Babiš se kdysi mohl zachovat jako zodpovědný státník, ustoupit, udělat premiérem třeba Richarda Brabce a dnes by koalice, do níž by se ve Sněmovně zájemci hlásili jeden přes druhého, mohla řešit skutečné problémy země mířící z tučných let zpátky do reality,“ uzavřel Šídlo se slovy, že takovouhle jízdu by Zemanovi premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nedovolil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Polák dělal bordel, dostal přes držku. Feťák se pomočil, dealeři zdrhali, neutekli. Policisté v Hradci ukázali, jak zatočit s drogami. Slídili jsme na Hip Hop kempu Miloš Horký: Co informace agentury STEM z června letošního roku znamená pro český mediální rybník? Ať se ČSSD vyjádři, zda chce být ve vládě, dupnul si Babiš. A Hamáček se vyjádřil Jiří Vyvadil: Kdyby hloupost nadnášela...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef