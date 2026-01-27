Macinka před novináři: Mám SMS od Pavla. Také psal o „odstranění problému“

Prezident Petr Pavel v mimořádném vyjádření uvedl, že ministr zahraničí Petr Macinka mu prostřednictvím poradce Petra Koláře doručil zprávy, které považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podle hlavy státu se měly týkat jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, což Pavel dlouhodobě odmítá. Macinka měl ve zprávách naznačovat, že prezident „získá klid“, pokud Turek na MŽP nastoupí, a varovat, že jinak „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“.
Ministr zahraničí Petr Macinka se na úvod obrátil přímo k české veřejnosti, aby se jí omluvil za to, že se dnes ve Sněmovně probírá především jeho jméno.
Mgr. Petr Macinka
Následně se vyjádřil ke zveřejnění své komunikace s poradcem prezidenta Petrem Kolářem a zdůraznil, že mu tento krok nevadí. „Já se nezlobím na pana Koláře, přítele po boku pana prezidenta, za to, že zveřejnil konverzaci, kterou jsem si s ním psal. Psal jsem to s vědomím, že k tomuto kroku může dojít a že je nějaká pravděpodobnost, že to zveřejní.“
Podle názoru Petra Macinky nejde o ojedinělý případ a podobný postup ze strany Kanceláře prezidenta republiky se již opakoval. „Není to poprvé, co Kancelář prezidenta republiky tímto způsobem přistupuje ke zveřejňování věcí, které nejsou určeny ke zveřejňování,“ uvedl.
Jako konkrétní příklad zmínil dokument rozeslaný Pražským hradem ke schůzce nejvyšších ústavních činitelů, která se nakonec neuskutečnila. „V dokumentu, který rozeslal Pražský hrad k té schůzce nejvyšších ústavních činitelů, která se včera nekonala, bylo napsáno, že to není určeno ke zveřejnění. Zřejmě je to nějaká praxe,“ podotkl šéf diplomacie.
Ostře se poté ohradil proti tvrzení prezidenta, že se měl dopustit vydírání. „Já to tak neberu, je to vyjednávání, myslím si, že snaha ovlivnit postoj něčí v politice je podstatou každého politického vyjednávání. Bylo to tak vždy, pan prezident je také už politikem. Možná to zjistí.“
„Já si myslím, že nebylo ani vydíráním třeba jeho snaha nám nějak torpédovat programové prohlášení naší vlády,“ dodal Petr Macinka na adresu prezidenta.
„Prezident by neměl vést českou delegaci na summitu NATO“
V další části Macinka vysvětlil, na čem svůj postoj staví a proč považoval za nutné na situaci upozornit. „Celý ten můj postoj je založen na tom, je založen na faktu, že prezident republiky se ocitl mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády, dokonce také pohrdá vůlí dolní komory českého Parlamentu. Takže považoval jsem za důležité v podstatě upozornit na to, že tento nesoulad by měl být odstraněn,“ upozornil ministr.
Ministr zahraničí v kontextu toho uvedl, že jej v nejbližších dnech čekají důležitá zahraničněpolitická jednání a že musí reagovat na postoj prezidenta k ústavnímu nesouladu. „Zítra odjíždím do Bruselu, kde mám vážné schůzky. A ty budu dělat v situaci, kdy pan prezident by vyjádřil nějakou vůli ten svůj ústavní nesoulad napravit, anebo ne. Vypadá to zatím, že ne.“
Proto ministr oznámil, jaký postoj hodlá zaujmout při jednáních se Severoatlantickou aliancí. „Nemám jinou možnost, než že zítra při jednání s generálním tajemníkem NATO budu vyjadřovat svůj postoj v duchu toho uvedeného, že pan prezident se nepohybuje v ústavním rámci, tak si myslím, že by na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance, který proběhne v červenci, neměl být šéfem české delegace prezident České republiky, ale předseda vlády,“ dodal, že v tomto duchu bude komunikovat s ústředím NATO.
Když přišel prostor pro dotazy novinářů, reagoval ministr na výzvy opozice k jeho odvolání či rezignaci. „Co se týče opozice, tak vidíme, že opozice odvolává Tomia Okamuru, nenávidí Andreje Babiše, je to jejich sport, tak jsem přibyl na další seznam. Nevadí mi, že opozice křičí po vládě, odstupte, odstupte. To je jejich džob. Když to chtějí, tak ať si to říkají, mně to je úplně jedno,“ prohlásil ministr Macinka.
Že premiér Andrej Babiš (ANO) volá po uklidnění situace, chápe: „Rozumím tomu, že Andrej Babiš volá po uklidnění situace, a já volám potom, aby pan prezident vyřešil svůj ústavní nesoulad tím, že jmenuje ministrem životního prostředí Filipa Turka. To je vše,“ uvedl Macinka, že nebude „naskakovat na zbožná přání opozice“.
Zároveň odmítl, že by spor narušoval fungování vládní koalice. „V koalici se normálně bavíme, diskutujeme o všem možném, myslím si, že máme ve vládní koalici vztahy velmi dobré,“ doplnil.
