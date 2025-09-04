Kobza jako cíl? Novinář vytáhl před volbami rok starou rodinnou ránu

Petr Brandtner ve svém komentáři připomíná, že před každými volbami se v médiích objeví kauzy, jejichž cílem je poškodit kandidáty. Tentokrát se terčem stal Jiří Kobza, kandidující za hnutí Stačilo!.
Měsíc před volbami upozornil redaktor Seznam Zpráv Pšenička na rok starou událost, kdy Kobzovi dva psi, oba rasy dalmatin, zemřeli zavření v autě, nejspíše na následky přehřátí. „Redaktor si obstaral i právníka, prý specializovaného na trestné činy související s týráním zvířat, který Pšeničkovu tezi o trestnosti takového činu potvrdil,“ dodává Brandtner.
Netrvalo dlouho a Pšeničkovu původní zprávu vzápětí začala šířit další média.
Brandtner následně nabízí odpověď na otázku, proč se podobné věci objevují v médiích právě v době předvolební kampaně: „Odpověď je zřejmá: poškodit volební šance Jiřího Kobzy, případně jej přimět odstoupit z kandidátky, o čemž svědčí i výzva Jany Bobošíkové, která z pozice lídryně kandidátky Stačilo! v daném kraji výslovně redaktoru Pšeničkovi řekla, že právě to by měl Kobza udělat,“ dodává Brandtner.
„Ano, celá věc je velmi smutná, zejména u připomínky, že šlo o zmaření dvou životů. Psích, ale to není úplně podstatné. Ale vytahování staré záležitosti, kterou navíc doslova oplakala celá rodina, jako předvolební eso, je hnusné. Jedním slovem chucpe,“ hodnotí.
Na závěr přidává i vyjádření samotného Jiřího Kobzy: „To, co mě pobuřuje, je mediální zneužití této naší rodinné tragédie pro politické cíle,“ uvedl s tím, že šlo o nešťastnou náhodu, která jej dodnes velmi trápí.
autor: Natálie Brožovská