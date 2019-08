Kauza „počmáraný Koněv“: Výzva pro ČSSD. Něco se bude dít

Pomalovaná a znovu očištěná socha maršála Koněva získala dalšího obránce v podobě bývalého hejtmana Michala Haška. „Koněv patřil neoddiskutovatelně k osvoboditelům Prahy,“ říká politik. A vyzývá poslance ČSSD, aby bojovali proti ideologické zaslepenosti. Ale přišel rýpanec od komentátora HN: „Té soše by bylo v muzeu, nebo za zahradě ruské ambasády mnohem líp.“

Pomník maršála Koněva na Praze 6 budí emoce již delší dobu. Ve čtvrtek ho neznámý vandal polil červenou barvou a připsal k němu nápis: „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme.“ Jak píše iRozhlas.cz, není to poprvé, co se na soše někdo vyřádil. V dubnu minulého roku se k polití sochy růžovou barvou přihlásila skupina Čeští vlastenci. Pozornost vyvolalo i odhalení desky, která měla Koněvovu minulost uvést na pravou míru. Proti jejímu umístění u sochy protestovali komunisté.

Přihlašujeme se tímto k dnešní noční akci u sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Praze a k jejímu obarvení symbolickou růžovou barvou. pic.twitter.com/ikGajNySGH — cestivlastenci (@cestivlastenci) May 8, 2018

Pomalování pomníku ostře odsoudilo ruské velvyslanectví v Praze. Označilo ho za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa.

A vandalismus odsoudil i bývalý hejtman ČSSD Michal Hašek. „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv patřil neoddiskutovatelně k osvoboditelům Prahy, přivítali jej Pražané a přijal a vyznamenal jej s projevy díků na Pražském hradě v roce 1945 i prezident republiky Edvard Beneš. V roce 1963 odešel do penze a v roce 1968 neřídil ani se neúčastnil srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, v roce 1970 odmítl přijet převzít do Československa vyznamenání od normalizačního vedení státu. Jeho roli v Maďarsku či NDR nesměšuji se zásluhami o osvobození Československa ve 2. světové válce, to přísluší Maďarům či východním Němcům,“ píše politik ČSSD.

A dodává: „Stydím se za lidi, kteří zneuctili jeho pomník, a naopak děkuji těm, kteří jej z vlastní iniciativy očistili navzdory názorům starosty městské části.“ A pustil se do vyjádření radnice o tom, že dokud nebude socha přesunuta, barva zůstane: „Bojoval jsem jako poslanec před více než 10 lety proti ideologické zaslepenosti a blbosti komunálních politiků v Brně (interpeloval jsem Topolánkovu vládu, když tehdejší činovník ODS Pelán v Brně-Králově Poli přepisoval historii flexkou na památníku padlým Rudoarmějcům), bude třeba v tomtéž pokračovat v Praze.“ Hašek se ještě ptá: „Kdo ze součaných poslanců ČSSD se toho ujme?“

Není velkým překvapením, že k jeho výzvě se připojil poslanec Jaroslav Foldyna se slovy: „Jdem do toho.“ Hašek poznamenal, že rád pomůže.

S politiky se začal špičkovat komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „Bezva! Co třeba přátelskou internacionální jízdu na motorkách s příslušnými symboly skrz Prahu 6? Ale má Michal Hašek papíry na motorku?“ navrhoval.

Hašek mu návrh oplatil: „Petře, co na to jít jinak? Co třeba komentář k nemístnému výroku starosty Prahy 6, že tam barva zůstane, dokud ambasáda nezačne být ‚konstruktivní‘?“

„Já jsem přesvědčen, že by té soše bylo v muzeu, nebo za zahradě ruské ambasády mnohem líp,“ souhlasil s postojem radnice komentátor Hospodářských novin.

