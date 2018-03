Každý poslanec má právo vyjádřit svůj názor. A já odešla, řekla Němcová v rozhlase k inauguraci Zemana

„Odešla jsem proto, že jsem pochopila, že prezident Zeman vědomě křivě porušil slib, který před tím dal na Ústavu. Slíbil, že bude jednat v zájmu všeho lidu. Znovu však rozbil tu pomyslnou jednotu, která kvůli němu neexistuje. Znovu začal prohlubovat příkopy v české společnosti. Říkala jsem si, že na normální schůzi po jakémkoliv projevu mohu požádat o slovo a vznést argumenty. Ve Vladislavském sále tato možnost nebyla. Pro mě bylo jediné možné odejít,“ sdělila Němcová, jež tento krok rozhodně neplánovala dopředu.

Přiznala ale, že přemýšlela, zda má vůbec na inauguraci jít. Vnímala to však jako svoji pracovní povinnost. Rozhodnutí odejít z Vladislavského sálu pak v ní v průběhu projevu Miloše Zemana zrálo. Doufala totiž, že Zeman připomene minulost země při příležitosti 100. výročí československého státu.

„Když nastínil ty tři největší problémy, tak jsem zjistila, že nesměřuje ani k otázce evropské i světové bezpečnosti,“ sdělila s tím, že žádný hromadný odchod neorganizovala. „Bylo mně to jedno,“ řekla.

Miroslava Němcová ODS

Němcová byla jedinou poslankyní ODS, jež odešla. Odešli pak topkaři nebo Marian Jurečka z KDU-ČSL. „Ale kolegové, třeba noví, byli rovněž frustrovaní. Nikoho za to, že tam zůstal, neodsuzuji. Ctím rozhodnutí každého,“ dodala.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na její odchod nereagoval, podle jejích slov. „Naopak jsem zaznamenala reakci předsedy ODS Petra Fialy, reakci voličů, sesypal se mi mobilní telefon. A dnes mi asistentka vytiskla e-maily, a na výšku je toho asi osm centimetrů. A velmi mě potěšilo, že to bylo i od mladých lidí,“ sdělila.

Zároveň uvedla, že jí mrzí slova Radka Vondráčka (ANO), předsedy Poslanecké sněmovny, jenž pak rýpl do těch, co ze schůze „pospíchali“. „Mrzí mě i způsob, jakým se zvalo na schůzi, kdy panovala selekce. Nebyli pozváni europoslanci. To nejde za Hradem, ale tohle je vina předsedy Poslanecké sněmovny, takže jeho výtky na mou adresu neberu jako výtky, které by byly adekvátní situaci. Pan předseda navíc ví, že každý poslanec má právo vyjádřit svůj názor a já jej vyjádřila tím, že jsem odešla,“ řekla Němcová, jež zároveň podotkla, že ve stejné situaci by tak učinila znovu.

Němcová následně i podotkla, že veřejnoprávní média jsou vystavena politickým útokům. Alespoň ona je vnímá. „Je proti nim veden soustředěný boj,“ míní Němcová a zmínila například prezidenta Miloše Zemana, premiéra v demisi Andreje Babiše a předsedu SPD Tomia Okamuru. Podle jejích slov pak ani nezůstane u slovních útoků.

„Jsme jako ODS připraveni se za svobodu slova postavit,“ zdůraznila pak Němcová. „Ani jednou jsme se na platformě ODS nebavili o tom, že bychom chtěli zrušit koncesionářské poplatky,“ podotkla rovněž Němcová.

