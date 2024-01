Jurečka? Pekarová? Tohle jste už zapomněli. Petr Žantovský o Česku

Jurečka? „Jestliže tady někdo lpí na své trafice za každou cenu, v tomto případě, s prominutím, doslova přes mrtvoly, tak to je nevídaně cynické, arogantní a hrozné. Je to lidsky nepřijatelné,“ vypálil Žantovský směrem k ministrovi práce kvůli jeho večírku v den střelby na FF UK. Jurečka podle něj předvedl vrchol arogance, a pokud by náhodou on a jeho kolegové vládli ještě 5 let, pak lze podle Žantovského Českou republiku ukončit a poslední občan zhasne.

Ke společné debatě se po čase opět sešli publicista Petr Žantovský a Vladimír Franta. Na kanále YouTube v cyklu O lecčems a mnohém debatovali o tom, zda vláda Petra Fialy (ODS) dovládne do konce volebního období, nebo ji čeká předčasný tvrdý pád po vyslovení nedůvěry Poslaneckou sněmovnou.

Petr Žantovský Frantovi bez obalu sdělil, že „dnešní vláda dovládne i kdyby čert na kobyle jezdil“.

V tomto, již patnáctém pokračování, byl výchozím bodem diskuse lapsus ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který v den masového vraždění na FF UK pořádal večírek na svém ministerstvu a poté tvrdil, že ani 3 hodiny od oné střelby o ní neměl informace.

„Jestliže tady někdo lpí na své trafice za každou cenu, v tomto případě, s prominutím, doslova přes mrtvoly, tak to je nevídaně cynické, arogantní a hrozné. Je to lidsky nepřijatelné,“ vypálil Žantovský s tím, že z jeho pohledu Jurečka je toliko mužem, „který slezl z traktoru“ a chybí mu cit pro to, co se sluší. Především to, že je politika službou pro lidi a ne pro vlastní kapsu, což si podle Žantovkého myslí Marian Jurečka. „Já neříkám, že rezignace takového panáčka něco vyřeší, ale je to strašně důležitý signál pro lidi, kteří v tom státě žijí a kteří ty panáčky platí ze svých daní,“ pokračoval Žantovský.

„Já bych v této souvislosti ještě připomněl úžasný výplod (předsedkyně Sněmovny) Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která prohlásila, že Protektorát Čechy a Morava byl autonomní stát. Je to jedno, protože oni to nevědí. Jim je to úplně jedno, co třeba byla noc dlouhých nožů. A my jim to odpouštíme. Proto jim odpouštíme i ty mejdany. Vždyť i pan premiér místo toho, aby šel mezi demonstranty, jel za kravičkami bratra pana ministra Jurečky. A pak ještě prosáklo, kolik bere různých dotací. A nikdo se nezeptal, za co bere ty dotace? A dneska jsem se dočetl, že firma manželky pana ministra Jurečky dostala zakázku od státních lesů, nebo něčeho, co patřilo pod resort. Tak já nevím, kde to jme? Co je to za Balkán? Tak si snad řekněme, že jsme sultanát, který sídlí třeba ve Washingtonu, nebo na Islandu, nebo někde a pojede se dál. … Ale musíme si vykolíkovat pravidla, abychom věděli, v čem žijeme. A ne nám tvrdit, že jsme v demokracii. Protože to, co provozuje naše dnešní věrchuška, není demokracie, ale… prostě korumpokracie,“ nechal se slyšet Žantovský.

Jurečka tvrdil, že delší dobu neměl informace, což je podle Žantovského u člena bezpečnostní rady státu buď zcela nepřijatelné (infotoky bezpečnostní rady státu nefungují), nebo ministr prostě nemluví pravdu. Představme si válečné ohrožení naší země. To je situace, kterou okamžitě a ihned řeší právě bezpečnostní rada státu. „Můžeme očekávat, že se nějaký její člen dozví o prvních výstřelech někde na státní hranici tři hodiny poté? Taková situace vyhlíží naprosto absurdně, ale v dnešním stavu vládnutí v Čechách je to prostě realita,“ kroutil hlavou Žantovský.

Jurečka je podle něj v této rovině jen zástupnou figurou, podstata je podle Žantovského v etické stránce věci a v důvěře mezi občanem a státem. „A jim je úplně jedno, jestli jim občané důvěřují, nebo ne,“ rozčiloval se Žantovský nad vládou pětikoalice.

Ministr Jurečka má pod sebou komunikační odbor, který mu má pomoct v komunikaci celé kauzy. „On to špatně zkomunikoval a je mu to jedno, protože jsou arogantní. Oni mají tu svoji 108. … A oni věří, že dovládnou a že vyhrají i příští volby. A myslím, že pokud by tady tato vláda vládla ještě dalších 5 let, no tak to tady můžeme zavřít a poslední zhasne,“ nechal se slyšet Žantovský.

Jak ukázalo i následné jednání lidovců, kteří se za svého předsedu Jurečku postavili jako jeden muž či žena, což podle analytika jen potvrdilo, že těmto lidem jde pouze o vlastní prospěch. Občané jsou na poslední příčce jejich zájmu. Měli bychom si to připomínat, volby budou už za necelé dva roky.

Lidé na Slovensku naproti tomu již otočili politickým kormidlem a z pohledu Žantovského se to může podařit i u nás, i když má obavy z toho, že zkušených občanů, kteří by nepodlehli vábení koalice, ubývá. „Proč se asi prezident Pavel obracel na mladé?“ položil řečnickou otázku Žantovský

