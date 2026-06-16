Jiří Paroubek: Velké kvílení ředitelů České televize a Českého rozhlasu

Tedy, za veřejnoprávní televizi a rozhlas, abychom tomu dobře rozuměli. Protože ty ostatní, soukromé televize a rozhlasové stanice, se musí postarat o své financování samy.
To, že se ČRo a zejména ČT chovaly ve svém přístupu jak k české veřejnosti, tak k významné části politické scény (kterou samy považují za škodlivou) k vlastní škodě arogantně, zpupně a rozmařile, je každému rozumnému člověku v této zemi jasné. Minulá, tedy Fialova vláda udělala všechno pro to, aby ještě veřejnost proti ČT a ČRo dále postavila. A to především způsobem novelizace zákona o televizních poplatcích v roce 2024 v důsledku kterého, například televizní poplatky za sledování České televize platili i ti, kdo televizní přijímač neměli, anebo kteří ze zásadních politických důvodů ČT sledovat nechtěli.
Všichni museli platit, ber kde ber. Bylo to zbytečné, drzé a arogantní ve vztahu k významné části české veřejnosti. Jako kdyby tehdejší vláda a také vedení Českého rozhlasu a České televize říkaly otevřeně: Kašleme na vás. Teď to mají zpátky i s úroky.
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ČRo a ČT dělají všechno pro to, abychom ve státním rozpočtu hledali zbytečné peníze na navýšení vojenských výdajů. V příštím roce by se proti letošnímu rozpočtu měly meziročně navýšit, podle představ vojenských predátorů, vojenské výdaje o 30 až 35 miliard korun.
Nechci zatěžovat laskavého čtenáře dalšími čísly v budoucím státním rozpočtu. Jenom připomenu, že lze velmi realisticky očekávat zvýšení výdajů na dluhovou službu státu o 40 až 60 miliard Kč. Tedy navýšení z těch letošních 110 miliard korun na 150 až 170 miliard. To znamená, že předpokládaný zhruba dvouprocentní nárůst HDP, pokud vůbec bude kolem dvou procent, by mohl postačit tak na pokrytí navýšení vojenských výdajů a k ničemu jinému.
Jinak řečeno, musíme všichni šetřit a začít by měli u sebe ti, kteří druhým kážou vodu a sami pijí víno. Ti, kdo rozmařile utrácejí peníze vydělávané v potu tváře jejich spoluobčany. Nestydové, kterým je jedno, že každá babička musí platit tuto kvazidaň, aby se měly dobře zejména týmy těch, kteří de facto jsou vlastníky ČT a ČRo. Tedy úzké klany redaktorů, které nám všem ukradly tyto dvě instituce. A vysílají si tam, co oni sami uznají za vhodné, a názory, které nesouzní s jejich názory, prostě nepřipustí.
Vláda má plné právo zasáhnout. Její zásah má především rozměr ekonomický. ČT se vrací ve výdajích na úroveň roku 2024, tedy bude v roce 2027 o miliardu korun níže, nežli je rozpočet výdajů ČT tohoto roku. Český rozhlas bude muset ušetřit 400 milionů korun. Tak pánové z ČT a z ČRo, pokud chcete nám všem utahovat řemen, pojďte sami příkladem: Utáhněte nejprve řemen sami sobě.
Už dnes vím, jak to uděláte. Vyházíte několik set zaměstnanců, kteří za vaši aroganci a neschopnost nemohou. A budete se snažit poštvat českou veřejnost, aby to pak pěkně znepříjemnila vládě. Doufám, že lidé budou mít dostatek rozumu, aby pochopili vaše triky a nečisté manévry.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
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