„Existuje i SMS od prezidenta. Je to 1 : 1.“
Ministr zároveň naznačil, že disponuje také komunikací ze strany prezidenta, a vrátil se k debatě o možných změnách v obsazení resortů. „Jmenováním Filipa Turka na Ministerstvo životního prostředí by prezident vyřešil spoustu problémů. Mimochodem, když tu Hrad zveřejňuje něco, co nebylo veřejné, tak já si tedy asi mohu dovolit, aby to bylo 1 : 1. Při své první schůzce s panem prezidentem, ještě předtím, než byli nominováni ministři této vlády, jsem cítil, že má problém, že podléhá tlaku novinových titulků o Filipu Turkovi. Tak jsem mu řekl, že bychom udělali v těch našich nominacích výměnu, že bych nesměřoval na Ministerstvo životního prostředí a obráceně.
On mi tehdy naznačil, že pokud bychom to udělali, tak by to řadu problémů odstranilo. Takže nevím, potom zřejmě asi změnil názor, ale toto mi řekl. O několik hodin později mi pak přišla SMS – kterou já tedy zveřejňovat nebudu, možná to udělá pan prezident – kdy mi to zase vše trochu relativizoval. Tak nevím, jestli se mezitím nestihl poradit se svými poradci, což je také důvod, proč já v těchto věcech komunikuji s poradci,“ uvedl ministr zahraničí Petr Macinka.
Podání kompetenční žaloby podle Macinky zatím na stole není. „Nechceme pouštět do této věci Ústavní soud. Ústavní soud svými rozhodnutími mění ústavu, mění pravidla a mění nějaký zákonný rámec České republiky. Ale já jsem konzervativní člověk, který se domnívá, a vždycky za tím budu stát, že pokud má někdo měnit nějaký ústavní rámec České republiky, má to být Parlament, nikoliv Ústavní soud.“
Na dotaz deníku Blesk, zda zprávy na Hrad nepsal pod vlivem alkoholu, ministr reagoval důrazně odmítavě. Zdůraznil, že má dvě malé děti, a zopakoval: „Psal jsem to s vědomím toho, že to klidně může někdo zveřejnit, takže já se nezlobím na pana Koláře,“ uvedl ministr.
Vyloučení novinářky z tiskové konference
Padl také dotaz novináře z Blesku na to, proč se tiskové konference nemohla zúčastnit Zdislava Pokorná z Deníku N, která dlouhodobě kriticky píše o Filipu Turkovi, Petru Macinkovi i o Motoristech obecně. Novináře zajímalo, zda ministr cíleně vyřazuje některá média z tiskových konferencí. „No, hrozný jsme, no,“ poznamenal Macinka a následně vyzval přítomné novináře k dalším dotazům.
Na téma neúčasti novinářky Deníku N se však chtěl následně dotázat také Český rozhlas, který se vrátil k otázce, proč se tiskové konference nemohla zúčastnit konkrétní redaktorka. „Vidím tady solidaritu, to je pěkné,“ pousmál se ministr bez další reakce k tomuto tématu.
„Nejde o šikanu. Jde o ústavu.“
V reakci na otázku, jak bude postupovat dál, pokud se situace nevyřeší, ministr zdůraznil, že jeho postoj je dlouhodobě konzistentní a neosobní. „Myslím si, že ta pozice z mé strany je jasná, prostě já musím zohlednit fakt, že prezident se pohybuje mimo rámec české ústavy. To je jediná věc, o kterou se tu hraje. Nic jiného. Jestli někdo naznačuje, že to je osobní nebo že ho chceme nějak šikanovat, to prosím ne. Je to jenom o tom, že mám nějaký postoj vůči tomu, jak je naplňována nebo nenaplňována ústava, a mám nějaký postoj vůči tomu, jak prezident zachází s vůlí Poslanecké sněmovny,“ uvedl šéf české diplomacie.
Redaktorka z DVTV si Macinkova slova vyložila tak, že na základě svého výkladu ústavy bude prezidenta kritizovat v zahraničí, a dotázala se, zda je takový postup u představitele vlády podle Macinky namístě. Ministr tuto interpretaci promptně odmítl se slovy: „Nehodlám prezidenta kritizovat v zahraničí. Pouze budu, když budu tázán – protože to samozřejmě někoho zajímá: sestavování vlády, stabilita vlády, vztahy mezi ústavními činiteli –hovořit pravdu, ale nemám důvod někoho někde kritizovat v zahraničí. Toto je fakt, to není kritika,“ konstatoval Petr Macinka.
Andrej Babiš se nyní obrátil na obě strany sporu – vyzval prezidenta Petra Pavla i ministra zahraničí Petra Macinku ke společnému jednání. Současný konflikt mezi nimi podle něj není správný a měl by se řešit u jednoho stolu, kde se podobné spory dají vyřešit rychleji a efektivněji než prostřednictvím ostrých vzkazů přes média a tiskové konference.
