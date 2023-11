Křičel, sprostě. Bylo mi špatně. Pak skončil... Moderátorka odhalila minulost v ČT i jinde

Sprosté nadávky, výhrůžky a lascivní řeči. Televizní moderátorka a lektorka mediálních tréninků Štěpánka Duchková, která řadu let uváděla politickou televizní debatu, příběhy s vrcholnými politiky. „Někdy mi z toho bylo špatně od žaludku,“ prozradila v talk show Face to Face René Kekelyho. Popsala i příběh sexuálního obtěžování ze strany televizního kolegy a kolegyně.

Duchková zmínila, že se v médiích pohybuje od první poloviny 90. let. Televizní zkušenosti získala nejdříve jako redaktorka ve zpravodajství České televize, o které dnes hovoří jako „o tvrdé škole“.

V pořadu Face to Face ale vzpomínala především na moderování politické debaty na Primě, kde často byli hosté „zákeřní“. Nejsložitější podle jejích slov byly samotné přípravy: „Musíte být pořad ve střehu, abyste věděli každý den, co se děje. Musíte mít načteno, nasledováno, ta příprava je náročná,“ poznamenala.

Oříšek také byl, jak v živém vysílání ukočírovat politiky, kteří si kolikrát neodpustili ostré slovní výpady na Duchkovou coby moderátorku debaty: „Jeden premiér na mě po skončení vysílání venku dokonce křičel sprostá slova. Nebudu je říkat, protože jsou hodně sprostá. Křičel na mě, že se potkáme u soudu, protože jsme mu tam dali ve spolupráci s dramaturgem téma privatizace jedné kontroverzní... on o tom nechtěl mluvit. Řev byl opravdu obrovský,“ líčila Duchková. A že žádný soud nakonec nebyl, jelikož tento politik „měl máslo na hlavě“.

Poté se s tímto politikem opakovaně setkala i mimo vysílání, omluvy se jí ale nedostalo: „To se ke mně už choval normálně,“ řekla s tím, že omluva však za nadávky žádná nepřišla. „To já ani nečekám. Oni na to zapomenou, ti lidi toho mají tolik v té vrcholné politice, že nějaký jeden rozhovor, který ho rozčílil, to je pro něj minulost,“ zmínila, že příště ji zase s úsměvem pozdraví a jako by se nic nestalo.

Zmínila, že jí bylo ze strany politiků často i vyhrožováno během vysílání. „Během živého vysílání mi vyhrožovali: ‚Paní, redaktorko, protože mi tu nedáváte moc prostoru, jsou to špatné otázky a já odcházím.‘ Na to já ale měla připravené reakce, a nikdy nikdo neodešel. Jenom vyhrožovali, pak se uklidnili, když jsem na ně vstřícně promluvila, že nás i diváky jejich odchod bude mrzet,“ usmála se Duchková.

Aby se politici vyhnuli konfrontacím, snažili se koupit si Duchkovou dárky. „Nosili my kytky, měli někdy takové lascivní řeči před natáčením, na to si myslím, že byli natrénovaní, aby mě rozhodili,“ je přesvědčena Duchková.

Dnes by ji už moderování politického diskusního pořadu z hlediska zmíněné časové náročnosti připrav nedělalo šťastnou, chce se věnovat jiným činnostem a především rodině.

Jako moderátorka se nevyhnula ani sexuálnímu obtěžování ze strany televizního kolegy: „Zrovna jsem se bavila tento týden s jednou mou kolegyní, se kterou jsme společně začínaly v těch devadesátkách, bavily jsme se o tom – protože v těchto dnech byl odsouzen Dominik Feri – jestli se nám něco podobného někdy stalo, jestli na nás někdo takhle tlačil sexuálně. A obě máme tu zkušenost. Akorát, že tehdy – dnes se to řeší, což je super – ale tehdy? Ano, na mě byl nátlak a ten člověk chtěl, abych s ním jela na služební novinářskou cestu. Prostě měl to vymyšlené, nebyl to politik, byl to kolega. Mně bylo 23, nevěděla jsem, co si s tím mám počít. Tak jsem šla za šéfredaktorem a poprosila jsem ho, aby mi tu cestu zakázal. Řekla jsem, že je to z osobních důvodů,“ dodala s tím, že šéfredaktor tehdy její prosbě naštěstí vyhověl.

Sexuální nátlak zažila v pracovním prostředí dokonce i od ženy. „Bylo to v mediálním pracovním prostředí. A tam jsem tedy postupovala stejně, tam byla podobná vymyšlená akce a i tehdy jsem šla diplomaticky za tehdejším šéfem a poprosila ho, jestli by mi to zakázal. Bylo mi strašně nepříjemné to řešit... V obou případech byli dotyční naštvaní, ale ne na mě,“ uvedla Duchková.

Zopakovala, že nebyla však doba vynášet tyto problémy na světlo světa, protože přístup vůči sexuálnímu obtěžování byl diametrálně odlišný než dnes. „Kdybych v polovině devadesátek řekla šéfovi – ‚on na mě tlačí a když s ním nikam nepojedu, nechce mi naschvál dovolit, abych psala tuto reportáž, protože k němu nejsem vstřícná jako k muži‘ –, tak by mi řekl ‚prosím tě, tak to neřeš‘,“ řekla, že tehdy bylo nastavení společnosti úplně jiné a je dobře, že se to mění.

„Žádnou další dramatickou zkušenost jsem ale neměla, co se dělo obětem, podle těch informací, kolem Dominika Feriho, to je něco hrozného a úplné něco jiného, ale takhle daleko to nikdy nedošlo,“ dodala moderátorka Štěpánka Duchková.

