Trikolora: Naprosté selhání médií veřejné služby

Trikolora bezvýhradně podporuje změnu financování veřejnoprávních médií tak, jak ji schválila vláda.
Způsob, jakým o této změně informují Česká televize a Český rozhlas, považuje Trikolora za naprosté selhání médií veřejné služby.
Není nadále možné, aby veřejnoprávní média fungovala jako prodloužená ruka opozice, respektive jako tlampač pouze jedné časti zdejšího politického spektra.
Žijeme ve zcela změněné mediální krajině, jak co do technologií, tak co do množství vysílacích platforem. Trikolora proto vyzývá k široké celospolečenské diskusi o budoucnosti a podobě médií veřejné služby.
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