Lidská zrůda Klusák, prasoratlík z Řeporyj. Tomáš Vyoral o ne úplně bystrých mozkovnách kámošů mladého Babiše

Budou si moci stejnopohlavní páry nechat uznat osvojení dítěte v zahraničí? O tom bude jednat Senát z popudu senátora Václava Lásky (SEN 21 a Piráti). Jak se na to díváte, nešlo by v případě schválení takového návrhu o obcházení platné české legislativy?

Senát, respektive jeho představitelé, čím dál více dokazují, o jak zbytečnou instituci plnou zbytečných individuí, právě třeba typu Lásky, se jedná. Rádoby pojistka demokracie, čímž se kapři, kteří si rybník sami nevypustí, zaštiťují, má zřejmě v době největší totality v historii prd co na práci než řešit maistreamem protežovanou slepou živočišnou větev a její neustálé nároky na kde co. Nyní, jak sám říkáte, navíc zavánějící i obcházení českých zákonů. Děti by taky neměly být součástí byznysu, který se tady nakrásně může rozvinout.

„Jsi zmrd! Volí tě jenom idioti… Jsi prohrál, ty hajzle zkurvený!“ vzkazuje prostřednictvím svého twitterového účtu Andrej Babiš junior svému otci. Příspěvky již byly smazány, ale jak to tak na internetu bývá, co se jednou napíše, nikdy skutečně nezmizí. Pohotoví uživatelé tak výlevy mladého Babiše zachytili. Může se nakonec Babiš junior stát pro opozici přítěží?

Komunikace jako by vypadla z hlavy roztěkaného kokty a prasoratlíka z Řeporyj. Náhoda? Mladý Babiš to evidentně nemá v hlavě v pořádku, a navíc se dostal do vleku lidských zrůd typu Klusáka a spol, kteří zneužijí pro své zájmy, nebo zájmy svých donátorů, kohokoliv, přičemž ho pak nechají na pospas všemu. Mladý Babiš je opozici přítěží od samého počátku. Jen si to tito političtí diletanti a eunuši nedokáží ve svých ne úplně bystrých mozkovnách spojit.

Prezident Miloš Zeman v otevřeném dopise zkritizoval pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a vyzval ho ke zvážení rezignace kvůli neutěšenému stavu dopravní infrastruktury v Praze. Je taková kritika měsíc před volbami přijatelná?

V kontextu fair play a avizované nadstranickosti mi takový krok prezidenta nepřipadá úplně košer, a podle všeho chce Miloš Zeman svému slovenskému koni, s nímž je léta v holportu, pomoci. Dvojice Zeman–Babiš, nebo alespoň jeden z nich, si zřejmě ohledně výsledků ANO ve volbách nejsou úplně jistí v kramflecích a ucítili obavy.

Jinou věcí samozřejmě je, že Pirát Hřib je nekompetentní a neznalý diletant, který by měl z jakékoliv zodpovědné a důležité funkce letět dva dny před vlastním nástupem.

Zdeněk Hřib rychle políček Zemanovi vrátil. Skrze server Novinky.cz hlavě státu vzkázal, že vzhledem ke stavu dálnice D1 očekává i brzkou prezidentovu výzvu k rezignaci, adresovanou ministru dopravy Karlu Havlíčkovi (ANO). Je pravdou, že v úrovni správy infrastruktury si nemají Hřib a vládní ANO co vyčítat, nebo je jeden z nich výrazně horší?

Tady Hřibovým poradcům musím přiznat docela povedenou reakci. Jakkoliv je pro mě likvidátor průmyslu a ekonomiky Havlíček z Aspen Institutu odpornou parodií na člověka, tak Hřib v neumětelství a v progresivní expertíze na vyvěšování prorežimně žádoucích vlajek nejrůznějších menšin, v komplikacích vztahů se zeměmi na východ od nás a likvidaci pražské dopravy nemá konkurenci.

Hradní kancléř Vratislav Mynář poslal GŘ ČT Petru Dvořákovi dopis, v němž si stěžuje na chování moderátora Václava Moravce. Ten prý nepodloženě útočí jak na Mynáře, tak i na další okolí prezidenta Miloše Zemana. Mynář také připojil historku o tom, že v roce 2013 se měl „veřejně známý moderátor ČT“ dostavit na Hrad, kde na schůzce s Mynářem údajně po přívalu chvály na adresu Zemana i Mynáře projevil zájem o pozici tiskového mluvčího prezidenta republiky. Má Mynář pravdu, když poukazuje na údajnou Moravcovu neobjektivitu? A jak nahlížíte na onen údajný rozhovor z Hradu? Václav Moravec Mynářovo tvrzení označil za totální absurditu.

Co se týká Mynářova tvrzení ohledně mluvčího, jde o nepodloženou informaci. Takže nemohu soudit. Pokud jde o Moravce a jeho Názory Václava Moravce, tak jde o jednoho z nejagitačnějších a nejuvědomělejších veřejnoprávních novinářů, o zhmotněnou neobjektivitu a hlavně nevyváženost.

Moravec si v zásadě vybírá hosty, kteří mu potvrdí jeho jediný správný náhled na svět, případně hosty, kterým chce či má poraděno udělat PR a reklamu. Dvojí metry v konfrontaci těch žádoucích, a naopak nežádoucích pak jsou pravidlem. Samozřejmě vše schováno pod slupkou profesionality, rozvahy a služby divákům, která však není ničím jiným než ideologickým školením mužstva a snahou o převýchovu diváků, k níž nemá kompetenci ani právo. O tom morálním ani nemluvě.

Fotbalové utkání mezi Polskem a Anglií opět částečně „unesla“ politika. Angličtí hráči totiž před výkopem poklekli, což polští fanoušci „ocenili“ bučením. Kdo se v tomto příběhu chová nepatřičně? Jedna strana, druhá, či obě?

Mám pocit, že bučení je to nejmenší, co zasluhují notoričtí poklekávači podporující rasistické hnutí Black Lives Matter, kteří za mohutné podpory stejně rasistické UEFY bez uzardění tahají do sportu politiku. Samozřejmě opět pod rouškou bezmezného dobra pro nás všechny.

Mimochodem nějak se orwellovsky pozapomnělo na rasistické, xenofóbní a tak dále bučení a pískání anglických fanoušků při hymnách soupeřů na posledním fotbalovém EURU. To byla jen omluvitelná výjimka, kterou soudruzi činí maximálně jednou za deset let?

