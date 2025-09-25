Kde byl, chlastal? Okamura vytočil Farského. Jedna věta o Rusku

Ve studiu CNN Prima News se v předvolební debatě setkali europoslanec Jan Farský, bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), ministr dopravy Martin Kupka (ODS), předseda SPD Tomio Okamura, předseda Pirátů Zdeněk Hřib, Matěj Gregor od Motoristů a volební lídryně hnutí STAČILO!, předsedkyně komunistů Kateřina Konečná.
CNN Prima News ukázala průzkum, podle kterého hnutí ANO Andreje Babiše spadlo těsně pod 30 %. Koalice SPOLU má 20 % hlasů a SPD takřka 14 % hlasů. Do Sněmovny by se dostali i Piráti, STAN, hnutí STAČILO! a Motoristé.
Havlíček oznámil, že po volebním úspěchu ANO bude možné sestavit vládu a realizovat program. „Debakl by byl, kdyby ta stávající pětikoalice, ono jich je stále pět, podpora Pirátů je tam zřejmá, kdyby udržela vládu,“ podotkl místopředseda ANO.
Kupka to viděl přesně obráceně. Jen se navíc dovolával nutnosti reformovat EU. „Program hnutí ANO se nazývá Ježibaba, protože chce lidem namíchat lektvar, po kterém všem lidem bude špatně a natočí se čelem k Agrofertu a k lidem zády,“ vypálil Kupka.
„Vy jste dnes jedl vtipnou kaši,“ ošil se Havlíček.
Okamura se přihlásil o účast ve vládě, a to konkrétně o dvojkoalici s hnutím ANO. „My chceme, aby se lidé měli lépe, chceme více bezpečí, chceme, aby se lidé měli lépe. … Děkujeme voličům, že nás půjdou zase volit. My vás nezklameme. … Přijďte k volbám, dejte hlas SPD a pojďme vyměnit Fialovu vládu,“ vyzval Okamura.
Když dostal prostor Farský, poznamenal, že úspěchem STANu a současné vlády by bylo udržení 101 mandátů. Věří, že se mu jich podaří dosáhnout, i když se teď u soudu projednává kauza Dozimetr. „Nikdo nemůže říct, že je to něco příjemného, ale vyrovnali jsme se s tím,“ pravil Farský.
Hřib oznámil, že „Piráti chtějí dostat 10 a více procent, případně se stát třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně. Co se týče debaklu, tak debaklem pro Česko by bylo, kdyby ve vládě usedly strany, které by nás vyvedly z EU,“ pravil Hřib. A fiaskem pro piráty by bylo, kdyby se nedostali do Sněmovny. „Zapomnělo se na běžné lidi,“ rozohnil se v jednu chvíli Hřib, a že vláda musí řešit to, co lidi trápí.
Konečná podotkla, že neúspěchem by bylo pokračování Fialovy vlády, zatímco úspěchem by byl konec Fialovy vlády a hnutí STAČILO! ve Sněmovně. „Volba STAČILO! je prostě jistota. Ten hlas nepropadne. Ten úspěch je, že se řekne – Fialo, stačilo!“ poznamenala Konečná. „A neúspěch by byl, kdyby tady ti pánové stojedničku dali. To by byl horor, který tady nikdo nechce,“ nešetřila ostrými slovy směrem k členům vlády Konečná. „Jenom volba STAČILO! znamená říct ‚Fialo, stačilo!‘, a myslím, že ti voliči to vědí,“ řekla Konečná.
Když se znovu dostal ke slovu Martin Kupka, upozornil, žer Česko muselo nastavit alespoň nějakou důchodovou reformu, protože v průběhu příštích desítek let bude klesat počet ekonomicky aktivních občanů a bude narůstat počet seniorů. Na to podle něho nesmíme zapomínat. Vedle toho připomněl, že složená inflace byla sice asi 30 %, ale že důchody seniorů rostly o 37 %, „takže to inflaci pokrylo“.
