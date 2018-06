Jiří Diestbier varuje ČSSD před Babišem: Já to zažil minule. S ním neplatí podání ruky, zpochybňuje i podepsanou smlouvu

Bývalý ministr bez portfeje a nynější senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) se pro Český rozhlas Plus vyjádřil na téma vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše. Proč Babiš nechce a ani nemůže do vlády s SPD? Babiš prý koaliční smlouvu ani nečetl.

Existuje něco, čím by šlo Dienstbiera přesvědčit, aby projektu vlády ČSSD a ANO vyjádřil svou podporu? „Za stávající situace si neumím představit nic, co by mě mohlo přesvědčit. Já budu zcela jednoznačně hlasovat proti účasti na vládě tak, jak byla vyjednána vedením naší strany,“ řekl Dienstbier. Zná sociálnědemokratický senátor detaily smlouvy, která byla dohodnuta s hnutím ANO? „Dá se říct, že ano. Alespoň tedy materiál, který byl rozeslán všem členům ČSSD. To, co zatím není známo, je příloha koaliční smlouvy, která má obsahovat sestavu ministrů, které by měl Andrej Babiš předložit ke jmenování prezidentu republiky,“ odpověděl Dienstbier.

„Samozřejmě v žádném programovém dokumentu to není tak, že by tam bylo všechno špatně, nebo všechno dobře. Najdu tam i pozitivní věci, které mi vcelku sedí. Ta koalice je ale problematická z celé řady hledisek. Před volbami se náš sjezd usnesl, že by ve vládě neměly být trestně stíhané osoby, natož na postu premiéra. Tady hrozí obrovský střet zájmů – premiér České republiky, kterému hrozí deset let ve vězení, může rozhodovat i o jmenování klíčových funkcionářů justičních a policejních složek,“ vysvětloval Dienstbier. Mohl by prý ovlivnit například jmenování ředitele GIBS, nebo šéfa policie. Největší šanci střet zájmů pohlídat by podle Dienstbiera měla většinová koaliční vláda bez Andreje Babiše, nevěří ale, že by se funkce hlídače měla ujmout ČSSD.

„Poměr ministrů má být deset ku pěti, takže můžeme být teoreticky kdykoli přehlasováni. Nebo dojde k tomu, že nás Babiš využije k získání důvěry, a pak už se na nás nebude ohlížet. Pojistky v koaliční smlouvě jsou až směšné,“ říká Dienstbier a zmiňuje například pojistku, kdy v případě, že pět ministrů za sociální demokracii podá demisi, tak ji má podat i premiér. „Co když to jeden z těch ministrů neudělá? Například, když jej o to požádá prezident republiky v zájmu zachování stability vládnutí,“ domýšlí Dienstbier. Koaliční smlouvu považuje za vadnou z hlediska pojistek, které v ní jsou, ale také z hlediska programu.

Jiří Dienstbier si vzpomněl na svou zkušenost z minulého volebního období. „Ze strany Andreje Babiše nejenže neplatilo podání ruky, ale relativizoval i jím podepsanou koaliční smlouvu, na vlastní uši jsem několikrát slyšel, jak se vyjadřuje, že ji ani nečetl a že jsou tam nesmysly. Nemám důvěru v to, že se Andrej Babiš nebude chovat jako predátor. V okamžiku, kdy mu bude vyslovena důvěra, už nemá žádné zábrany,“ řekl na adresu premiéra Babiše.

Není tolerance KSČM pro vládu ČSSD a ANO proti Bohumínskému usnesení ČSSD, které zakazuje spolupráci na vládní úrovni? „Otázka je, jak budeme historicky hodnotit Bohumínské usnesení. To zakazovalo spolupráci s více stranami a na všech úrovních, tedy i na krajské a komunální. ČSSD se tím již dávno neřídí, s KSČM měla na regionální a lokální úrovni již celou řadu koalic,“ myslí si Dienstbier. Vadí mu, že KSČM zpochybňuje členství České republiky v NATO a Evropské unii. Podle něj je NATO garantem české bezpečnosti.

A kde jsou tedy programové slabiny? „Více možná doopravdy vyjednat nešlo, ale potom nemáme vstupovat do takové vlády. Programové prohlášení této vlády vzniklo tak, že se vzalo prohlášení staré Babišovy vlády, které se opřipomínkovalo. Největší problém vidím v naprosto neurčité formulaci některých věcí. Jde např. o oblast exekučního vymáhání dluhu. Když to zjednoduším, tak se tam píše: ‚Zvážíme zavedení teritoriality, zvážíme spojení exekucí u jednoho exekutora.‘ To znamená, že se nestane vůbec nic. A víme, že v této oblasti je s ANO zásadní neshoda,“ řekl Dienstbier.

Nebylo motivací ČSSD pro vstup do vlády to, aby zabránila koalici ANO s hnutím SPD Tomia Okamury? „Já to považuji za lež. Takový motiv už tam snad ani být nemůže, Andrej Babiš se totiž už o to pokusil. Vzbouřila se mu část vedení ANO a významná část poslaneckého klubu. To znamená Andrej Babiš už tuto možnost ve skutečnosti nemá. A také to nechce udělat, protože chce být v Evropě přijímaným partnerem a nechce být považován za toho, kdo se opírá o extremisty na domácí scéně,“ vysvětlil Dienstbier. Podle něj je pro Babiše ČSSD poslední šancí pro sestavení vlády. Bez sociální demokracie by hnutí ANO muselo přijít s jiným kandidátem na premiéra.

