Klimatické porno je nebezpečné. Vím, proč útočí na Gretu, říká ekopsycholog

Jan Krajhanzl má za to, že by lidé měli udržet kontakt s přírodou, měli by vyrazit ven a jen tak dvě hodiny třeba posedět na louce, aby si pročistili hlavu. Pobyt v přírodě prý totiž snižuje míru stresu u lidí.

U některých lidí může však současný stav přírody vyvolat i úzkost. Většina lidí si uvědomuje že máme problémy s klimatem, ale řada lidí už neví, jak velkou uhlíkovou stopu po sobě zanechají, když létají letadlem. Přitom kdyby lidi přijali tuto osobní odpovědnost a méně létali, planetě pomohou. Mohli by jí pomoct i tím, že by jedli méně masa. Tady ale řada lidí neví, čím by maso nahradila.

„Dvanáct let nelétám, dvanáct až třináct let nejím maso,“ prozradil host, který si prý nemyslí, že by takto spasil celou planetu, ale snaží se dělat, co může

Naše společnost se podle Krajhanzla snaží vytlačit z veřejného prostoru téma smrti a současné problémy planety ukazují, že tu nemusíme být věčně. "Vyhodili jsme ji dveřmi, vrací se nám oknem,“ pravil o smrti ekopsycholog s tím, že se nám takto připomíná vlastní konečnost.

Část lidí si ale klimatické změny nepřipouští, nebo je nevidí tak děsivě. A někteří z těchto lidí rádi zpochybňují to, co říká mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Krajhanzl popsal, proč na ni lidé útočí. „To je jedna z rétorických fint. Když nemáme, co říct k samotnému poselství, tak zaútočme na posla, který ty zprávy přináší. Nejsou argumenty, tak shoďme ji jako nositelku těch zpráv,“ nabídl jedno z možných vysvětlení ekopsycholog.

Další možnost je, že Greta veřejnost zneklidňuje, bourá jim jejich sny o tom, jak jednou v důchodu poletí na dovolenou letadlem. „Takže to vyvolává i tuhletu agresivní odezvu,“ nabídl další vysvětlení host.

Jedním dechem dodal, že jen lidi strašit nestačí. Je třeba nabízet i racionální řešení. Pokud se lidem zdá, že nějaký problém nemá řešení, tak ho vytěsňují z hlavy. Pokud jim však někdo nabídne i realistické řešení, lidé jsou ochotni se problémem zabývat.

„Myslím si, že je důležité mluvit o klimatické změně velmi věcně a trpělivě. Myslím si, že je velmi nebezpečná ta cesta, kdy se z toho opravdu dělá to, s prominutím, klimatické porno, kdy se barvitě líčí různé katastrofické scénáře,“ varoval host.

