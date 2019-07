Křetínského Reflex jede: „Poblil“ Zemana, Babiše i Ovčáčka. Hádejte, koho pochválil

Jako první byl na paškále prezident Zeman. Jeho osobu se jal kritizovat politický komentátor Bohumil Pečinka. Píše: „Když prezident republiky na schůzce s premiérem a ministrem vnitra odmítá jejich požadavky na výměnu ministra, musí vedení Parlamentu a opozice podpořit premiéra, i kdyby s ním tisíckrát nesouhlasilo.“ Jde prý o pravidla fungování státu a v budoucnu se to může obrátit proti nim. Anketa Vadilo by vám, kdyby Matteo Salvini tajně přijal peníze od Rusů? Vadilo 5% Nevadilo 90% Salvini mě nezajímá 5% hlasovalo: 2307 lidí

Dle Pečinky poslanci a senátoři nepochopili, že jsou nejdříve členy instituce, která musí kontrolovat výkonnou moc, a až teprve potom se dělí podle poltické příslušnosti. Pokud předsedové Sněmovny a Senátu hodlají jen přihlížet, jak Babiš není schopen domoci se výměny ministra, měli by podle Pečinky uvažovat o zrušení obou institucí. „Pak to není Parlament, ale penzijní pojišťovna,“ tvrdí politický komentátor.

Pečinka pak odhaluje svou verzi toho, proč se prezident Zeman takto chová. Zeman, Babiš a Hamáček se prý na jaře domluvili na výměně šéfa Národní galerie. Ten ovšem využil svých mediálních kontaktů a mašinérie se rozjela. Ministr Staněk dostal za úkol situaci uklidnit, ale část ČSSD se prý chtěla zavděčit umělcům a začala žádat jeho odvolání. Křídlo Romana Onderky a Milana Chovance pak chtělo nastalou situaci údajně využít k vystoupení z vlády.

Prezident podle Pečinky považoval snahu o odvolání Staňka jako zradu a řekl, že jej neodvolá, a začal nahlas uvažovat o tom, že v případě odchodu ministrů ČSSD by stačila jen rekonstrukce vlády, bez nového hlasování o důvěře. „Nejdříve prezident zkoušel u Babiše, zda by souhlasil s variantou výměny SPD za ČSSD. Když Babiš řekl své jednoznačné ne, začal dávat dohromady ideu, že by pět (nebo 4 či 3) ministry za ČSSD nahradili ve vládě parlamentní odpadlíci například v čele s Klausem mladším. Vhledem k rozložení sil v Poslanecké sněmovně není počet možností nekonečný a nejspíš to skončí nějakou plichtou,“ píše Pečinka o Zemanovi s tím, že Zeman chtěl získat větší vliv a vytrestat ČSSD. Ing. Miloš Zeman BPP

Pečinka dodává, že kdyby byly v roce 1999 odhlasovány změny v Ústavě poté, co Václav Havel zpochybnil nutnost jmenovat premiérem představitele nejsilnější politické strany, nemuselo by k dnešní krizi vůbec dojít, ale odborná i mediální veřejnost naběhla na kýčovitý příběh „hájíme Václava Havla“. Ústava ČR je podle Pečinky stručná a počítá s dodržováním ústavních zvyklostí, a když se politici na těchto věcech neshodnou, je podle něj na čase je do Ústavy dát detailně a za Babiše a jeho pravomoci by se podle Pečinky měla postavit i veřejnost, která v jiném případě chce jeho odvolání. Protože jinak dojde k dalšímu rozvolnění hranic, co je a není možné.

Po Zemanovi přišel na řadu jeho mluvčí Ovčáček, jehož Twitter, z nějž se stal lifestylový blog, zhodnotil Kryštof Pavelka. „Z Twitteru Jiřího Ovčáčka, který neustále soptí o novodobé normalizaci v režii České televize a protibabišovské protesty přirovnává k únoru 1948 nebo rovnou k nástupu nacismu, se tak najednou stalo jedno nejpozitivnějších míst domácího internetu,“ píše Pavelka a dodává, že hravost a neagresivita gerilové akce pěkně kontrastuje s čím dál vzteklejším prskáním pana mluvčího. Ovčáček se prý od dob Haló novin nevylepšil ani v poli argumentačním, ani stylistickém.

Ale Pavelka dodává, že v analogové realitě tahají chvilkaři, protizemanovci a liberálové za kratší provaz. Zahlcení Ovčáčkova Twitteru prý není něčím, co by dosáhlo na ty, kdo považují Miloše Zemana za uhelný kámen české státnosti a Andreje Babiše za nejlepšího premiéra v dějinách a jedná se o přesvědčování přesvědčených. Hraví trollové se sice podle Pavelky ujišťují, že nejsou sami. „Jenže pohled do diskuze na Ovčáčkově profilu napoví, že se zde motá několik desítek, sice zábavných, ale stále stejných lidí," upozorňuje autor. A dodává varování, že průzkumy přisuzují Andreji Babišovi stále 30 % podpory.

O Babišovi pak psal Petr Sokol, který se pro změnu vrhl na jeho „nevýhru“ v Bruselu, když země V4 nezískaly ani jednu z klíčových funkcí v EU, ale Babiš mluví o kolosálním úspěchu. Sokol zmiňuje, že odpor k Fransi Timmermansovi je především záležitostí Maďarů a Poláků. „Obě vlády v něm viděly muže, jenž měl jako dosavadní první místopředseda Evropské komise na starost různá disciplinární řízení, kterým Polsko i Maďarsko v rámci EU čelí.“ Sokol doplňuje, že v Maďarsku byl Timmermans vylíčen jako Sorosův muž, jenž tlačí na to, aby se středoevropské země podrobily společné migrační politice EU. Viktor Orbán prý dokonce nechal v Maďarsku vylepit plakáty, kde byl Timmermans společně se Sorosem.

„Visegrád jako celek proto jak v otázce boje proti Timmermansovi, tak v odporu proti federalizaci EU utrpěl negativní vítězství. Zboural to, co nejvíce nechtěl, ale v druhém kole rozhodování nic nezískal a Komisi by stejně měla řídit německá federalistka Ursula von der Leyenová,“ tvrdí Petr Sokol a tvrdí: „Z hlediska politické symboliky fakt, že i díky brzdě ze strany V4 nebudou mít 15 let po rozšíření nové členské země v čele Unie žádného zástupce, žádná výhra rozhodně není.

„Z hlediska politické symboliky fakt, že i díky brzdě ze strany V4 nebudou mít 15 let po rozšíření nové členské země v čele Unie žádného zástupce, žádná výhra rozhodně není.

A koho Reflex pochválil? Jako kandidát na „Hvězdu Reflexu" byl vyhlášen čtvrt milion lidí na pražské Letné. „Na demonstraci pořádanou sdružením Milion chvilek pro demokracii účastníky vyhnala společná emoce – pohár se naplnil, mají toho dost a ke štěstí jim stačí málo: aby se nemuseli stydět za politickou reprezentaci této země. Všichni, co jsme tam stáli, jednoduše cítíme, že země tak malá, jako je naše republika, si zaslouží pružné, komunikativní a inteligentní vedení, jež definuje její hodnotu a nahlas vysloví vizi, která dá smysl všemu zásadnímu, co se v Česku od té chvíle začne dít," říká krátký medailonek demonstrace.

