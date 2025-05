Klaus o Ukrajině: Toto naši válečníci nechtějí slyšet

Hned na úvod zavzpomínal na Jiřího Bartošku, kterého si podle vlastních slov velmi vážil. Bartoška podle Klause byl nejen skvělým hercem, ale i člověkem, který český herecký svět přerostl a po listopadu 1989 se prý zapojoval i do společenských debat. Za Klausem prý docházel i na ministerstvo financí a vedli spolu zajímavé debaty. Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 4% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 9035 lidí

Za velmi zajímavou označil i volbu nového papeže Lva XIV. Vyjádřil naději, že to bude jiný papež, než byl jeho předchůdce František. „Myslím, že nebude provádět takové extrémy, jaké v mých očích prováděl předcházející papež,“ nechal se slyšet druhý český prezident.

Za důležitý moment označil promluvu teologa Tomáše Halíka v ČT k volbě nového papeže. „Někteří diváci (ČT) poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolen tento papež. Tak musím říct, že to musí být skvělý papež. Pokud s ním totálně nesouhlasí Halík, tak je to pro mě záruka velké naděje,“ podotkl Klaus.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani válka na Ukrajině. Má za to, že válka na Ukrajině ohrožuje i současnou demokracii v Evropě. Vrátil se tady až k roku 1989 a podotkl, že sjednocování Německa probíhalo na pozadí mnoha debat. Debat, kterých se zúčastnily i čtyři státy, které po druhé světové válce Německo rozdělily. V souvislosti s Ukrajinou je podle Klause důležité, „jestli se daly, nebo nedaly nějaké zásadní záruky Rusku, že NATO nebude pokračovat až k hranicím Ruska. O tom je dnes velký spor, jestli takovéto záruky dány byly, nebo nebyly,“ podotkl Klaus.

Zdůraznil, že uchování míru je lepší než jakákoli válka. „Ale o tom naši válečníci nechtějí nikdy slyšet," kroutil hlavou Klaus, podle něhož se už v roce 2022 jednalo v Turecku a dohoda o zastavení války byla už tehdy na stole, ale Západ, konkrétně tehdejší britský premiér Boris Johnson, do této dohody hodil vidle. Tak to vidí Klaus, podle něhož od té doby umřely desítky tisíc lidí a teď je třeba stanovit vůbec rámec nějakých jednání, než se věci pohnou kupředu.

V souvislosti s válkou na Ukrajině už se prý dnes znovu opakují v některých rodinách věty, „prosím tě, tohle nesmíš říkat ve škole“. V současnosti podle Klause opět dochází k přepisování historie.

Válka na Ukrajině navíc podle Klause zabetonovala současnou podobu EU, což je z Klausova pohledu pro Česko pohroma.

Pár slov věnoval i návštěvě slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě na oslavy 80. výročí konce Velké vlastenecké války. „Nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat. Já myslím, že je to zodpovědný, moudrý, rozumný, dospělý politik, který ví, co dělá,“ poznamenal Klaus s tím, že Ficův krok je třeba respektovat a nehledět na to, jestli to Fica poškodí u „soudruhů v Bruselu“.