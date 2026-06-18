Trikolora: Naprosté selhání médií veřejné služby

18.06.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory ke změně financování veřejnoprávních médií

Trikolora: Naprosté selhání médií veřejné služby
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Trikolora bezvýhradně podporuje změnu financování veřejnoprávních médií tak, jak ji schválila vláda.

Způsob, jakým o této změně informují Česká televize a Český rozhlas, považuje Trikolora za naprosté selhání médií veřejné služby.

Není nadále možné, aby veřejnoprávní média fungovala jako prodloužená ruka opozice, respektive jako tlampač pouze jedné časti zdejšího politického spektra.

Žijeme ve zcela změněné mediální krajině, jak co do technologií, tak co do množství vysílacích platforem. Trikolora proto vyzývá k široké celospolečenské diskusi o budoucnosti a podobě médií veřejné služby.

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Článek obsahuje štítky

Česká televize , Český rozhlas , ČRo , ČT , financování , koncesionářské poplatky , média , trikolora

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Fungují veřejnoprávní média jako prodloužená ruka opozice?


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MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Dotace

Není problém s přidělováním dotací na straně EU, která je přiděluje? Proč se tady pořád řeší přidělování Babišovi. Jestli je neoprávněné, jak to, že mu je někdo přiděluje? Neměla by si v tom udělat pořádek hlavně EU? Podle mě jsou stejně skoro všechny dotace černá díra. Proč je nezrušit úplně?

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