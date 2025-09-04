Kobza jako cíl? Novinář vytáhl před volbami rok starou rodinnou ránu

04.09.2025 20:25 | Monitoring

Petr Brandtner kritizuje zveřejňování kauz těsně před volbami. Tentokrát se terčem stal Jiří Kobza, kandidující ve Středočeském kraji za hnutí Stačilo!, jehož rodinná tragédie se psy byla nyní otevřena a prezentována jako politické téma. Brandtner označuje podobné praktiky za „chucpe“ a varuje před jejich účelovým načasováním. Kobza odsuzuje mediální zneužití celé události pro politické cíle.

Kobza jako cíl? Novinář vytáhl před volbami rok starou rodinnou ránu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza

Petr Brandtner ve svém komentáři připomíná, že před každými volbami se v médiích objeví kauzy, jejichž cílem je poškodit kandidáty. Tentokrát se terčem stal Jiří Kobza, kandidující za hnutí Stačilo!.

Měsíc před volbami upozornil redaktor Seznam Zpráv Pšenička na rok starou událost, kdy Kobzovi dva psi, oba rasy dalmatin, zemřeli zavření v autě, nejspíše na následky přehřátí. „Redaktor si obstaral i právníka, prý specializovaného na trestné činy související s týráním zvířat, který Pšeničkovu tezi o trestnosti takového činu potvrdil,“ dodává Brandtner. 

Netrvalo dlouho a Pšeničkovu původní zprávu vzápětí začala šířit další média.

Brandtner následně nabízí odpověď na otázku, proč se podobné věci objevují v médiích právě v době předvolební kampaně: „Odpověď je zřejmá: poškodit volební šance Jiřího Kobzy, případně jej přimět odstoupit z kandidátky, o čemž svědčí i výzva Jany Bobošíkové, která z pozice lídryně kandidátky Stačilo! v daném kraji výslovně redaktoru Pšeničkovi řekla, že právě to by měl Kobza udělat,“ dodává Brandtner.

Mgr. Jiří Kobza

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ano, celá věc je velmi smutná, zejména u připomínky, že šlo o zmaření dvou životů. Psích, ale to není úplně podstatné. Ale vytahování staré záležitosti, kterou navíc doslova oplakala celá rodina, jako předvolební eso, je hnusné. Jedním slovem chucpe,“ hodnotí.

Na závěr přidává i vyjádření samotného Jiřího Kobzy: „To, co mě pobuřuje, je mediální zneužití této naší rodinné tragédie pro politické cíle,“ uvedl s tím, že šlo o nešťastnou náhodu, která jej dodnes velmi trápí.

Psali jsme:

Soudy daly hnutí STAČILO! za pravdu. Pokus Voltu vyšachovat je z voleb narazil
Senátor Růžička: Sebranka ze Stačilo! se k novému budování socialismu nesmí dostat
Bobošíková: Vláda platí Habsburky, obchází zákony a připravuje změnu režimu
Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kauza , volby , Kobza , STAČILO! , dalmatini

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, aby se podobné osobní kauzy politiků otevíraly těsně před volbami?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Na jakou další válku se podle vás chystá Rusko?

Proti komu? Popisujete také, jaký prospěch má pro Trumpa Rusko, jaký prospěch má ale z toho, že je proti Evropě? Nebo myslíte, že to dělá kvůli tomu, aby si Putina víc naklonil? Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pecky z ovoce rozhodně nevyhazujtePecky z ovoce rozhodně nevyhazujte Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pamětníci Klausovy ODS pláčou. Decroix a „strašně smutný příběh“

20:51 Pamětníci Klausovy ODS pláčou. Decroix a „strašně smutný příběh“

Eva Decroix zaplavila čtvrteční média jako Respekt, DVTV i Seznam. Profil mladé ministryně, která se…