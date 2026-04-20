Macinka si předvolal ruského velvyslance. Šlo o výhrůžky firmám

20.04.2026 21:06 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl úřad.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Macinka

Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ zdůraznila česká diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábějí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou také uvedeny dvě firmy sídlící v Česku – pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské firmy a společnost PBS, podle ní si zařazení někdo objednal. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli.

Významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu, uvedlo ruské ministerstvo ve středečním prohlášení.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz po uveřejnění seznamu upozornil, že prohlášení ruského ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ varoval.

Jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance. Policie uvedla, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějících drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Na síti X oznámila, že informace a případné hrozby vyhodnocuje.

