Konec dýšek „do hrníčku“? Schillerová chce legalizovat spropitné

08.03.2026 19:45 | Analýza
autor: Radek Kotas

Situace kolem spropitného v českých restauracích by se brzy mohla výrazně proměnit. Praxi, kdy dýška končila potají „v hrníčku“ nebo byla zdaněna v rámci mzdy, má ukončit nová podoba EET 2.0. Změny by kromě pracovníků v gastronomii mohli pocítit i samotní hosté.

Konec dýšek „do hrníčku“? Schillerová chce legalizovat spropitné
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

„Děkujeme, ale my si při platbě kartou dýška vzít nemůžeme,“ zaznívá od baristky v jedné z pražských kaváren, když jsme chtěli bravurně připravenou kávu ohodnotit spropitným, a nezbývá nám nic jiného než slíbit, že se při příští návštěvě již stavíme s hotovostí v peněžence. Přestože již podobných podniků ubývá a situace se pro personál zlepšuje, nejde o jediné místo v hlavním městě, a už vůbec ne ve zbytku republiky. Vše se však může již brzy úplně změnit.

Aktuální situace, kdy v restauracích narážíme na prosbu o platbu spropitného v hotovosti, je způsobena snahou provozovatelů neřešit nevyjasněné zdanění spropitného, které znamená, že je nutné jej vykázat coby součást tržeb, anebo o něj navýšit hrubou mzdu, plyne-li diškrece přímo zaměstnancům. Roli hraje i to, že si i samotní zaměstnanci raději na konci dne rozdělí dýška „z hrníčku“, čímž se vyhnou jejich zdanění.

Právě znatelná část dýšek končící v šedé ekonomice způsobuje lidem v gastru nejen vrásky na čele z případných finančních kontrol, ale také další problémy – například tyto peníze „ve vzduchoprázdnu“ nemohou uvést do příjmů při financování bydlení či nákupu nového auta.

Leckdy přitom právě dýška tvoří nemalý příjem. V Česku sice na většině míst nefunguje americká praxe, kdy by byli lidé v gastronomii na spropitném zcela závislí, avšak i tak již tvoří nezanedbatelnou část jejich ohodnocení. Na některých turistických místech již navíc podniky začaly přebírat zaoceánské zvyky a zaměstnancům platí jen malou mzdu s tím, že pak na účtenky velkým písmem doporučují dát obsluze dýško alespoň 25 %. A zatímco Čechům by se zřejmě z takového přístupu protočily oči, západní turisté v centru Prahy bez myšlenky takováto dýška „vysolí“ a netuší, že by je našinec připojil jen u skutečně nadstandardně dobrého zážitku.

Se změnou, která by mohla pomoci dýška ve velkém zlegalizovat a osvobodit od daní ta z karetních plateb, počítá navrhovaný modernizovaný systém evidence tržeb (EET 2.0), který by v dobrovolném režimu mohl začít platit již od příštího roku.

Ministerstvo financí informuje, že po vzoru Německa nebo Rakouska nebude dobrovolné spropitné v gastronomii podléhat dani z příjmů ani odvodům zaměstnance a spropitné bude od daně osvobozené až do výše 7 % z měsíčních tržeb restaurace. „Změna se bude vztahovat pouze na zaměstnance restaurací, kaváren a hospod, jako jsou číšníci, servírky, barmani či kuchaři. Cílem je snížení šedé ekonomiky v oblasti gastronomie, která generuje přes 90 % celkového spropitného v ČR (až 17 mld. Kč ročně), které dosud stálo mimo zákon. Reforma výrazně přispěje ke stabilizaci oboru, který po covidu opustila čtvrtina personálu kvůli existenční nejistotě. Legalizace dýšek jako oficiálního příjmu rovněž otevře zaměstnancům tohoto sektoru cestu k hypotékám a bankovní bonitě,“ uvádí resort pod vedením ministryně Aleny Schillerové (ANO).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zákonné ukotvení spropitného by podle Hospodářské komory ČR mohlo přinést vyšší právní jistotu zaměstnancům i podnikatelům v gastronomii. Člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner, který se na návrhu na legalizaci spropitného spolupodílel, uvádí, že krok povede k narovnání mezd mezi obory. „Spropitné vždy bylo pevnou a tradiční součástí odměňování zaměstnanců v gastronomii, a proto jsme bojovali za jeho legalizaci. Díky navrženým změnám se statut zaměstnanců v gastronomii vyrovná ostatním oborům, výrazně se zlepší jejich bonita, například při žádosti o hypotéku, a veškeré finanční toky budou oficiální,“ podotkl.

Ministryně Alena Schillerová pak před několika dny doplnila, že o věci již hovořila i s Českou bankovní asociací a během jednání došlo k dohodě, že dobrovolné spropitné v gastronomii „nebude pro účely bankovní bonity bráno jako nahodilý, ale regulérní příjem“. „Desetitisícům lidí se otevře cesta k vlastnímu bydlení!“ podotkla Schillerová na sociální síti X.

Článek obsahuje štítky

hypotéky , mzdy , podnikatelé , restaurace , HK ČR , EET , Schillerová , spropitné , Kastner , dýška , EET 2.0 , gestronomie

