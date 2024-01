Koupit byt? Teď? 411 200 Kč rozdíl, když zůstanete v nájmu. A pleny za to nekoupíte

Jsou lidé, kteří s penězi sotva vyjdou, ale jsou i tací, kteří i dnes uvažují o tom, že by chtěli koupit byt nebo rodinný dům. Ale vyplatí se to? Podle Marka Cifra, nákupčího nemovitostí z Brna nakonec ano. Avšak v mezičase si střední třída celkem citelně sáhne na peníze. V modelovém případě bytu 2+kk činí rozdíl mezi nájmem a hypotékou 411 200 Kč ročně. Samozřejmě přišla námitka, že byt se zhodnocuje v ceně. „Raději půjdu kupovat plenky s penězi v kapse než s ‚paní prodavačko, hodnota mé nemovitosti vyrostla o 5 % a beru si tyto pleny‘,“ opáčil na to Cifr.

v prosinci se zvýšil počet těch, kteří v dotazníku ČSÚ očekávají zhoršení své ekonomické situace. „Přibližně třetina domácností – tedy přibližně 1,6 milionu domácností – pak rovněž uvádí, že sotva vyjde se svými příjmy. Dopady konsolidačního balíčku a pokračujících poměrně vysokých cen energií v příštím roce mohou tento podíl ještě navýšit," říká.

Nicméně, ne všichni se mají zle. I v této době jsou lidé, kteří uvažují například o pořízení vlastní nemovitosti. Podle nákupčího nemovitostí Marka Cifra se ovšem v současné době nemovitost, tedy nemovitost pořízená na hypotéku, nevyplatí. Popisuje příklad bytu 2+kk v Brně s nájmem 28 500 Kč, a to včetně energií.

Cena bytu a hypotéka

Tento byt má cenu 7 400 000 Kč, což má asi málokdo, tedy případný zájemce musí požádat o hypotéku. Jednu takovou Cifr nadhazuje: „Se splatností 30 let a fixací na 3 roky bude měsíční splátka úroků a jistiny 45 950 Kč. Včetně pojistky, kterou si banka poručí. K tomu už jen připočteme náklady na energie s fondem oprav ve výši 4500 Kč a máme krásný měsíční náklad na bydlení 50 450 Kč.“

Jaký je tedy rozdíl mezi nájmem a hypotékou? Poměrně značný. 351 200 Kč ročně. Ale to není vše. Na takovou hypotéku musí člověk mít 1 000 000 korun z vlastních peněz, které by se jinak zhodnocovaly na spořicím účtu, dle Marka Cifra 6 % ročně. „Celkový rozdíl mezi nájmem a hypotékou pak v ročním cashflow dělá 411 200 Kč. A ano, uhádli jste. Není to imaginární případ, je to má osobní rozvaha,“ uvádí nákupčí.

A žertovně dodává: „I když je má ctěná partnerka lékařka, co seká služby jak Baťa cvičky, a já nejsem úplně špatný podnikatel, tento vícenáklad by znamenal, že bychom nejspíš museli přestat zalívat kytky Evianem a přestat krmit rybičky sušenými foie gras.“

Už vážněji dodává, že takový pokles životních standardů si nemohou dovolit, stejně jako většina střední třídy. Je to ale právě střední třída, která poptávku po nemovitostech táhne.

To ovšem podle něho neznamená, že není žádný důvod kupovat nemovitosti. „S 11 klienty jsme v minulém roce udělali řádnou rozvahu a koupili jejich vysněná bydlení. Většina je považuje za finální destinaci a v horizontu dekád pak statisíce nehrají roli. Nebo jsou jen dost bonitní a nemusejí ekonomiku řešit,“ uvádí příklady. Avšak u podobného počtu klientů ale také koupi odložili. „Dokud se rozdíl mezi hypotékou a nájmem nesníží, další raketový růst nás nečeká,“ míní Cifr, s dovětkem, že každý má samozřejmě jiné potřeby. „Jen pamatujte, že odkládání koupě vlastního bydlení je sázka na to, že vaše příjmy porostou rychleji, než cena nemovitostí,“ vzkazuje.

V komentářích zaznělo, že by se měly porovnávat jen úroky na hypotéce a příslušenství, protože hodnota nemovitosti zůstává tomu, kdo splácí. „Jasně, ale reálná čísla jsou ta, co mám v kapse a můžu je utratit. Čili disponibilní cashflow a to je zde počítáno pro jeden rok. Vaše ‚úspora‘ je jasná, ale tu zužitkuji až při prodeji nebo navýšením zástavy u úvěru. Což je věc, kterou retail na svém bydlení dělá málo kdy,“ namítá Cifr.

„Upřímně, raději půjdu kupovat plenky s penězi v kapse než s ‚paní prodavačko, hodnota mé nemovitosti vyrostla o 5 % a beru si tyto pleny‘,“ dodal ještě.

