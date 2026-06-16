Seďa (SOCDEM): Bude dobře, pokud ČT a ČRo zeštíhlí

Je mi z té české pravicové politiky smutno. ODS se dnes tváří jako chytrá horákyně. Přitom čtyři roky pracovala ne ve prospěch naší země, ale ve prospěch zahraničních tlaků. Pokud někdo tvrdí, že zrušení koncesionářských poplatků ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií, pak lže. Proč? Protože vládní koalice může kdykoliv přidat či ubrat finance z důvodu změny výše těchto poplatků.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Pokud někomu vadí, že NKÚ nemůže kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií, pak nechce efektivní a hospodárné nakládání s veřjnými prostředky. Protože koncesionářské poplatky jsou jinou formou daně, kterou musí platit občané.
A za třetí, pokud by ODS chtěla mít spravedlivý systém financování, tak měla zavést progresivní zdanění a také progresivní poplatky. Protože není ani spravedlivé ani slušné, aby stejnou výši poplatků platila stařenka ze své minimální penze a stejnou výši platil Andrej Babiš či poslanci.
Navýšení poplatků a zvětšení počtu plátců byla úlidba médiím za jejich podíl v předvolební kampani bývalé koaliční vlády. Těch útoků na bývalou opozici bylo tolik, že o nějaké vyváženosti zpravodajství se nedalo mluvit. Takže pokud ČT a ČRo zeštíhlí, bude pouze dobře.
Kvalita nemusí klesnout, pouze někteří lidé a skupiny umělců přestanou být přisátí na rozpočty veřejnoprávních médií. Protože vždycky jde o peníze.
Ing. Antonín Seďa
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku