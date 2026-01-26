Laurenčíková a další neziskovkář. Prezident navrhl. Co když ombudsman nebude?

Prezident Petr Pavel navrhl Poslanecké sněmovně dva kandidáty na pozici veřejného ochránce práv. Jeden z nich by měl nahradit Stanislava Křečka, jehož mandát končí v únoru letošního roku. Informovala o tom Kancelář prezidenta republiky.
„Prezident Pavel navrhl podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí, Poslanecké sněmovně Mgr. Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a Mgr. Vítězslava Dohnala jako kandidáty pro volbu veřejného ochránce práv,“ uvedli na síti X prezidentovi spolupracovníci.
Klára Šimáčková Laurenčíková působila jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva v kabinetu Petra Fialy, Vítězslav Dohnal je advokát s dlouholetou praxí v oblasti lidských práv a neziskového sektoru. Prezident se svým návrhem přichází po výběrovém procesu v Senátu, kde se hlasovalo o šesti kandidátech.
Senát Parlamentu České republiky minulý týden rozhodoval o nominacích na ombudsmana, přičemž Šimáčková Laurenčíková získala pouze 30 hlasů a neuspěla v postupu do dalšího kola. Mezi dalšími neúspěšnými kandidáty byl konzervativní právník Jakub Kříž, nominovaný skupinou senátorů včetně Zdeňka Hraby, Daniely Kovářové, Pavla Fischera a Vladimíry Ludkové.
Je zde i podezření, že s kandidáty nominovanými Senátem a prezidentem zůstane funkce neobsazena. „Nevidím problém s tím, když PS v praxi otestuje, jestli tato funkce bude někomu chybět,“ vyjádřil se na síti X finančník a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.
Ombudsman by se podle senátorů měl vyhnout aktivismu
Senátoři zdůraznili potřebu kandidáta s pevnými právními znalostmi, který by se vyhnul aktivismu spojenému s progresivními nevládními organizacemi.
Do další fáze postoupili bývalý soudce Ústavního soudu Jaromír Jirsa s 46 hlasy, který zdůraznil svou nezávislost a smysl pro spravedlnost, a Eva Kostolanská, právnička z oddělení spravedlnosti, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv, s 45 hlasy. Kostolanská byla navíc nominována jako priorita České konference rektorů, která udělila nominaci také Vítu Alexandru Schormovi, jenž je dnes zástupcem ombudsmana.
Kdo jsou prezidentovi kandidáti
Klára Šimáčková Laurenčíková je česká speciální pedagožka, která se specializuje na inkluzivní vzdělávání a lidská práva. Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde později působila i jako externí pedagožka a dokončovala doktorské studium. Dlouhodobě se věnovala prosazování inkluzivního vzdělávání – založila a vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která se stala klíčovou organizací v tomto oboru. V roce 2022 ji vláda Petra Fialy jmenovala zmocněnkyní pro lidská práva a zároveň národní koordinátorkou pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny. Od roku 2023 zastávala i pozici náměstkyně pro evropské záležitosti. V prosinci její funkce zmocněnkyně skončila.
Vítězslav Dohnal je známý svým zapojením do neziskového sektoru. V nedávném rozhovoru pro Advokátní deník prohlásil, že k dobrému vychování advokátů by měla patřit i podpora neziskového sektoru. Zdůraznil, že by bylo užitečné pro advokáty i společnost, aby měli větší vhled do aktivit neziskových organizací a podporovali je osobním zapojením, účastí na akcích nebo finanční pomocí. Mělo by to podle něj dokonce patřit k dobrému vychování advokátů.
Dohnal sám má bohatou zkušenost v této oblasti. „Ještě během studií na právech jsem spolu s dalšími kolegy spoluzakládal Ekologický právní servis (dnes Frank Bold), jakousi studentskou právní poradnu pro otázky právní ochrany životního prostředí. Ekologický právní servis se posléze tematicky rozkročil třeba do tématu domácího násilí nebo občanské kontroly policejních zásahů na shromážděních. Následně se z něj oddělila Liga lidských práv,“ uvedl Dohnal, jenž tak od počátku spojoval praktické používání práva s neziskovým sektorem, což mu zůstalo i po přechodu do advokacie v roce 2008.
Rozhodnou poslanci
Nominace prezidenta nyní přechází k Poslanecké sněmovně, která bude volit nového ombudsmana z navržených kandidátů. Celý proces odráží širší diskusi o roli ombudsmana v české společnosti, kde se střetávají požadavky na nezávislost, právní expertizu a vyvážený přístup k lidským právům.
Poslanecká sněmovna by měla o novém veřejném ochránci práv rozhodnout v nejbližších týdnech. Přesný termín finální volby v plénu sněmovny však zatím nebyl oficiálně stanoven.
Kandidátů na post veřejného ochránce práv je celkem pět: Klára Šimáčková Laurenčíková (navržena prezidentem), Vítězslav Dohnal (navržen prezidentem), Jaromír Jirsa (navržen Senátem), Eva Kostolanská (navržena Senátem i Českou konferencí rektorů) a Vít Alexander Schorm (navržen Českou konferencí rektorů). Poslanecká sněmovna bude vybírat z těchto pěti osob tajnou volbou.
Veřejný ochránce práv, známý také jako ombudsman, v České republice chrání občany před nezákonným, nesprávným nebo nečinným jednáním úřadů a dalších veřejných institucí, jako je státní správa, samospráva, policie či věznice. Přijímá a prošetřuje stížnosti lidí, provádí návštěvy zařízení typu nemocnic, domovů pro seniory, věznic nebo dětských ústavů, bojuje proti diskriminaci, vydává doporučení úřadům, připomínkuje návrhy zákonů a upozorňuje na systémové problémy v zemi.
Funkční období trvá šest let. Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna tajnou volbou, přičemž ho lze zvolit maximálně dvakrát po sobě. Prvním českým veřejným ochráncem práv byl Otakar Motejl, který úřad vykonával od roku 2000 do roku 2010. Poté ho vystřídal Pavel Varvařovský v letech 2010 až 2013. Následovala Anna Šabatová, která působila od roku 2014 do roku 2020. Od února 2020 převzal funkci Stanislav Křeček.
