Jsou zaujatí? Stropnický odhalil věc o Pekarové a novinářích

Bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický dnes jako nestraník hájí barvy ČSSD v Praze a rád by se právě tady dostal do Sněmovny. Zkouší to přes téma férové práce. Na práva zaměstnanců se totiž podle jeho názoru kašle už 30 let, zatímco práva zaměstnavatelů se probírají pořád dokola. Novináři se tomu dost nevěnují, protože většina novinářů smýšlí názorově od středu doprava, takže tématu porušování práv zaměstnanců nevěnují dost pozornosti. Místo toho si všímají, co se děje v TOP 09.

Ministerstvo je k tomu jako státní úřad příslušný, protože právě na něj se budou novináři obracet, až se začnou zajímat o to, zda jsou práva zaměstnanců dodržována. „Což bych byl strašně rád,“ zdůraznil Stropnický. „Nakonec by popoháněli ministerstvo, kdyby nekonalo,“ vysvětloval.

Osobně by prý čekal, že místo kritiky, které ho novináři vystavili za to, že se jako politik kandidující za ČSSD v Praze přimíchal k inspektorům práce, budou novináři volat a budou žádat, aby se těchto kontrol mohli zúčastnit také a mohli se zeptat těch lidí, jak se jim pracuje. „Proč to novináře nezajímá?“ ptal se zklamaně.

Zdůraznil, že se inspekce práce zúčastnil se souhlasem ředitele. „Myslím, že ten humbuk, který se kolem toho udělal, byl vlastně trošku přifouknutý,“ konstatoval Stropnický s tím, že v Česku se konají volby v podstatě každý rok, takže každá akce by se dala vyložit jako předvolební kampaň. Stropnickému přitom podle jeho vlastních slov nejde o nic jiného, než aby byla dodržována práva zaměstnanců.

„Já si myslím, že kdo dodržuje zákony, tak se skutečně nemá čeho obávat, tak to je,“ vzkázal zaměstnavatelům Stropnický.

„To je věta jak od komunistické policie,“ zareagoval moderátor Čestmír Strakatý. „Mně přijde trochu naivní přijít tam s paní ministryní dva a půl měsíce před volbami a vlastně jenom upozornit na problém a zapomenout na to, že je dva měsíce před volbami a vy dva jste politici."

„Pro mě je větší problém, že se tady 30 let dlabe na práva zaměstnance,“ trval si na svém Stropnický. „Pokud se stane férová práce zaměstnanců tématem volební kampaně, tak já budu jenom rád, protože to pomůže velkýmu množství lidí v týhle republice, ne mně,“ rozjel se Stropnický s tím, že se to týká i médií. I v médiích jejich majitelé porušují práva svých zaměstnanců - novinářů. „Ale nechci nikoho jmenovat,“ pravil Stropnický. „Proto ta bouřlivá reakce, protože ono se to nelíbí ani v těch mediálních domech. Proto se o tom taky nepíše, protože je to samozřejmě výhodné pro ty zaměstnavatele,“ tepal majitele médií.

K dovršené všeho zlého navíc podle Stropnického většina novinářů smýšlí politicky od středu doprava a tyto své názory často neváhají promítat do svých článků. Stropnický upozornil, že podle studie Masarykovy univerzity v Brně až dvě třetiny novinářů klidně promítnou své názory do tématu, jakému se věnují.

Pokud by měl Stropnický jmenovat typicky pravicové médium, je to podle něj Seznam.

„Tam před pár dny vyšel vlastní průzkum TOP 09, kterej vyhodnotil, že paní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pracuje výborně a že preference té strany rostou od doby, co ona je předsedkyní. Tohle ten Seznam použil jako útok proti Pirátům,“ zaznělo od Stropnického.

Pokuty za porušování práv zaměstnanců jsou podle bývalého předsedy Zelených a dnešního uchazeče o hlasy voličů v barvách ČSSD příliš malé, takže je zaměstnavatelé zaplatí a pokračují v zaběhlé praxi.

„Hlavní, co chtějí, je, aby se o tom nemluvilo. Ale my chceme, aby se o tom mluvilo. To je jediný způsob, jak se může dosáhnout změn v té oblasti,“ vysvětloval svou motivaci Stropnický. „O právech zaměstnavatelů se totiž mluví od rána do večera,“ dodal po chvíli.

Přímo od inspektorů práce z terénu už prý Maláčová se Stropnickým načerpali několik typů, jak změnit legislativu tak, aby zaměstnanci byli skutečně chráněni a jejich práva byla dodržována. Jeden z nápadů říká, že za nelegální práce musí být považována každá práce, u které není za zaměstnance odváděno sociální pojištění.

Pokud jde o povolební situaci, Stropnický má strach, že po volbách bude vládnout Andrej Babiš (ANO) spolu s ODS. Své námluvy začali už tím, že zrušili superhrubou mzdu a tím začali obrovskou sekeru do státního rozpočtu. Jen a pouze sociální demokracie má podle Stropnického starost o veřejné finance.

V jedné věci se prý shodne s Piráty. Stejně jako Piráti, tak i ČSSD volá po udělování pokut za dlouhodobě neobsazené byty, aby v prázdných bytech začali bydlet lidé. Majitele bytů k tomu mají donutit i vyšší majetkové daně, které chce ČSSD prosadit. Tak, aby byla česká společnost celkově spravedlivější.

