Merz ztrácí popularitu. Na vině může být Izrael

Průzkum agentury INSA pro německý deník BILD ukazuje, že CDU ztrácí procentní bod a má 21 procent, zatímco její koaliční křesťanská strana CSU posiluje z 5,5 procenta na 6 procent. Dohromady má tak koalice CDU/CSU 27 procent a má tak náskok velký jen dva procentní body před Alternativou pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD), který zůstává na 25 procentech.
Podle deníku BILD může pokles CDU a růst CSU souviset s rozdílným postojem k dodávkám zbraní pro Izrael. Kancléř Friedrich Merz (CDU) minulý pátek oznámil, že kvůli tvrdé izraelské vojenské ofenzivě německá spolková vláda do odvolání pozastavuje schvalování vývozu zbraní, které by mohly být použity v Gaze.
Ačkoliv Merz uznal právo Izraele bránit se proti Hamásu, vyjádřil znepokojení nad utrpením civilistů a zdůraznil, že s ofenzivou nese Izrael ještě větší odpovědnost za jejich zásobování. Vyzval také Izrael, aby nepodnikal žádné kroky k anexi Západního břehu Jordánu.
Kvůli Merzovu rozhodnutí o zastavení vývozu zbraní do Izraele se na něj snesla kritika i uvnitř jeho vlastní strany. Průzkum agentury INSA se uskutečnil během 8. až 11. srpna, tedy začal přesně v den, kdy Merz oznámil změnu svého postoje k dodávkám zbraní.
SPD v průzkumu dosahuje 14,5 procenta, Zelení také zůstávají beze změny na 10,5 procenta. Také Levice zůstává na 9,5 procenta.
Spojenectví Sahry Wagenknechtové (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) je i nadále pod pětiprocentní hranicí na 4,5 procenta, stejně jako FDP s 3,5 procenta. Pro strany pod pětiprocentní hranicí tak dle průzkumu zbývá 13,5 procenta a pro parlamentní většinu je tak potřeba 43,5 procenta, přičemž koalice CDU/CSU a SPD má dohromady jen 41,5 procenta.
V žebříčku oblíbenosti politiků jasně vede německý ministr obrany Boris Pistorius (SPD), těsně za ním je předseda CSU Markus Söder.
Kancléř Friedrich Merz v žebříčku poklesl z devátého místa na dvanácté. Na třináctém místě za Merzem je předsedkyně AfD Alice Weidelová. Oslabili také další politici CDU.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.