Mají novinářské hyeny dno? Rajchl nevydržel nad vtipy o Babišových

V půlce tohoto týdne médii rezonovala zpráva o rozchodu Andreje Babiše s manželkou Monikou, že už netvoří pár. Předseda hnutí ANO informoval, že jejich cesty se rozdělují. Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský k tomu satiricky sepsal 30 možných důvodů, mj. i „může za to Kalousek“. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl se na „novinářské hyeny“ zlobí na sociální síti; neznají podle jeho slov dno, poukázal na jejich pokrytectví.

„Po třiceti společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že naše cesty se nyní rozdělují. Jako rodiče dvou dospělých dětí si nejvíce přejeme zachovat rodinnou harmonii. Děkujeme vám za pochopení a žádáme o zachování soukromí,“ napsal Babiš na sociálních sítích.

Český grafik a fotograf Tomáš Břínek alias TMBK po tomto ohlášení vytvořil koláž. Na koláži je zobrazen Babiš s Monikou, a Babiš se ptá: „Tak se teda rozejdeme?“ Monika na to odpovídá sloganem hnutí ANO – „Ano, bude líp“.

Šéfredaktor časopisu Reflex Martin Bartkovský přišel s třiceti důvody, proč se manželství Babiše a Moniky rozpadlo. „Tento článek je čistá satira, která vychází z reálných výroků Andreje Babiše, které během posledních 13 let opakuje. Jedno je ale v jeho životě naprosto symptomatické – i kdyby rozchod byla čistě jeho vina, on osobně to nikdy nepřizná,“ uvedl svůj článek novinář Bartkovský.

Mezi důvody rozpadu manželství pak uvádí mj.: „mluvil víc o Macronovi než o ní,“ nebo „měl intimnější vztah s kohoutem svého europoslance“, dále pak „můžou za to provládní novináři, migranti, Kalousek, pětikoalice“. Celý Bartkovského článek k přečtení zde.

Na platformě X však potom za domnělý hlavní důvod rozpadu manželství Babišových uvedl nevěru. „Respektive fakt, že Andrej Babiš byl rodině nevěrný s politikou, i když po každých volbách řekl, že skončí. Nedokázal se týhle milenky vzdát. Nejbohatší Čech, co místo života na zámku s rodinou raději objíždí kulturáky plný babiček,“ napsal Bartkovský.

Myslím, že to je hlavní důvod. Respektive fakt, že Andrej Babiš byl rodině nevěrný s politikou, i když po každých volbách řekl, že skončí. Nedokázal se týhle milenky zdát. Nejbohatší Čech co místo života na zámku s rodinou raději objíždí kulturáky plný babiček ???>? — Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 19, 2024

Šéfredaktor serveru HlídacíPes.org Robert Břešťan informoval, že navzdory rozchodu ale byznysové a majetkové vazby zůstávají stále pevné. Jméno Moniky je krom Agrofertu hojně zastoupeno i v dalších firmách Andreje Babiše. „V drtivé většině firem figuruje opět jako konečný uživatel výhod,“ napsal Břeštan.

Babiš ohlásil rozchod s manželkou, byznysové vazby jsou zatím pevné. https://t.co/nnYaV8D5NU pic.twitter.com/a9dVdOpLyp — Robert Brestan (@brestan) April 19, 2024

„To ty novinářské hyenu opravdu nemají dno?“ komentoval nastalou situaci okolo rozchodu Babišových Jindřich Rajchl, předseda strany PRO. „Hrabat se v oznámení rozvodu manželů Babišových tak, jak to předvádějí libodemo média, je opravdu nechutné.“

Poukázal na pokrytectví daných novinářů v souvislosti s kauzou pravděpodobně Babišova uniklého soukromého e-mailu, v němž figurovalo jméno Jana Lipavského (Piráti). „Hlavně, že v kauze Lipavský se ti samí novináři předháněli v tirádách o tom, jak je vtahování osobního a rodinného života do politického boje za hranou morálky a slušnosti,“ napsal Rajchl na sociální síti.

Babišovi i Monice i přes to, že jsou si dle jeho slov politickými konkurenty, popřál v dalším osobním životě vše dobré. „Můžeme spolu sice soupeřit o voliče, ale to neznamená, že se k sobě navzájem nemůžeme chovat slušně. Pojďme se alespoň pokusit vrátit do naší politiky důstojnost,“ uvedl Rajchl.

