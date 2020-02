Koronavirem to neskončí. Jaroslav Bašta pozoruje známky naprostého rozkladu. A dává příklad z Ukrajiny, když tam působil

Bývalý velvyslanec Bašta zmiňuje svou nedávnou návštěvu u lékaře, jenž si postěžoval, že to, co se děje dnes, za více než třicet let praxe nikdy nezažil. „Když jsem šel do lékárny, na jejích dveřích viselo oznámení, že roušky jsou vyprodány. Inu, začala chřipková epidemie a v novinách píší a v televizi stále povídají o pandemii koronaviru,“ dodává.

Přesně totéž Bašta zažil před deseti lety na Ukrajině, když do prezidentské předvolební kampaně zasáhla prasečí chřipka. Vláda prý nařídila v postižených regionech povinné nošení hygienických roušek, ale ony nebyly. Dva měsíce předtím zkrachovala jediná ukrajinská továrna, která je vyráběla. „Z lékáren zmizely všechny léky proti horečce, citróny podražily na pětinásobek, zavládl strach. Premiérka Julie Tymošenková pak volby překvapivě prohrála. Vítězný Viktor Janukovyč ji a dalších 16 členů její vlády nechal do roka a do dne zavřít do vězení. Za čtyři roky na Ukrajině vypukla občanská válka,“ píše Bašta.

Současná situace, podle Bašty, příliš mnoho důvodů pro optimismus nedává. „Nákaza koronavirem už v Číně nabyla podobu pandemie a zbytek světa ji v tom brzy bude následovat. Dopad na ekonomiku vyvolá hospodářskou krizi. Eurozóna k ní má ostatně nakročeno i bez koronaviru,“ myslí si někdejší velvyslanec.

Nesmyslná migrační politika Evropské unie vnáší podle jeho slov do této svízelné situace další rizika. „Aktuálně se největším problémem mohou stát další možné epidemie chorob přinesených do Evropy migranty,“ uvádí s tím, že u většiny z nich neznáme totožnost ani zdravotní stav.

„Obávám se, že daleko větší škodu než pandemie způsobí strach, který ji doprovází. Bude-li kampaň hrůzných scénářů pokračovat dál způsobem, o němž referují třeba italské noviny (6000 pasažérů v izolaci na palubě výletní lodi kvůli dvěma podezřelým cestujícím), můžeme se znovu ocitnout ve středověku v době morové epidemie. Nebo před sto lety za španělské chřipky,“ varuje Bašta.

Závěrem podotýká, že v takové situaci by si žádná vláda, která má alespoň minimální pud sebezáchovy, výpadky v zásobování lékáren neměla dovolit.

