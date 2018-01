Jsou skuteční uprchlíci, o které bychom se měli postarat, apeloval v ČT Telička, který dostal v Bruselu na starost lidská práva

Zvučné téma, které rezonuje společností. Evropská žaloba na Česko a další státy kvůli přerozdělování migrantů. Podle Teličky je v tento okamžik zásadní vyjednávací pozice. „Ta je slabší,“ domnívá se Telička a odkazuje k tomu, že žaloba je již podána. Situace je proto složitější. Podle něj by byla vyjednávací pozice o dost snazší, kdyby se Česká republika zachovala například jako Slovensko. To si podle něho dokázalo vytvořit lepší výchozí pozici.

Kámen úrazu Telička vidí v usnesení vlády. Podle něj tím Česká republika popírá své mezinárodní závazky. „Jsou skuteční uprchlíci, o které bychom se měli dočasně postarat,“ říká Telička a připomíná mezinárodně definovaný status uprchlíka a závazky dočasné ochrany. „Říkali jsme ne, ne, ne, nepřijmeme ani jednoho,“ uvádí v Interview ČT24 Telička a dodává, že Slovensko přijalo 13 uprchlíků.

V oblasti vládních kroků připouští, že k určitému vývoji v této oblasti došlo, ale kroky vlády nehodnotí příliš pozitivně. „Od samého počátku to byla nepromyšlená strategie,“ myslí si Telička a doplňuje, že nepřinášela alternativní řešení. Podle něj je podstatné, aby ČR šla konstruktivně vstříc unijní politice, která ochrání naše zájmy a zamezí nelegální migraci. Jako problém na české scéně vidí také nedostatečný počet lídrů, kteří by dokázali situaci občanům řádně vysvětlit.

Řeč přišla i na téma Čapího hnízda a zprávu OLAF. „Nemohu se podepsat pod to, co zaznívá na adresu OLAF,“ hodnotí Telička zpochybňování důvěryhodnosti úřadu ze strany Jaroslava Faltýnka, který jako důvod uvedl skutečnost, že šéf úřadu Giovanni Kesler byl trestně stíhaný. Podle něj jde o vysoce profesionální organizaci a na vyšetřování se nepodílí jen vedení, ale odborný tým. Telička se domnívá, že šéf poslanců ANO by se měl bránit zákonnými prostředky. Zpochybňování úřadu považuje za kontraproduktivní.

Rozchod s hnutím ANO. Další okruh diskuse, kterému čelil místopředseda EP. Připouští, že názory se často s Andrejem Babišem rozcházely. „V něčem jsme se shodli, v něčem rozdílné názory přetrvávaly,“ uvedl a dodal, že taková spolupráce není možná. I když připouští, že v hnutí ANO lze nalézt celou řadu kvalit, bohužel se i přesto podle něj stává postupně klasickým politickým českým subjektem. „Naše česká politická scéna zraje pomaleji, než by měla,“ pronesl.

Jak známo, místopředseda Evropského parlamentu dostal do svého portfolia další agendu. Nově se bude starat o oblast lidských práv. „Dává mi to větší váhu k tomu, co jsem doposud dělal. Dává mi to prostor k různým jednáním,“ hodnotí novou agendu Telička a vyjmenovává oblasti, kterým se bude prioritně věnovat. Zmiňuje mimo jiné Kubu, Írán nebo východní Evropu.

