Jména ministrů máme, ujistil Okamura. A odhalil svůj vztah s Babišem

20.09.2025 13:59 | Monitoring

Předseda SPD Tomio Okamura chce do vlády. Ideální by podle něj byla dvoukoalice. Variantu, že by jeho hnutí podpořilo kabinet, jehož by nebylo součástí, odmítá. Jména kandidátů na ministry už má připravená, ale nehodlá je zatím zveřejnit. Jako důvod uvádí obavy z toho, aby nebyli vyhozeni z práce.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomto Okamura

Opoziční lídr Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), otevřeně vyjadřuje ambice vstoupit do nové vlády. V předvolebním rozhovoru pro CNN Prima News odmítl jakoukoli podporu kabinetu zvenčí a zdůraznil touhu po plnoprávném podílu na moci.

„Chceme být součástí příští vlády a ideální by bylo, aby to byla dvoukoalice,“ prohlásil předseda SPD Okamura, čímž naznačil preferenci spojenectví s hnutím ANO Andreje Babiše.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Navíc prozradil, že nominanti SPD do vlády by měli být experty, nikoli novými poslanci, aby se vyhnuli rizikům spojeným se současnou vládou. Jejich jména si prozatím nechává pro sebe.

„Určitě se ptáte na jména, ta vám v žádném případě neřeknu. Za Fialovy vlády se za názor vyhazuje z práce. A provládní média šikanují opoziční podporovatele a mohou si na ně potom zasednout. Moc rád bych ta jména řekl, ale neřeknu, protože nechci ohrozit jejich současné pracovní zařazení,“ zmínil obavy z perzekuce příznivců opozice. Voliči se tak zatím nedozvědí, kdo jsou potenciální příští ministři z SPD.

Spolupráce s ANO funguje

Hovořil také o vztazích s předsedou ANO Babišem. Spekulace o napětí po tom, co SPD v prezidentských volbách 2023 Babiše ve druhém kole explicitně nepodpořila, Okamura odmítl. „V některých věcech se neshodnete, v některých se pak shodnete. Pravidelně se potkáváme ve Sněmovně, prohodíme spolu vždycky pár slov. Občas si napíšeme nějakou esemesku. I ta spolupráce na úrovni poslaneckých klubů funguje velmi dobře,“ popsal svůj vztah k lídrovi ANO.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Zdůraznil však, že jejich komunikace je striktně pracovní. „Já jsem žádné osobní věci s Andrejem Babišem nikdy neprobíral, protože předpokládám, že on je taky tak vytížený jako já. Vždycky jsme jednali pouze o pracovních věcech,“ řekl šéf SPD.

Popularitu Okamurovi zvedlo trestní stíhání

Okamura přichází se svou vizí o vládním angažmá SPD v době, kdy průzkumy ukazují, že jeho hnutí je na vzestupu a opoziční blok se konsoliduje proti současné vládě Petra Fialy. Lídr kandidátky SPD ve Středočeském kraji opakovaně odmítl model, že by jeho hnutí pouze tolerovalo vládu bez aktivní účasti. „SPD chce být součástí vlády,“ potvrdil již v únoru v rozhovoru pro iROZHLAS.

Zdůraznil tehdy, že hnutí SPD jedná o volební spolupráci s menšími subjekty jako Přísaha, Svobodní a Trikolora. Tato strategie se přetavila v memorandum o spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO, zveřejněném letos v březnu, které umožnilo umístit zástupce těchto stran na kandidátkách SPD pod sloganem „Jo! Pojďme na to“. Soudy napadení tohoto modelu jako skryté koalice zamítly, což Okamurovi dává prostor pro širší mobilizaci voličů.

V předvolebním duelu s Kateřinou Konečnou ze Stačilo! na ČT24 Okamura nejen obhajoval své postoje, ale varoval také před možností koalice ANO se Stačilo!. „Lídr ANO Andrej Babiš řekl, že se Stačilo! do koalice nepůjde,“ řekl Okamura a zdůraznil, že SPD je pro Babiše důvěryhodnějším partnerem.

V duelu s Konečnou se oba lídři předháněli ve slibech. Okamura varoval před hrůzovládou současné pěti/čtyřkoalice a nevyloučil ani spolupráci s levicovými subjekty, pokud to posílí opozici.

Politolog Aleš Michal v rozhovoru pro iROZHLAS poznamenal, že Okamurova atraktivita roste díky trestnímu stíhání a spojení s menšími stranami, což mu pomáhá „ukrojit“ voliče od Stačilo!, od ANO i od Motoristů.

Sněmovní volby 2025 probíhají v napjaté atmosféře. Opozice slibuje levnější potraviny, přísnější imigrační politiku a referendum o Green Dealu. Okamura v kampani opakuje svůj „krizový plán Pevnost Česko“, který odmítá multikulturalismus a zdůrazňuje národní suverenitu.

Kritici, včetně koalice SPOLU a STAN, obviňují SPD z extremismu, což Okamura označuje za „kýble hnoje“. Jeho hnutí se zaměřuje na voliče nespokojené s vládou Petra Fialy. Pokud SPD uspěje, mohlo by to znamenat konec éry opozičního outsidera a začátek epochy pronárodní vlády. Volby 3. a 4. října rozhodnou, zda se Okamurova vize dvoukoalice s ANO stane realitou, nebo zda se SPD vrátí k roli protestní strany.

Psali jsme:

„Kluci z Prahy“ na jarmarku SPD. Okamura vyprávěl o polepšeném voliči SPOLU
Plzeňská válka o druhé místo: Okamura na náměstí, Fiala v parku
Prahou obíhá plán, jak zrušit volby a udržet Fialu u moci
Fiala vyrazil do Plzně. Jenže tam byl spolu s Okamurou. A byl řev

 

autor: Naďa Borská

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků

