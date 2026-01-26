Mezi vládou a Hradem to skřípe. Jednání u Pavla se rozpadlo

26.01.2026 18:08 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Prezident Petr Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě poté, co se ani po posunutí začátku nepodařilo zajistit včasnou účast všech pozvaných. Jednání se mělo původně konat v 15 hodin, následně bylo odloženo na 16. hodinu, ani tehdy však někteří účastníci nedorazili.

Mezi vládou a Hradem to skřípe. Jednání u Pavla se rozpadlo
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel

„Vzhledem k tomu, že i přes posun původně avizovaného začátku jednání nebyli schopni někteří z účastníků dodržet stanovený čas, bude prezident hledat náhradní termín,“ uvedl odbor komunikace Hradu.

Po jednání vlády se premiér Andrej Babiš prezidentovi omluvil. „Chtěl bych se omluvit prezidentu Pavlovi,“ řekl premiér po schůzi kabinetu, která se zabývala schvalováním státního rozpočtu na letošní rok.

Součástí sporu kolem plánované schůzky byl i návrh tezí či deklarace, který Hrad účastníkům rozeslal předem. Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval obsah dokumentu s tím, že neodpovídá nové politické realitě po změně vlády.

„Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy. Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky,“ uvedl Okamura.

Zároveň zdůraznil, že kompetence v této oblasti má kabinet, nikoli hlava státu. „Platí to, že zahraniční politiku určuje vláda, a budeme chtít, aby toto pan prezident reflektoval. Je potřeba, aby ČR měla koordinovanou zahraniční politiku a samozřejmě v souladu s tím vládním prohlášením naší vlády,“ řekl šéf SPD.

Premiér Andrej Babiš naopak problém v samotných tezích neviděl. „Já nevím, že s tím máme problém,“ uvedl po jednání vlády s tím, že prezident podle něj připravil teze, které chtěl na schůzce nejvyšších ústavních činitelů prezentovat.

Do debaty se zapojil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který odmítl tvrzení, že by Senát obdržel finální návrh deklarace. „Žádný návrh deklarace jsme v pátek neobdrželi. Obdrželi jsme k připomínkování teze, které bychom mohli dnes na setkání nejvyšších ústavních činitelů komunikovat,“ napsal Vystrčil na síti X.

Na zrušené schůzce na Pražském hradě se mělo jednat o koordinaci zahraniční politiky, vztazích k USA a Evropské unii, otázkách bezpečnosti a také o možném zapojení Česka do nově vznikající Rady míru.

Prezident Pavel nyní podle Hradu hledá nový termín setkání. Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, zatím oznámeno nebylo.

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Píši vám na základě vašeho projevu, který jste přednesl v senátu, a který jsem zde na PL četla. Spousta politiků, včetně vás, mluví o tom, jak máme Ukrajině pomáhat, protože je to pro nás výhodné, že na tom vydělávají třeba zbrojařské firmy, že se pak budeme podílet na obnově Ukrajiny. Ale to, že z ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Kdypak těm filištínům na Hradě dojde, že se věci nebudou dít podle jejich představ, ale podle vůle vlády a parlamentu., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusefr.havala , 26.01.2026 18:49:59
"Na zrušené schůzce na Pražském hradě se mělo jednat o koordinaci zahraniční politiky, vztazích k USA a Evropské unii, otázkách bezpečnosti a také o možném zapojení Česka do nově vznikající Rady míru." To jsou záležitosti v kompetenci vlády, případně parlamentu a nic nenutí tyto instituce o tom s prezidentem jednat. Vztah s vládou si Pávek si vytvořil kádrováním pana Babiše, nejmenováním ministra navrženého premiérem a blábolením slibů, které nemůže splnit. Prostě narazila kosa na kámen.

