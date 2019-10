Klaus nás zklamal, najednou se s ním objevila halda novinářů. Mluvili jsme s upřímným Romem z Chanova, který se zdarma věnuje dětem

ROZHOVOR „Chanovské sídliště není naše, může sem přijít kdokoli. Ale tohle se nám nelíbilo...“ říká zklamaně o návštěvě Václava Klause mladšího František Nistor z Mostu, který se věnuje ve volném čase, bez nároku na honorář romským dětem. Pilný údržbář si myslí, že komunální zastupitelé jsou schopnější než politické „celebrity“. „Chanov jsme zničili my. Musíme se vám přizpůsobit. Chceme s vámi žít. Jinak to bude ještě horší...“ překvapuje slovy, která někdy příslušníci minority nechtějí slyšet. Proč jsou romské organizace „špatné“?

V úterý jste se setkal s Václavem Klausem mladším, který se na facebookové stránce Trikolóry pochlubil, že jste jej přijali v klubovně vašeho spolku Aver Roma. Jaká je vaše spolupráce?

Můžu k tomu říci jediné, a to, že žádná spolupráce není, nikdy nebyla a ani nikdy nebude. Šlo o to, že naši dva přátelé, Štefan Cicko a Oldřich Gremlica, z Apoštolské církve Most se s Trikolórou „dali dohromady“, jsou členy a pan Klaus nás požádal o schůzku. (Oldřich Gremlica je zástupce pastora sboru Apoštolské církve Most, Štefan Cicko v cíkrvi působí jako diakon, pomocník vedoucích. Pozn. red.) Jestli se s námi může párkrát sejít. Nic jsme proti tomu neměli. Proč by ne? Rádi se stýkáme s novými lidmi. Ale překvapili nás.

Mysleli jsme si, že to bude osobní schůzka. Že na ní budou jen dva tři lidé. A ona se tam objevila halda novinářů a spousta dalších lidí. Nelíbilo se nám to.

Václav Klaus mladší svou návštěvu Chanova medializoval na facebookovém profilu. Foto: archiv Václava Klause ml.

Jak jste si to představovali vy – chtěli jste ho seznámit s tím, co děláte, co vás trápí, co by se dalo změnit?

My jsme se s ním vůbec nechtěli bavit o tom, co nás trápí. Nám bylo řečeno, že se nám Václav Klaus mladší chce jenom představit. Měl přiblížit svůj program a abychom věděli, o koho jde. Ale že bychom se mu nějak chtěli svěřovat, to ne. Nejde o člověka, s kterým bych se já chtěl nějak paktovat.

Vy jste jeden z těch, kdo v Chanově několik let vede fotbalový klub. Jak si dnes stojíte a co nového chystáte?

Fungujeme od roku 2011. Jsme spolek Aver Roma (Jiní Romové). Šest let jsme hráli okresní přebor, několikrát jsme ho vyhráli. Teď bohužel nám chybí soupeř. Organizujeme s dětmi v Chanově mimoškolní aktivity, volnočasové, je to třeba hudba. Nedávno jsme například pořádali koncert, jsou z toho fotografie i na našem facebooku.

Snažíme se děti vést hlavně k samostatnosti. A ke vzdělání. Hlavní cesta a cíl ke všemu je vzdělání.

Teď jsme od magistrátu dostali k dispozici opuštěnou mateřskou školu v Chanově. Budeme tam organizovat volnočasové aktivity, připravujeme pro děti asi devět kroužků. A hlavně je to všechno bez nároku na honorář, děláme vše zadarmo. Peníze sháníme, kde se dá. Co „vyžebráme“, to máme. Samozřejmě nám pomáhá město.

Vím, že spolupracujete s některými politiky a odborníky z Mostecka, kteří do Chanova jezdí. Pan Klaus zde byl poprvé?

Ano, poprvé.

Vy jste z jeho návštěvy rozladěný?

Ano, jsem. Jsem zklamaný. Ani kolega, který to domlouval, to takto zřejmě nečekal, jelikož byl také vykulený. My jsme předpokládali, že přijede, třeba i sám, něco si řekneme. Ale s tím, že si z toho udělá mediální kampaň, jsme nepočítali.

Co je důvodem, abyste vítal někoho z majority na vašem sídlišti? Jak si takové návštěvy představujete?

To sídliště není naše, je to veřejné prostranství, tam může kdokoli. My nemusíme nikoho vítat, může přijít, kdo chce, že ano. My tam nemáme bránu nebo závoru.

