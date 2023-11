Málo ho odmítali, moc se s ním bavili. Na ČT zaznělo, proč Wilders vyhrál

V Nizozemsku vyhrála přesvědčivě předčasné středeční volby krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, těžkého euroskeptika. Bývalý europoslanec a současný ekonomický poradce hnutí SPD Petr Mach hovořil v Událostech, komentářích o nastupujícím trendu, který se propíše i do voleb v dalších evropských zemích. Europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa přirovnal Wilderse k Okamurovi a uvedl, že s „fašisty“ se nemá vyjednávat. Nizozemská vláda na to podle něj doplatila.

Wilderse vnímá jako člověka, se kterým by „šel na pivo“. „Měl jsem šanci začít Nigela Farage z Velké Británie a další lídry tohoto typu. Takže já v nich vidím takové normální chlapy, kteří se pustili do politiky. Po desetiletí to byl takový marný boj a teď začínají zažívat zadostiučinění,“ pokračoval Mach.

Vyhráno ale nemají: „Je tu vždy tendence těch ostatních se proti nim spojit, označit je jako nějaký extrém, se kterým se nemůže jednat, ale faktem je, že vyhrál ty volby, vyhrál je přesvědčivě. A pokud dál budou ty hlavní strany v evropských zemích dělat politiku jakou dělají, tak strany typu této budou mít větší a větší úspěch,“ řekl k volebnímu triumfu krajně pravicové Strana pro svobodu Geerta Wilderse.

Geert Wilders, který zvítězil v nizozemských volbách, bude prý muset zmírnit nápady jako zákaz koránu, vystoupení z Evropské unie a zastavení veškeré zahraniční pomoci, pokud chce uspět při sestavování koaliční vlády a stát v jejím čele.

Pirátský europoslanec předně uvedl, že on by s Wildersem na pivo nešel. Přirovnal je k předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi. „U pana Wilderse, stejně jako u pana Okamury a vlastně všech těch politických stran, které jsou sdruženy v téhle politické skupině v Evropském parlamentu, platí, že kolem nich existuje tzv. cordon sanitaire, to znamená ‚ono se s nimi nemluví‘. To je zhruba podobný úzus, jako v 90. letech existoval kolem komunistické strany v českém parlamentu. Prostě s těmihle lidmi se nejedná,“ uvedl Peksa.

Výsledek nizozemských voleb okomentoval následujícími slovy: „Já si myslím, že velkou chybu udělala právě ta vládní lidová strana, která nedokázala jasně říct, že se s těmito lidmi bavit nebude a naskočila na jejich hru strašení migrací,“ sdělil Peksa, co rozhodlo volby v Nizozemsku.

Očekává se, že povolební vyjednávání budou v Nizozemsku složitá. Pokud by se ale Wilders stal nakonec premiérem, věří Mach, že bude mluvit za Nizozemce. „Neznamená to, že ho budou všichni voliči nadšeně uznávat, ale tak je to ve všech zemích. Když v Americe vyhrál volby Trump, tak druhá půlka těch demokratů ho nesnášela. Je to demokraticky zvolený představitel té země, tak ho musí i partneři z ostatních zemí respektovat,“ uvedl.

Očekává Peksa, že Wilders bude jako premiér umírněnější a opustí své radikální názory? „Já bych nebral jako dané, že se stane premiérem. Nemyslím si, že ostatní politické strany mu pomůžou složit takovou většinu, která by ho premiérem udělala. Myslím si, že v případě, že by narazil na reálnou politiku a musel zemi fakticky řídit, tak by zjistil, že většina věcí, které říká, jsou prostě nesmysly, nemohl by za nimi stát,“ řekl k Wildersovi.

„Určitě by bylo rozumné neopakovat ty chyby, které udělali ti vládní liberálové. Prostě s fašisty se nevyjednává, jejich recepty se nepodporují a odmítají se v situaci, kdy se ta politická debata dostane do stavu, kdy vládní strana nabízí jenom odvar toho, co říká Wilders. Pak zcela pochopitelně mají voliči důvod ho volit, jdou za tím, kdo jim dá to plné řešení, což on udělal. Vládní strana se měla jednoznačně vůči tomuto chování vymezit a nepodporovat to. Právě tím, že ho podporovala, se situace dostala až tam, kde teď je,“ dodal pirát Peksa.

Politický veterán Wilders, jehož vyhraněné názory ho už léta drží mimo moc a pod nepřetržitou bezpečnostní ochranou, získal jasný mandát k vedení rozhovorů o sestavení vlády, když ve volbách 22. listopadu získal 23 % hlasů.

Pokud se však má stát premiérem, bude muset přesvědčit potenciální koaliční partnery, že je ochoten přistoupit na kompromisy ohledně dlouhodobých výzev ke stažení vojenské podpory Ukrajině, snížení výdajů na klimatické cíle a zrušení ústavou chráněných náboženských svobod, uvedla agentura Reuters.

Wilders potřebuje podporu alespoň dvou dalších umírněných stran, aby dosáhl potřebné většiny 76 křesel ve 150členném parlamentu pro sestavení pravicové vlády.

