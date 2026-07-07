„Estébáci.“ Odhalil minulost Petra Pavla, teď vyčinil kavárně

Jak jsme již informovali, festival v Karlových Varech přinesl drama ve formě reakce na fotky moderátora Čestmíra Strakatého s ministrem kultury Otou Klempířem. Za ni se do moderátora začali navážet lidé, které je asi nejpřesnější nazvat krajně protivládními aktivisty. Obviňovali ho z vypočítavosti a morálního selhání.
Po delší době opět s mým oblíbeným podcasterem a to ve Varech. Díky za fajn pokec, Čestmíre! pic.twitter.com/XVPXpL7NO5— Oto Klempíř (@OtoKlempir) July 4, 2026
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Asi nejdále zašel influencer a publicista Petr Ludwig, který Čestmíra Strakatého prohlásil za „symbol zla“. „Pak ale existuje ještě druhý typ zla. A ten je podle mě možná zákeřnější právě tím, že se tváří kultivovaně, neutrálně a vlastně neškodně. Symbolem tohoto druhého typu je pro mě Čestmír Strakatý,“ prohlásil a vysvětlil: „Tváří se jako otevřenost a neutralita sama, ale ve skutečnosti jen nekriticky předává mikrofon lidem. Během covidu dělal rozhovory s lidmi jako Soňou Pekovou, Hnízdilem a většinou antivax scény – tito lidé tak dostávali nejen platformu, ale i obrovský dosah. Prostě: dostali jste Bludný balvan? Čestmír s vámi udělá nadšený rozhovor… Páteř nula. Hodnoty nula.“
I podle dalšího příspěvku si Ludwig na svém hodnocení trval. „Pokud vám přijde, že udělat před volbami rozhovor s Kateřinou Konečnou, ze kterého vyjde jako docela milá a normální paní, či za covidu dávat pravidelně prostor a ohromné dosahy všem hlavním dezinformátorům šířícím nebezpečné nepravdy bez kritické oponentury, že je standardní věc, pak jste součástí problému, o kterém jsem psal,“ prohlásil a odvolával se na Čapkovu Válku s mloky.
Strakatý je dle něho vinen normalizací zla. „Nemyslím si tedy, že Čestmír je zlý, ale myslím si, že svojí snahou o to být neutrální a hlavně neschopností vést opravdu kritické rozhovory, tento ekosystém, který Čapek popsal, přesně vytváří,“ uvádí.
Kromě Ludwiga se zapojil i další aktivista, Bohumil Kartous. „Čestmíre Strakatý, jsi taková jednotka normalizace. Malý Karel Gott podcastového světa. Zasloužíš cenu SOSP, nějakou zvláštní. Víc pozornosti si naopak nezasloužíš,“ uvedl. Strakatý se pak svěřil, že zažívá útoky z propojených anonymních účtů od „dezolátů dobra“.
Strakatý není sám, kdo podobný „nálet“ zažil. Ozval se i renomovaný historik Petr Blažek, který se například zabýval i členstvím prezidenta Pavla v KSČ. Nadhodil, že by Petr Ludwig mohl spustit petici za to, aby byl Čestmír Strakatý propuštěn z podcastu Čestmíra Strakatého. „Zažil jsem něco podobného, když jsem byl u ministra kultury Oty Klempíře jako ředitel muzea spolu s členy správní rady muzea Františkem Stárkem Čuňasem (strávil pět let ve vězení za komunistů) a Jakubem Wolfem. Ministr dal z toho pracovního jednání fotku na Facebook s větou Musíme si pomáhat. Pak mi psali primitivové podobní Ludwigovi, že jsem zrůda, že jsem skončil jako historik (popsal jsem přitom spolupráci Oty Klempíře se Státní bezpečností již před volbami na DVTV) a podobné přívětivosti,“ vyjádřil se o publicistovi.
A dokonce přirovnal jeho metody k nechvalně proslulé StB. „Oto Klempíř pracovní schůzku využil po svém podobně jako fotku s Čestmírem Strakatým, ale nenávist pomáhají zvedat na sítích mnozí jiní. Používají jako kdysi estébáci princip kontaktní viny. A nechávají si za to dobře zaplatit,“ uvedl. Na problém této monetizace již upozornila například novinářka Angelika Bazalová.
K tématu boje Petra Ludwiga s lidmi, kteří „normalizují zlo“, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Poděkujme lidem jako Petr Ludwig za jejich milou veřejnou ‚tvorbu‘. Každým svým příspěvkem totiž lidem dokazují, co je ‚správná strana‘ lháře a totalitáře Petra Fialy zač. Chovají se přesně jako StB, kterou používají k dehonestaci třídních nepřátel, které si sami stvořili,“ říká.
„Jsou to kovaní a zběsilí totalitáři, kteří se stejně jako bolševici samozvaně zaštiťují demokracií. Díky proto Ludwigovi za další připomínku toho, co jsou zač, abychom náhodou nezapomněli. A děkujme bohu, že je voliči vloni vykopli ze Strakovky a ukončili jejich čtyřletý mocenský teror,“ přisadil si ještě.
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