To ano, pěkný přístup. Mnozí každopádně do Chanova, ať pomoci, nebo ze zvědavosti, tam přicházejí něco nového poznat, pochopit zdejší život, protože názory na řadu věcí jsou různorodé. Třeba ohledně bydlení, například Agentura pro sociální začleňování by sídliště chtěla úplně zrušit, místní politici chtějí opravovat paneláky, nebo stavět kontejnerové domy. Jak to vidíte vy?

Já pracuji v Mostě jako údržbář Sportovní haly Most, bydlím ale stále v Chanově. Oprava stávajících panelových domů by byla určitě lepší, protože zde žije spousta mladých lidí. Je to generace, která se už do Chanova narodila. Do Chanova, jaký dneska známe. Za to, jak sídliště dnes vypadá, oni nemohou. Za to může moje generace. My jsme ho zničili. Ale mladí lidé, kteří teď zakládají rodiny, s tím nemají nic společného. Proč by se měli stěhovat do nějakých plechových buněk?

Ti mladí by měli dostat šanci k lepšímu životu. Ale jestli je už teď budeme cpát do nějakého pofidérního bydlení, nebo zůstanou v Chanově, tak si myslím, že integrace nebude fungovat, ale bude to ještě horší.

Protože my se potřebujeme dostat mezi vás. Musíme žít s vámi. Přizpůsobit se vám. Ale jestliže budeme v uzavřené komunitě… A to nemyslím jen Chanov. Všechna ta ghetta a vyloučené lokality ničemu nepomáhají.

Je nějaký politik, kterému věříte, že dokáže něco změnit?

Určitě teď vedení města Mostu. Nechávají za sebou pěknou práci, a hlavně se to snaží řešit. Otevírají témata a snaží se s tím něco dělat. To se mi na nich líbí.

Jak se vám spolupracuje s partou Zelených a Pirátů, kteří s vámi před časem spojili síly v komunitní činnosti?

Ano, ti do Chanova jezdí, známe se, máme na sebe telefonní čísla. Kdykoli je nějaký problém, u nich či u nás, pomáháme si. Určitě. Ale nejenom s nimi – i ProMost, dokonce i komunisté pomohou, když potřebujeme (za KSČM působí z Mostu v parlamentu poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Pozn. red.). A hlavně s námi komunikují. To je důležité.

Nedávný komunitní den v Chanově s Piráty a Zelenými pro Most.

Máte pocit, že má smysl se bavit spíš s místními politiky než s těmi sice o dost známějšími, kteří ale regionu nerozumí?

To každopádně, stoprocentně! Protože s těmito lidmi tady žijeme. A s těmi hlavně žít chceme. Takže s nimi musíme komunikovat.

Pokud nezačneme palčivé problémy řešit spolu, tak se to nikdy nepovede. Pokud budou vznikat romské organizace, romské festivaly, romské unie, kdy už tím názvem je to vyčleněné, tak je to přece špatně. My musíme spolupracovat.

Ještě k panu Klausovi: Nic proti němu, já ho osobně neznám. Možná je to opravdu hodný člověk, možná to opravdu myslí dobře. Akorát bych chtěl uvést na pravou míru, že jsme ho tam my nepozvali, nikdo s ním žádnou smlouvu nebo domluvu nemá. Nic jsme nepřijali. Nic nám dokonce oficiálně nebylo nabídnuto, jen naznačeno, to jsme možná ani nevnímali. Šlo o to, že pan Klaus si asi objížděl nějakou svou politickou trasu. Nemělo to skutečně žádný podtext, že by chtěl někoho lanařit a podobně.

František Nistor je jednatel výboru Aver Roma. Spolek je známý především vedením fotbalového klubu chanovských dětí. Předsedou je Peter Bažo, který se objevil v seriálu „Most!“. Do klubovny spolku byla letos přesunuta sbírka romské literatury a klubovna byla přejmenována na Knihovnu Josefa Serinka.

František Nistor pracuje jako údržbář ve Sportovní hale Most. Aktivity s dětmi vykonává dobrovolnicky. Patří mimo jiné mezi čtveřici mužů, kteří loni podali žalobu na Sdružení Mostečané Mostu kvůli volební kampani, která mimo jiné lákala voliče na vybudování „vesnice pro lůzu“.

Psali jsme: Děláte bordel, ochlastové, rváči, řvouni? Brutální návrhy z ODS. Inspirace ze severu Zvýšit Romům dávky? To nepomůže. Tomáš Zdechovský jezdí do vyloučených lokalit a říká, co se musí změnit Na řešení bydlení v Chanově chce Most získat evropské peníze Primátor Paparega: Kapacitu sídliště Chanov rozhodně nechceme navyšovat

autor: Lucie Bartoš