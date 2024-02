Jurečkova dávková revoluce. Kdo má peníze, už na ně prý nedosáhne

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka oznámil, že provedl něco, k čemu se po třicet let nikdo neodhodlal. K reformě sociálních dávek. Co přesně bude reforma obnášet? Nahlédněte.

reklama

MPSV tvrdí, že nastává historický moment.

„Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému. Nově bude státní podpora oceňovat snahu klientů pracovat nebo řádnou školní docházku dětí. Dojde k nahrazení čtyř opakujících se příjmově testovaných dávek jednou novou dávkou. Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Změna znamená pouze jednu žádost a jedno řízení,“ uvedlo ministerstvo

Velká změna má podle šéfa lidovců spočívat v tom, že se 4 dávky sloučí do jedné. Sloučeny mají být příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Podávat by se měla jedna žádost. Důraz má být kladen na to, aby žadatelé o dávky pracovali, či alespoň hledali práci a aby děti posílali do školy.

„Změny, které navrhujeme, jsou revoluční. ČR má systém dávek navržený prakticky před 30 lety. Je tedy nyní již zastaralý, neefektivní a nepřehledný. V současné době mnoho chudších domácností v nouzi již pobírá kombinaci různých dávek. V systému také chybí prvek motivace k aktivnímu řešení vlastní životní situace. Chceme, aby lidé nebyli pasivní a jen čekali na dávky. Naopak budeme podporovat aktivitu a snahu postarat se o sebe,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V rámci reformy systému se prý přidělení dávky změní tak, aby se nestalo, že dávku obdrží někdo, kdo by na ni sice formálně mohl mít nárok, ale fakticky ji nepotřebuje, neboť disponuje dostatečně velkými finančními prostředky. Na druhé straně má být ošetřeno i to, aby se lidé nebáli brát lépe placenou práci jen kvůli obavě, že přijdou o sociální dávku.

„Chceme ale zároveň myslet na zranitelné osoby, pro které je z nejrůznějších důvodů nemožné zvýšit příjem svojí aktivitou. Může se jednat např. o seniory či matky samoživitelky s malými dětmi, kteří se bez pomoci společnosti neobejdou. Jedním z cílů revize je narovnání současného stavu. Smyslem tedy není šetřit na úkor lidí, kteří potřebují pomoc státu, ale zjednodušit, zpřehlednit a přesně zacílit pomoc státu těm, kdo to opravdu potřebují a nezvládnou se o sebe postarat sami,“ dodal ministr Jurečka.

Na tiskové konferenci ministr před kamerami ČT také představil některé modelové příklady, jak se změna systému dávek projeví v praxi. Kupříkladu čtyřčlenná rodina dvou dospělých a dvou dětí, která v současné době pobírá pomoc od státu ve výši asi 3100 korun, si v novém systému polepší na 6300 korun. Platí to v případě, že má tato rodina bydlení s náklady na energie do 8 tisíc a celkové příjmy rodiny dosáhnou 40 tisíc měsíčně.

Psali jsme: „Zvrácená pobídka“. V této zemi EU zásadně snížili dávky pro Ukrajince Německo: „Lidem jde hlava kolem.“ Posuny v migraci. I Scholz má dost Problém s důchody přetrvává. Sešlo se šest věcí, vysvětluje Jurečka Kubisková (Přísaha): Systém, ve kterém se lidem vyplatí pracovat. Bez toho to nepůjde

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama