Tajemství vytoužené večeře Petra Pavla odhaleno

Dnes odlétá česká delegace na summit NATO do Ankary. Jeho součástí bude kvůli rozhodnutí o předběžném opatření i prezident Petr Pavel. Na předodletovém brífinku prezident prohlásil, že na summitu se prý nic zlomového odehrávat nebude, ale že summit se koná během vážné bezpečnostní situace. A také v době, kdy USA dávají jasně najevo, že by Evropa měla převzít odpovědnost za svou konvenční obranu. Na summitu se dle prezidenta budou mnohem více než kdy předtím řešit bezpečnostní výdaje a plnění závazků.
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Připomenul, že se jedná již o osmý summit NATO, kterého se zúčastní, přičemž počtvrté jako prezident. Uvedl, že je rád, že se ho zúčastní, protože chce slyšet pozice hlav států. A zúčastní se také několika bilaterálních jednání.
Tématem summitu má být mimo jiné i podpora Ukrajiny, kde prezident zopakoval svou pozici, že bezpečnost Ukrajiny je zároveň bezpečností Evropy a že bezpečná a suverénní Ukrajina je v našem zájmu. Kromě toho se prezident prý zúčastní bezpečnostního fóra a hovořil i o zájmech českého obranného průmyslu, konkrétně, že má dlouhou tradici a že je v našem zájmu, aby evropské státy nebyly vyzbrojovány jen americkými zbraněmi.
Hovořil také o neformální večeři, na kterou byl nakonec pozván. V odpovědi na dotaz, od koho přišlo pozvání, prezident uvedl, že přišlo z turecké strany. Prezident se také hodlá zúčastnit pracovní snídaně pořádané think-tankem Globsec, kde se opět bude řešit bezpečnost Evropy a Ukrajina.
Prezident také prohlásil, že je rád, že se vláda přihlásila ke splnění závazku dvou procent HDP na obranu nyní a 3,5 % HDP na obranu do roku 2035. Neodpustil si ale poznámku, že dvě procenta mohla být již splněna, kdyby nebylo škrtnuto 20 miliard. Podle něho by měla probíhat věcná diskuse oproštěná od emocí a bezpečnost by neměla být politickým tématem, ale společným. Prý podpoří každou snahu o zvýšení reálné bojeschopnosti armády.
Prezident také prohlásil, že se s Andrejem Babišem „nebude prát o židli“ a summitu a neformální večeře se zúčastní „bez pocitu ponížení a frustrace“. Kritizoval, že nedochází ke koordinaci zahraniční politiky ze strany vlády. Absolvuje prý nejméně čtyři bilaterální jednání, u kterých vyjádřil přání, že by je rád koordinoval s Babišem.
Prezident uvedl, že pozice ohledně Ukrajiny není před případným vyjednáváním jednotná, a varoval, že po skončení konfliktu nastane obnova Ukrajiny. Přičemž na té se budou nejvíce podílet ti, kdo Ukrajinu nejvíce podporovali. Dle Petra Pavla bychom si situaci ztížili, pokud bychom nyní Ukrajinu podporovat přestali.
Hodně se snažili
Dle informací ParlamentníchListů.cz je prezidentova účast na neformální večeři skutečně důsledkem pozvání tureckého prezidenta. Pozvání mělo přijít po hojných intervencích kanceláře Petra Pavla. „Opravdu se hodně snažili, aby tam byl. Silně lobbovali u Erdogana,“ sdělil ParlamentnímListům.cz zdroj blízký Úřadu vlády.
Pozvání pro prezidenta z turecké strany okomentovala pro ParlamentníListy.cz komentátorka Karolína Stonjeková. „Tak se to přece povedlo! Petr Pavel si napřed u Ústavního soudu vybrečel účast na summitu NATO, aby si nakonec u prezidenta Erdogana vyplakal ještě i pozvání na neformální večeři. Pěstičky zaťaté a trucovité dupání nožičkou á la malé děcko žadonící o cukrovou vatu, se vyplatilo,“ zhodnotila.
„Představa, jak český prezident škemrá v Turecku o večeři, je sama o sobě potupná a je to další důkaz, jak Petr Pavel poškozuje Česko v zahraničí. V zahraničí jsou totiž interní problémy české politiky každému lhostejné a není důvod se s nimi chlubit. To ale prezident, který se zjevně považuje za pupek světa, nechápe, a tak kvůli několika chodům máchá špinavé prádlo před tureckým prezidentem,“ doplnila.
K prezidentově programu se vyjádřil také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). Ten uvedl, že netuší, jaký bude mít prezident na summitu program. Na to na brífinku Pavel reagoval, že program by byl znám, kdyby bylo dříve jasné, že prezident na summit poletí. „Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů,“ řekl ještě Macinka.
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