Merz ztrácí popularitu. Na vině může být Izrael

12.08.2025 14:10 | Zprávy

V Německu klesá podpora CDU kancléře Friedricha Merze, zatímco CSU mírně posiluje. Pokles CDU může souviset s Merzovým rozhodnutím pozastavit vývoz zbraní použitelných v bojích v Gaze.

Merz ztrácí popularitu. Na vině může být Izrael
Foto: Repro Youtube
Popisek: Předseda CDU Friedrich Merz

Průzkum agentury INSA pro německý deník BILD ukazuje, že CDU ztrácí procentní bod a má 21 procent, zatímco její koaliční křesťanská strana CSU posiluje z 5,5 procenta na 6 procent. Dohromady má tak koalice CDU/CSU 27 procent a má tak náskok velký jen dva procentní body před Alternativou pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD), který zůstává na 25 procentech.

Podle deníku BILD může pokles CDU a růst CSU souviset s rozdílným postojem k dodávkám zbraní pro Izrael. Kancléř Friedrich Merz (CDU) minulý pátek oznámil, že kvůli tvrdé izraelské vojenské ofenzivě německá spolková vláda do odvolání pozastavuje schvalování vývozu zbraní, které by mohly být použity v Gaze.

Ačkoliv Merz uznal právo Izraele bránit se proti Hamásu, vyjádřil znepokojení nad utrpením civilistů a zdůraznil, že s ofenzivou nese Izrael ještě větší odpovědnost za jejich zásobování. Vyzval také Izrael, aby nepodnikal žádné kroky k anexi Západního břehu Jordánu.

Kvůli Merzovu rozhodnutí o zastavení vývozu zbraní do Izraele se na něj snesla kritika i uvnitř jeho vlastní strany. Průzkum agentury INSA se uskutečnil během 8. až 11. srpna, tedy začal přesně v den, kdy Merz oznámil změnu svého postoje k dodávkám zbraní.

SPD v průzkumu dosahuje 14,5 procenta, Zelení také zůstávají beze změny na 10,5 procenta. Také Levice zůstává na 9,5 procenta.

Spojenectví Sahry Wagenknechtové (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) je i nadále pod pětiprocentní hranicí na 4,5 procenta, stejně jako FDP s 3,5 procenta. Pro strany pod pětiprocentní hranicí tak dle průzkumu zbývá 13,5 procenta a pro parlamentní většinu je tak potřeba 43,5 procenta, přičemž koalice CDU/CSU a SPD má dohromady jen 41,5 procenta.

V žebříčku oblíbenosti politiků jasně vede německý ministr obrany Boris Pistorius (SPD), těsně za ním je předseda CSU Markus Söder.

Kancléř Friedrich Merz v žebříčku poklesl z devátého místa na dvanácté. Na třináctém místě za Merzem je předsedkyně AfD Alice Weidelová. Oslabili také další politici CDU.

Psali jsme:

O 16 kilometrů postoupili Rusové. Zelenskyj hlásí poplach
Kšeftaření v Německu. Migrantům osekali možnosti, aktivisté jim je vrátili
Okamura vytáhl další obrázek s migrantem. Ale trochu jiný
Nešířit závěry, citlivé téma. Vláda se potichu chystá na zelené odpustky pro domácnosti

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/insa-umfrage-csu-legt-zu-cdu-faellt-zurueck-6899e42aa4a1a521b7dd3d4d

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeskanzler-friedrich-merz-erklaert-zur-entwicklung-in-gaza--2377366

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Izrael , Německo , volební průzkum , zahraničí , zbraně , Bild , CDU/CSU , Merz , INSA

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s rozhodnutím kancléře Friedricha Merze pozastavit vývoz zbraní pro Izrael?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Rozvoral byl položen dotaz

Co vyřeší ta vaše petice za svobodu slova?

Myslíte, že se pak něco změní? Co? Souhlasím totiž s tím, že s tou svobodou slova to jde z kopce. Máte nějaké politické řešení? Protože já nevěřím, že petice něco změní. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77 Bolavé klouby nemají rády mléčné výrobkyBolavé klouby nemají rády mléčné výrobky

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jakob z TOP 09 se hroutil, Rajchl se mu smál. A nebyl sám

9:34 Jakob z TOP 09 se hroutil, Rajchl se mu smál. A nebyl sám

Na CNN Prima News se střetl předseda PRO Jindřich Rajchl s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Janem…