Okamura konstatoval, že by důchodový systém posílilo, pokud se podaří legálně zaměstnat i lidi s exekucemi. Ale nejen to. Česku škodí, že kvůli vysokým cenám energií krachují firmy. V důsledku neschopnosti Fialovy vlády. „Vy jste tak neschopná a diletantská vláda, že to není absolutně možné,“ zuřil Okamura s pohledem na Kupku. A k tomu všemu je podle Okamury třeba i posílit porosnost, ale u českých rodin, nikoli podporovat ukrajinské uprchlíky, což podle Okamury dělá Fialova vláda. „Utneme všechny zbytné výdaje do zahraničí. Už nic Ukrajincům, ani Ukrajině,“ hřímal ve studiu Okamura.
Farský kontroval, že česká ekonomika se vrací k růstu. Rostou mzdy, roste ekonomika jako celek a roste navzdory tomu, že vláda Petra Fialy řešila řadu problémů. Tak to vidí Farský.
Zdeněk Hřib připomínal, že ještě v závěru předchozího volebního období rušila vláda hnutí ANO supoerhrubou mzdu. „A pane Okamuro, vy se nesmějte, vy jste u toho svítil,“ zesiloval hlas Hřib.
Havlíček se okamžitě bránil, že zrušení superhrubé mzdy lidem pomohlo v těžkých časech, které přišly, když vláda Petra fialy nastartovala inflaci a tehdejší ministr průmyslu Jozef Síkela jim nebyl schopen pomoc. Tak to viděl Karel Havlíček.
Konečná se jala připomínat, žer Fialova vláda zpomalila růst penzí, a ještě to zdůvodňovala tím, že by státu vznikla hospodářská škoda. „Hospodářská škoda jsou asi i zdravotně postižení, protože ani těm jste nepřidali,“ nešetřila tvrdými slovy. A k dovršení všeho zlého se za časů vlády Petra Fialy rodí ještě nejméně dětí v naší moderní historii.
Kupka oponoval, že Konečná vykresluje Česko jako neúspěšnou zemi, a přitom to vůbec není pravda. „Pojďme se podívat na to, jak pomoci seniorům, kteří to potřebují,“ pravil Kupka.
„Pardon pane ministře, nelžete tady!“ rozzuřila se Konečná s tím, že přibližně třetina lidí je na tom ekonomicky tak špatně, že není schopna ušetřit ani korunu.
Matěj Gregor byl stejně tvrdý jako Konečná.
„To, co předvedla ODS odmítám nazývat důchodovou reformou. To bylo hození důchodců přes palubu!“ zuřil Gregor. Jedinou správnou cestou je podle něj ozdravit ekonomiku, postupně vyrovnat rozpočet a celkově pracovat na tom, aby se lidem dařilo lépe.
Když se znovu dostal ke slovu Okamura, sliboval, že pokud bude SPD ve vládě, bude prosazovat zrušení Green Dealu.
Karel Havlíček sliboval, že pokud hnutí ABNO sestaví vládu, Česko systém emisních povolenek pro české domácnosti nezavede. „A pokud se někdo chce soudit, tak my jsme připraveni hrát tu nejvyšší hru,“ zesiloval hlas Havlíček.
Okamura se obrátil ke členům vládních stran a nešetřil ostrými slovy.
„Vy jste to dvakrát odsouhlasili. Vy jste zásadně poškodili Českou republiku,“ rozohnil se Okamura s tím, že to, co odsouhlasila vláda Petra Fialy dopadne na české občany v podobě ekonomického kladiva v podobě desítek miliard a třicet procent domácností na to vůbec nebude mít. „Prosím vás, zastavme to. Tohle je úplná fantasmagorie a my s tím nebudeme souhlasit!“ volal ve studiu Okamura. Jedním dechem dodal, že stejně razantně SPD odmítne akceptovat migrační pakt.
Kupka ve studiu obratem zdůrazňoval, že vláda Petra Fialy pracuje na tom, aby se systém emisních povolenek pro domácnosti změnil tak, aby je tento systém nezničil. Gregor okamžitě připomínal, že vláda Petra Fialy systém povolenek schválila a teď ho kritizuje. Ale Motoristé se prý nenechají opít rohlíkem a nenechají se ovlivnit těmi politiky, kteří byli zlobovaní v Bruselu.
Farský kontroval, že Green Deal a emisní povolenky jsou vlastně nástrojem, jak řešit klimatické změny, které se projevují již dnes a za dvacet či třicet let se budou projevovat ještě víc, až v některých částech světa budou probíhat např. války o vodu. Pokud budeme změny klimatu přešit dnes, vyjde to podle Farského levněji, než kdybychom situaci řešili za 20 let.
Konečná okamžitě oponovala, že nám nijak nepomůže, když si zničíme vlastní zemědělství a vlastní průmysl. „Přesně to emisní povolenky dělají,“ hřímala Konečná, která je přesvědčena, že 63 milionů občanů státu Visegrádské čtyřky mohou systém emisních povolenek pro domácnosti změnit. A kdyby se to nepodařilo, pak je podle Konečné třeba tento systém vůbec nezavádět.
Farský intenzivně nesouhlasně kroutil hlavou.
Zdeněk Hřib poté prohlásil otevřeně „buďme realisté. Ten systém není možné zrušit,“ řek. Pokud to někdo zkusí, ekonomicky na to doplatí mnohem víc, než když přijatá opatření Green Dealu, konkrétně systém emisních povolenek ETS2 akceptujeme. Piráti jsou podle Hřiba připraveni část peněz z povolenek pro domácnosti vrátit lidem. Má jít přibližně o 9 tisíc korun ročně. „Nemalujme tady čerty na zeď. Je nereálné to zrušit a piráti na to mají jasný plán,“ volal ve studiu.
Kupka ihned kontroval, že Havlíček a Babiš mohli vzdorovat ještě do konce orku 2021, jako premiér a vicepremiér České republiky.
Pár minut před koncem otevřela moderátorka Terezie Tománková ještě jedno téma. Válku na Ukrajině.
Podle Gregora se musíme zaměřit na to, jak posílit českou obranu. Ale faktem podle něj je, že na toto posilování v Česku nejsou peníze. Pokud někdo říká, že se na obranu bude dávat 5 procent nebo 4 procenta, tak lže, protože na to ty peníze nejsou,“ vyjádřil názor Gregor, podle něhož se Česko nemá účastnit závodů ve zbrojení, a i tak může posílit vlastní bezpečnost. I vnitřní bezpečnost.
Konečná volal po tom, aby pokračovala diplomatická jednání, protože vystřelené rakety nás přiblíží k válce. „Já bych se opravdu vyvarovala toho, abychom si tady v Evropě, která jer hustě zalidněná, sestřelovali cokoli,“ volala ve studiu Konečná. „Já mám opravdu pocit, žer někteří evopští politic tady tu válku chtějí,“ volala do kamer předsedkyně KSČM a konstgatovala, že má strach ze zbojrní Německa.
„Já už jsme dlouho neslyšel falešnější řeč,“ ozval se Kupka. „Vy byste se málem omlouvala Putinovi, že se Polsko postavilo do cesty jeho dronům. Já v žádénm případě nechi, aby se Česko znovu dostalo do rukou Rusáků,“ pravil Kupka.
Ale podle Kupky Konečná v podstatě ruskou agresi omlouvá, což nelze akceptorvat.
„Pokud chcete začít třetí světovou válku, válku s jadernou velmocí, je to vaše hra. Ale vaše vláda ani nebyla schopna zajistit vzdušnou obranu České republiky,“ odpovídala stejně tvrdě Konečná Kupkovi s tím, že tato vláda chce jen koupit stíhačky F-35 a chce nechat vydělat americkým zbrojařům.
Tomio Okamura doplnil, že i podle zpráv české vojenské rozvědky nebyl přílet ruských dronů nad Polsko úmyslný. A stejně jako Konečná se dovolával jednání, které rozjel alespoň americký prezident Donald Trump a která mají vést k deeskalaci situace.
Farský nad Okamurovými slovy kroutil hlavou a naznačoval, že Rusové předvedli své agresivní chování již vpádem na Krym v roce 2014, ale Okamura pořád relativizuje ruské záměry.
„Zase kecá,“ vmetl do kamer Farskému Okamura, který zdůrazňoval, že o příletu ruských dronů nad Polsko se jednalo i ve Sněmovně, ale za STAN se v příslušném výboru nikdo neobjevil. „Kde byl? Chlastal?“ spekuoval Okamura, co asi mohl dělat politický zástupce hnutí STAN.
Když se ke slovu dostal Karel Havlíček, zdůraznil, že ANIO nepřipustí hlasování o členství Česka v NATO.
autor: Miloš Polák