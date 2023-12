Lipavský chce další funkci. Se slovy: Ministrování není na 24 hodin, 7 dní v týdnu. Bude čas

Piráti v rámci svého Institutu Pí obdrželi jen za letošní rok 4 miliony korun. Jak podotýká Jana Bobošíková, jsou to peníze daňových poplatníků. Piráti za tuto sumu vydali 20 článků, uveřejnili 5 videí a uspořádali 11 akcí. Jak plyne z transparentního účtu, peníze daňových poplatníků byly vynakládány třeba i v kavárnách, ve vinařství, v salaterii. A to se prý Piráti ještě hádají, proč nemají více placených zakázek od parlamentního institutu.

reklama

„Jestlipak víte, o co se právě hádají Piráti? V nejvyšší politice je jich šest, ve Sněmovně jsou čtyři a ve vládě tři. Z toho jeden má ale hned čtyři křesla, Ivan Bartoš je zároveň poslancem, ministrem pro místní rozvoj, ministrem pro digitalizaci a místopředsedou vlády. A Piráti se dohadují o peníze a o funkce a dokonce se navzájem obviňují, že neumějí ještě více podojit stát,“ říká Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno.

Jedním ze zdrojů svárů je pirátský institut nazvaný Pí. „To je institut, na který Piráti dostávají peníze od daňových poplatníků. Jenom letos dostali 4 miliony korun. A co za ně předvedli? Jak sami říkají, proběhlo 11 akcí, vydali 20 článků a uveřejnili 5 videí. Natočili například seminář s názvem Green Deal: Naděje, nebo slepá ulička,“ vyjmenovává Bobošíková výstupy institutu za 4 miliony korun.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36005 lidí

I čtyři miliony korun jsou ale podle některých Pirátů málo peněz a Institut Pí by prý měl mít fundraising v řádu milionů a větší mediální výtlak. „Za naprosto zásadní chybu pirátského institutu označují, že se nedomluvil s parlamentním institutem o zadání studií, což by pirátskému institutu znásobilo zdroje, opět od daňových poplatníků,“ pokračuje Bobošíková.

Bobošíková také představuje pirátský Handbook misinformací, dezinformací a konspiračního myšlení, který připravil Institut Pí. „Víte, co je to misinformace? To je fakticky nepravdivá informace, jejíž autor či šiřitel je ovšem přesvědčen, že informace je správná a pravdivá. Podle výzkumu prý misinformace nejhůře rozeznávají pravicově či konzervativně orientovaní lidé. A tady se Pirátům podařilo uhodit hřebíček na hlavičku. Vždyť oni vládnou s pravicovou ODS a konzervativními Lidovci, zdá se, že vědí přesně o čem mluví. Znáte snad většího misinformátora než je premiér Fiala, který tvrdí, že vše, co on a jeho vláda dělá, je dobré?“ ptá se moderátorka ironicky.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17415 lidí

„Ale ne všem Pirátům se to líbí, připomínají, že ministr je zároveň v pirátském republikovém výboru a že nebude mít čas problémy institutu řešit. A teď to přijde, Lipavský Pirátům vysvětluje, že funkce ministra zahraničí České republiky není na 24 hodin, sedm dní v týdnu, takže na několik setkání správní rady by do roka mohl dorazit. Zajímavý přístup k práci ministra,“ všímá si Bobošíková.

Institut podle příprav na příští rok chce například do češtiny přeložit britskou knihu s názvem Jak řídit vládu. „No nevíme, zda na to už není pozdě, možná to měli Pirátu udělat před tím, než se ucházeli o vládní funkce. A pozor, institut plánuje vytvořit kanál na Telegramu, což je hrubé vybočení z pětikoaliční ideové čistoty. Přitom bývalý ředitel nadace nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka, který promlouvá na pirátských demonstracích a kandidoval za Piráty do rady ČTK, říká o Telegramu, že je to konspirační a extremistická bažina,“ uzavírá Bobošíková povídání o pirátském institutu.

Psali jsme: V Bruselu není žádná Unie, jen byrokraté... Bobošíková o Orbánovi a přistoupení Ukrajiny Údiv nad rozhovorem Vohralíkové z Hradu. A také s kým. Novinářka vytáhla i částku Fialovi hýčkaní profesoři. Neukazujte ve školních jídelnách, na kolik si přijdou Vztahy a peněžní toky v ODS. Novinářka začala u Vondry. A pak už to jelo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE