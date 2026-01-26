Mezi vládou a Hradem to skřípe. Jednání u Pavla se rozpadlo

„Vzhledem k tomu, že i přes posun původně avizovaného začátku jednání nebyli schopni někteří z účastníků dodržet stanovený čas, bude prezident hledat náhradní termín,“ uvedl odbor komunikace Hradu.
Po jednání vlády se premiér Andrej Babiš prezidentovi omluvil. „Chtěl bych se omluvit prezidentu Pavlovi,“ řekl premiér po schůzi kabinetu, která se zabývala schvalováním státního rozpočtu na letošní rok.
Součástí sporu kolem plánované schůzky byl i návrh tezí či deklarace, který Hrad účastníkům rozeslal předem. Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval obsah dokumentu s tím, že neodpovídá nové politické realitě po změně vlády.
„Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy. Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky,“ uvedl Okamura.
Zároveň zdůraznil, že kompetence v této oblasti má kabinet, nikoli hlava státu. „Platí to, že zahraniční politiku určuje vláda, a budeme chtít, aby toto pan prezident reflektoval. Je potřeba, aby ČR měla koordinovanou zahraniční politiku a samozřejmě v souladu s tím vládním prohlášením naší vlády,“ řekl šéf SPD.
Premiér Andrej Babiš naopak problém v samotných tezích neviděl. „Já nevím, že s tím máme problém,“ uvedl po jednání vlády s tím, že prezident podle něj připravil teze, které chtěl na schůzce nejvyšších ústavních činitelů prezentovat.
Do debaty se zapojil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který odmítl tvrzení, že by Senát obdržel finální návrh deklarace. „Žádný návrh deklarace jsme v pátek neobdrželi. Obdrželi jsme k připomínkování teze, které bychom mohli dnes na setkání nejvyšších ústavních činitelů komunikovat,“ napsal Vystrčil na síti X.
Na zrušené schůzce na Pražském hradě se mělo jednat o koordinaci zahraniční politiky, vztazích k USA a Evropské unii, otázkách bezpečnosti a také o možném zapojení Česka do nově vznikající Rady míru.
Prezident Pavel nyní podle Hradu hledá nový termín setkání. Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, zatím oznámeno nebylo.
