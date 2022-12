Lidl? Stovky. Tesco tisíce. Zákrok proti marketům. Češi žalují

reklama

„Konečně existuje opatření proti dvojí kvalitě potravin! Česká republika jako jedna z prvních zemí EU přijala evropskou směrnici, která označuje dvojí kvalitu potravin jako klamavou praktiku. A první případ dvojí kvality potravin už je tady. Jde o výrobek 7Days Bake Rolls s příchutí pizza. Zatímco pro rakouský a německý trh se vyrábí se slunečnicovým olejem, v Česku se prodával výrobek s palmovým olejem. Děkujeme za práci inspektorům z Potravin na pranýři (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Za to, že hlídají náš tuzemský trh před nepoctivými praktikami. Jen tak dále!“ chválí na svém facebookovém profilu Agrární komora.

„Tak to jsem zvědavá, jak to bude pokračovat. Takových potravin jsou stovky. V paměti mám Milku oříškovou, kterou jsem před lety dostala darem. Jednu z Německa a jednu z České republiky. Složení první – 5 ingrediencí; složení druhé – celý sloupec,“ zareagovala na příspěvek Agrární komory jedna diskutující.

Nad tím, jak dlouho celá věc trvala, se pozastavil další diskutér. „A trvalo jenom kolik? 10 let vymyslet a přijmout takovou směrnici, která opravdu něco snad řeší? Ale já to chápu. Mezi těma hovadinama, co furt vymýšlí, je si udělat čas na něco smysluplného problém,“ napsal.

„Snahy tady byly, ale šlechta z Bruselu do toho házela vidle, nepamatujete? Argumenty, jakože to tak máme rádi apod.,“ odvětil mu další. „Naopak, Brusel to řeší už dlouho, jen chtěl, aby to řešila každá země sama. Nakonec to ale stejně museli kompromisem řešit. On je totiž problém, pokud třeba džemy jsou vyráběné u nás nebo z ovoce z různých zemí, může se lišit obsah cukru a nutnost přidat jiná množství. A už by byli popotahováni i za to. Není úplně snadné nalinkovat funkční nařízení, což bohužel vidíme na mnoha těch, co se úplně nepovedla,“ zastal se Bruselu další diskutér. „Ale my nejsme (prý) nevolníci, máme i vlastní zákony. Toto se pochopitelně dalo řešit zákazem na úrovni českého zákona. Ale asi by pár lidem klesly příjmy z úplatečků,“ zakončil tuto debatu jiný diskutující.

Do diskuse pak přispěla i další diskutující: „Tohle ovšem není výmysl a problém výrobců. Ti nemají zájem dělat výrobky ve dvojí kvalitě. Tohle je rozhodnutí a zájem vedení obchodních řetězců. Tedy v ČR jsou to obvykle čeští manažeři. A bylo by fér tohle vysvětlit veřejnosti. Tenhle problém není o tom, že ‚oni nám sem posílají šunt a blivajzy‘, ale naopak tuto nižší kvalitu si objednávají řetězce, aby se jim snížily náklady a zvýšily výdělky. Ale mají český management. Jednala jsem s některými. V každé zemi si to vedou sami. A sami rozhodují o složení výrobků, které jsou ochotni prodávat,“ poznamenala.

„U Lidlu stovky položek. U Tesca tisíce. Bylo by super i porovnávat ceny. Na západě spousta ‚značkových‘ věcí o 25-50 % levnějších. I ceny stejných výrobků by stálo za to porovnávat. V základních cenách. I v ‚akcích‘,“ zmínil další diskutující.

„Většinu potravin kupujeme v Rakousku, protože ‚to samé‘ u nás je nekvalitní a mnohdy nepoživatelné,“ dodává další.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se pustila do kontroly dvojí kvality až od konce letošního května, kdy končil termín, do kterého mohly země Evropské unie zavést do svého právního řádu evropskou směrnici zakazující tuto klamavou praktiku. Ta říká, že výrobci nesmí prodávat stejný výrobek na trzích různých členských zemí s různým složením. V některých případech se totiž stávalo, že do zemí bývalého východního bloku směřovaly zdánlivě stejné výrobky od jednoho výrobce, avšak v odlišném složení. V převážně většině případů šly do východních zemí potraviny s levnějšími či méně kvalitními surovinami.

Kontrola dvojí kvality potravin je jednou z oblastí, které se inspekce věnuje. Jelikož odhalování tohoto klamavého jednání je poměrně obtížné, má vytipovaný sortiment, který je potenciálně problematický. Jako zakázanou dvojí kvalitu potravin lze hodnotit takové jednání, kdy „potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech“.

