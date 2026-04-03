Kdo jezdí na naftu, tomu strop pomůže. Benzínáři si ale nepolepší

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Kromě nejvyšší přípustné výše marže čerpacích stanic pak vláda u nafty sníží spotřební daň, čímž chce její cenu pro spotřebitele snížit o 2,35 Kč za litr. Snižování spotřební daně se netýká benzínu a na prémiová paliva se nevztahuje ani zastropování marží. „Soustředíme se na naftu, protože právě ta má silný vliv na inflaci, průmysl, dopravu lidí nebo zásobování, a tedy celkový chod ekonomiky,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Do středy je však ještě daleko, a pokud zrovna už nemáte natankovanou plnou či zásobu v kanystru, na něco budete potřebovat jezdit i nyní, ať už vás čeká cesta na Velikonoce za rodinou, využití volna k cestování anebo budete muset jezdit i během nich do práce. Zaměřili jsme se proto na otázku, zda se vám vyplatí s tankováním až po hrdlo nádrže posečkat, anebo zajet na benzínky už teď a ušetřit při tom.
Čekat s tankováním až na středu? Ne všem se to může vyplatit
Andrej Babiš s odkazem na šéfa společnosti Čepro Jana Duspěvu během tiskové konference prohlásil, že pokud by byl výpočet pro zastropování cen paliv použit již na čtvrteční ceny u čerpaček, stála by aktuálně nafta nejvíce 46,43 Kč/l.
Takové ceny aktuálně nebylo schopné dosáhnout ani vyhlášené Tank Ono, na němž se během čtvrtka a pátečního rána prodával 95oktanový benzín za 39,90 Kč/l a nafta za 46,90 Kč/l. Lze tedy očekávat, že vlivem vládního zastropování cen paliv v naprosté většině případů u nafty řidiči nepocítí žádné zdražení ani u odlehlejších čerpacích stanic, skrze něž by se pumpaři mohli případně snažit kompenzovat výpadek zisků z benzínek u dálnic – i ty nejlevnější stanice již nyní mají vyšší ceny, než jaké má určovat vládní cenový strop, a zdražovat tak nebude minimálně u nafty prostor ani u nich. Naopak budou muset i ti nejlevnější čerpadláři zlevnit ještě více.
Přestože se nyní Tank Ono snaží držet ceny nafty a benzínu s marží okolo 70 až 80 haléřů, je u této jedné z nejlevnějších benzínek cena o trochu vyšší oproti té stropované u nafty z důvodu, že aktuálně stále motoristé odvádějí plnou cenu spotřební daně. Právě ta má spolu se zastropováním marží čerpacích stanic od poloviny příštího týdne poklesnout o 1,939 korun za litr nafty (což má při započtení daně z přidané hodnoty snížit její cenu o 2,35 Kč/l, pozn. red.).
FOTO: Ceny na Tank Ono ve čtvrtek
Pokles spotřební daně znamená, že by Tank Ono a další nejlevnější benzínky při zachování své aktuální marže mohly naftu nabízet už za přibližně 44,60 Kč/l, pokud by do úterka nedošlo k dalším výkyvům cen ropných produktů. Tudíž se dá předpokládat, že i přes cenový strop bude na nejlevnějších pumpách o pár korun tankování levnější i nadále, jenom rozdíl oproti dálničním čerpačkám už nebude až tak raketový jako dnes.
U benzínu se vláda pro snížení daňové zátěže nerozhodla a motoristé, kteří tankují Natural 95, tak nemohou počítat s tak výrazným poklesem cen. Obecně lze předpokládat, že by cena litru benzínu – v případě platnosti zastropování cen už nyní – byla na čerpacích stanicích kolem 41,70 Kč/l. Přestože tak lidé tankující benzín ve velkých městech či u dálnic značně ušetří, pro motoristy tankující u nejlevnějších pump, jako je Tank Ono, aktuální rozhodnutí vlády zastropovat marže čerpacích stanic nepřinese žádnou úsporu. Šetřiví řidiči tak maximálně budou moci mít lepší pocit z toho, že nebudou muset z peněženky vytahovat stokoruny navíc, pokud by náhodou potřebovali natankovat v místě, kde nejlevnější benzínky nejsou v dosahu.
Dá se tak shrnout, že pokud jezdíte na naftu, pak se vám nejspíš vyplatí doplnit nádrž po okraj až ve středu, kdy začne platit vládní balíček, jenž vám může při placení za tankování pomoci ušetřit. Důležité je však dodat, že tomu tak bude jen v případě, že se během Velikonoc nezhorší globální situace s ropou či nedojde k nějaké formě eskalace konfliktu na Blízkém východě, která by znamenala velmi rychlý růst či cenový výkyv u paliv v první půlce příštího týdne.
Pokud však tankujete benzín, je otázka, zdali natankovat již nyní, či ne, podstatně lehčí. Jestli tankujete na Tank Ono a podobných benzínkách s trvale nízkou marží, pak na vás ve středu žádné zlevnění u stojanu nečeká a s klidným svědomím si můžete pro plnou nádrž dojet už teď.
To stejné pak platí i u těch levnějších stanic čerpaček od dominantních společností na trhu, jako je Orlen či MOL, na nichž jsou již nyní ceny pod 41,50 Kč/l. Při čekání na polovinu příštího týdne u nich naopak riskujete, že budou chtít jejich provozovatelé kvůli vládnímu stropu sanovat výpadek marží z dálnic a o něco více tak zdraží i na svých jindy levnějších čerpačkách. Tankování na nich se tak může kvůli vládnímu opatření ke snížení cen pohonných hmot paradoxně prodražit. A zatímco u nafty lidem takové případné navýšení cen u nejlevnějších pump „odmaže“ snížení spotřební daně, motoristé jezdící na benzín zaplatí na spotřební dani a DPH na každém litru plnou pálku, a ještě si k tomu všemu možná připlatí i něco navíc.
Čekat na příští středu na natankování „benzíňáku“ je tak všehovšudy výhodné jen v případě, že jezdíte běžně tankovat na některou z nepříliš levných čerpaček. Pokud už teď tankujete u těch s nízkou marží, vládní balíček pro vás nic nezlevní, či se vám naopak kvůli jeho dopadům benzín prodraží. A totéž platí i pro řidiče, kteří tankují prémiová paliva.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Existuje trik, jak při tankování výrazněji ušetřit. Funguje i u dálnice
Kromě vyhledávání benzínek s trvale nízkou marží pak existuje vícero fíglů, jak v současné době ušetřit za paliva. K úspoře peněz při tankování na nejrozšířenějších stanicích mohou dopomoci aplikace části stanic, u nichž je poskytována při jejich předložení na pokladně sleva. Minimálně půl koruny za litr prémiového paliva vám může uspořit aplikace MOL Move a úsporu 3 korun za litr svých prémiových paliv pak dává společnost OMV zákazníkům s aplikací OMV MyStation. Nejrozšířenější Orlen se svou Tankkartou kromě korunové slevy na svá prémiová paliva nabízí také u většiny svých benzínek při jejím využívání slevu 0,50 Kč/l rovněž u běžných paliv.
K samotnému nalezení těch nejlevnějších benzínek pak skvěle funguje v Česku velice oblíbená aplikace Mapy.cz, kde se vám poté, co napíšete do vyhledávacího políčka „čerpací stanice“, zobrazí seznam nejbližších pump s aktuálními cenami na nich. Po kliknutí na čerpačku se pak dozvíte, k jakému datu uvedené ceny platí, přičemž nejčastěji se setkáte s tím, že jsou cenovky z daného či předešlého dne a po příjezdu k benzínce vás tak v naprosté většině případů žádné nepříjemné překvapení nečeká. Daná funkce navíc funguje nejen na mobilech, ale také v mapách na počítači a cestu k levné pumpě si tak můžete pohodlně naplánovat už doma.
ParlamentníListy.cz pak ověřily také trik, který bezpečně funguje, i pokud potřebujete natankovat v okolí dálnice. Velmi příjemnou cenovou úsporu, kdy jsme doplnili plnou nádrž za úplně stejnou cenu jako u sítě benzínek s nízkou marží Tank Ono, jsme vyzkoušeli přímo u dálnice D8 na čerpačce Orlen (někdejší síť Benzina, pozn. red.).
Trik v tankování přitom nespočívá v žádné speciální aplikaci, kupónu či slevové kartičce – stačí pouze vědět, na jakou z čerpacích stanic odbočit. Mnohem nižší ceny nežli u ostatních benzínek totiž Orlen nabízí u svých bezobsluhových stanic Orlen express.
Jak tyto levné čerpačky najít? Na mapě čerpacích stanic na webových stránkách společnosti Orlen klikněte ve filtrech na položku „Stanice“ a pak zaškrtněte volbu ORLEN express – rázem pak na mapě vidíte, kam zajet pro palivo za nejnižší ceny. Benzínky Orlen s cenami jako Tank Ono přitom najdete u mnoha dálničních tahů, kdy vám sjet a najet na dálnici po tankování nezabere více než dvě minuty, či ve velkých městech.
My jsme si pro natankování zvolili Orlen u dálnice D8 na sjezdu na Kralupy nad Vltavou a Veltrusy, k níž lze dobře zajet díky nadjezdu ze směru od Ústí nad Labem i ze směru od Prahy. Cena nafty 46,90 Kč/l a benzínu 39,90 Kč/l byla skutečně stejná, kterou jsme předtím viděli u průjezdu Mělníkem na Tank Ono. Rozdíl byl však – mimo to, že jsme za nízké ceny tankovali přímo u dálnice – rovněž v chybějící koloně aut. Zatímco u Tank Ono bychom čekali několik minut, než se pro nás uvolní stojan, tady jsme měli benzínku skoro sami pro sebe.
Pokud tedy potřebujete doplnit palivo u dálnice anebo v největších českých městech a nechcete zajíždět kilometry daleko, jde o nejpohodlnější a nejlevnější způsob, jak doplnit palivo a netísnit se v koloně u svými nízkými cenami profláknutých pump.
Očekávatelné navíc je, že budou tyto benzínky o něco levnější i po zavedení cenového stropu vlády, byť právě s tímto přístupem by mohlo dojít ke zvýšení ceny u benzínu z důvodu, že by pumpaři mohli alespoň o pár desítek haléřů navíc skrze ně pokrývat výpadek příjmů z velkých stanic. Dosud však jde o nejlepší způsob, jak natankovat bez čekání, a ukazuje se, že i v blízkosti dálnic lze přes velikonoční svátky doplňovat paliva za peníze jako na Tank Ono.
Úspora je to přitom nemalá. Další stanici – tentokrát již běžnou s obsluhou – má Orlen hned u dalšího sjezdu na Slaný, Českou Lípu a Mělník. Litr 95oktanového benzínu tam už stojí 41,90 Kč a litr nafty pak bez desetníku vyjde na 50 korun. Pár kilometrů a už platíte u 50litrové nádrže o 150 korun navíc za tankování nafťáku a 100 korun navíc v případě, že jezdíte na benzín.
Pokud byste se vydali na zajížďku dále od dálnice s cílem ušetřit až do Veltrus ke „státní“ benzínce RoBiN OIL, levně jako u Tank Ono nebo bezobsluhové benzínky Orlen express rozhodně nenatankujete.
Síť, která spadá pod Čepro, a de facto tedy pod Ministerstvo financí od roku 2024, kdy její nákup podpořil exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), své marže tak nízko nedrží. Nafta na dané benzínce ve Veltrusech vyjde na 47,20 Kč/l a benzín na 40,90 Kč/l.
Na druhou stranu ušetříte více, než kdybyste se rozhodli natankovat v nedalekých Podhořanech u silnice 608 na čerpačce Shell, z jejíhož poutače svítilo 49,90 Kč/l za naftu a 42,90 za litr benzínu. Zde se jedná o příklad pumpy, kde můžete očekávat úsporu po zavedení cenového stropu na marže čerpacích stanic nejen u nafty, ale také u benzínu, a na tankování u ní se vyplatí počkat do poloviny příštího týdne, kdy bude muset pravděpodobně své ceny snížit.
