Macinka si předvolal ruského velvyslance. Šlo o výhrůžky firmám

Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ zdůraznila česká diplomacie.
Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábějí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou také uvedeny dvě firmy sídlící v Česku – pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské firmy a společnost PBS, podle ní si zařazení někdo objednal. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli.
Významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu, uvedlo ruské ministerstvo ve středečním prohlášení.
Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz po uveřejnění seznamu upozornil, že prohlášení ruského ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ varoval.
Jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance. Policie uvedla, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějících drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Na síti X oznámila, že informace a případné hrozby vyhodnocuje.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
