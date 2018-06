Leoš Mareš a Jaromír Soukup: Po VIDEU na Nově věc pokračuje

Generální ředitel a majitel TV Barrandov Jaromír Soukup je ve své televizi hodně vidět. Má několik pořadů. Celé měsíce vede každý čtvrtek rozhovory s Milošem Zemanem v pořadu Týden s prezidentem. Vedle toho pravidelně mluvívá s Tomiem Okamurou (SPD) v pořadu Duel Jaromíra Soukupa, kam ovšem zve i další politiky. Napříč politickým spektrem. Navíc Soukup moderuje pořad Kauzy Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra Soukupa a Týden Jaromíra Soukupa.

Fotogalerie: - Pohoda ve sněmovně

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 5915 lidí

Soukup o svých pořadech tvrdí, že jde o nejsledovanější politické debaty v zemi, ve kterých padají nepřijemné otázky na tělo.

Právě na fakt, že generální ředitel TV Barrandov moderuje ve své televizi nemalé množství pořadů narážel v pořadu Superstar moderátor Leoš Mareš. „Vítejte zpátky na Barrandově. Myslím to místo, ne tu televizi, protože jinak by se to nejmenovalo Superstar, ale Zpěváci Jaromíra Soukupa a já bych to nemoderoval,“ podotkl s úsměvem muž, který si vybudoval pověst velmi schopného a žádaného moderátora, který vystupoval v celé řadě pořadů a moderuje i akce, které nesnímají televizní kamery.

Marešova slova pobavila český internet. Aktivita Jan Cemper na sociální síti Facebook poznamenal, že Mareš není dobrý zpěvák, ale rozhodně je skvělý moderátor. „Mareš je mizerný zpěvák, ale dobrý moderátor! Jeho včerejší hláška...“ napsal aktivista a přidal smajlíka a srdíčko.

Správce facebookové skupiny Společně to dáme, která se vymezuje proti Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi či Tomio Okamurovi ve jménu demokracie, Robin Suchánek Marešovi také zatleskal. Moderátor ho podle všeho rozesmál

Podle serveru Express.cz se Marešův vtip zapíše do dějin televizní zábavy. „Leoš Mareš překročil svůj stín a předvedl fór, který se zapíše do dějin televizní zábavy. V přímém přenosu naší nejsledovanější soukromé televize si vystřelil z majitele její konkurence,“ napsal server. Žertíček však prý bude mít i svou stinnou stránku. Mareš by se teď neměl dostat do situace, ve které by potřeboval od Soukupa podat pomocnou ruku. Po tomto vystoupení Soukup Marešovi pomocnou ruku pravděpodobně nepodá. Spíše se Leoš Mareš ocitne na pomyslném seznamu nežádoucích osob.

Psali jsme: No tedy. Leoš Mareš si troufl na Jaromíra Soukupa, dost drsně Prezident Zeman v souvislosti s Miroslavem Pochem hovořil o dobytku. A asi naštve brněnské divadelníky... Vy chcete diktovat Jardovi Foldynovi? Vyhrocená debata u Jaromíra Soukupa, s účastí Okamury VIDEO Průšvih. Předávání cen fotbalistům začalo písní Leoše Mareše, za kterou padlo: Zemane, Sobotko, Valachová, tohle ne!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp