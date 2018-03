Komunista Luzar u Veselovského: Budu prověřovat blokování emailů před prezidentskými volbami

„Svoboda slova je i o šíření lží, ale ty lži musí být v té míře přijatelné, že ten, kdo je šíří, ví, proč to dělá. A nesmí se to dotýkat osobnostních práv jiných lidí,“ prohlásil Luzar hned na úvod. Divákům připomněl, že lidé někdy sahají k milosrdným lžím nebo šíří nějakou informaci, aniž by si byli vědomi toho, že je to lež. Proto se domnívá, že svoboda slova zahrnuje i svobodu šířit lež.

Jako předseda podvýboru pro svobodu slova by si komunistický poslanec Luzar rád posvítil na šíření dezinformací v Česku, a to ve spojení s Ministerstvem vnitra a jemu podřízeným Centrem pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Žijeme v informační době, na svobodném internetu se šíří mnoho dezinformací. Uživatelé by se proto měli dívat nejen na samotné zprávy, ale také na to, kdo jim tyto zprávy předkládá. Pokud jde o nějaký pochybný zdroj, tak by se každému člověku měla rozsvítit varovná kontrolka a měl by hledat zdroj zprávy. Pokud je ve zprávách obsaženo hodně „možná“, „je možné“ a tak podobně, lidé by měli pátrat po tom, kde se tato informace vzala.

Osobně by neměl nic proti tomu, kdyby lidé ověřovali své informace i na ruském vládním serveru Sputnik. Informace z tohoto zdroje si lze položit vedle informací České televize, která podle Luzara v roce 2016 předjímala vítězství Hillary Clintonové v americké prezidentské volbě. Vyhrál Donald Trump. „Proto já říkám ‚ano‘. Z čím více zdrojů je možno porovnávat, potom jsem schopen udělat si lepší obrázek a udělat si vlastní názor.“

Vedle toho by ale rád věnoval pozornost i informaci někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného, že některé servery v Česku možná blokují e-mailové zprávy, jejichž obsah považují za závadný. Pokud něco takového říká bývalý policejní prezident, Luzar nechce brát jeho slova na lehkou váhu, protože jako někdejší policejní prezident má Novotný mnoho zkušeností a pro občany může být důvěryhodnou osobou. „Mě by zajímalo, jestli je to pravda, nebo ne," řekl host. V prvé řadě ho prý bude zajímat, jestli je to pravda.

V jednu chvíli odmítl, že by česká společnost čelila nějakému propagandistickému útoku. „Já si myslím, že vůbec ne. My jsme malá země. Žijeme v nějakém rozpolceném světě, který má obrovské problémy. Znovu se dostáváme do stavu bipolárního světa, u kterého jsme si dávno mysleli, že nebude, a znovu se objevují, ukazují se nepřátelé. Velké mocnosti mezi sebou se přou o nějaké teritoriální, mocenské a další vlivy. A samozřejmě my jako malý stát jsme křižovatkou tady těchto zájmů,“ řekl Luzar. Od toho je tu ale právě CTHH, aby odkrývalo možné hybridní hrozby, jen si musíme dát pozor na to, že by se z pracovníků tohoto úřadu stali cenzoři.

Podle Luzara se nemůžeme spoléhat jen na CTHH. Svou roli by mělo sehrát i české školství, které mladé lidi naučí pracovat s neutuchajícím tokem informací, ve kterém je těžké se vyznat. Mnohé subjekty vypouštějí obrovské množství informací a zaplavují veřejný prostor i „balastem“, který znesnadňuje orientaci.

Ve druhé polovině rozhovoru Luzar konstatoval, že prezidenta republiky bychom neměli urážet slovy, která většina společnosti považuje za nepřijatelná. U ostatních politiků by ale tak přísný nebyl. Instituce hlavy státu je prý v tomto směru specifická.

Než se rozloučil s diváky, poznamenal, že KSČM se distancovala od své minulosti před rokem 1989, ale Luzar má pochopení pro lidi, kteří na toto období vzpomínají a pro které srp a kladivo nebo Lenin něco znamenají.

autor: mp