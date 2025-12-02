Miliardy, miliardy dejte, žádá Ukrajina. Hrozí, že to zaplatíme my všichni

02.12.2025 10:22 | Monitoring

Vláda v Kyjevě se v ocitla mezi kovadlinou a kladivem. Prezident Zelenskyj a jeho kabinet zoufale potřebují peníze. Peníze, které mohou přijít od EU. Peníze, které mají být použity na chod státu, ale i na nákup zbraní. Ukrajinci tvrdí, že na zbraně potřebují 1 miliardu eur, a to ještě do konce roku. Na straně druhé je tu velký korupční skandál, který probublal na povrch a zasahuje až do nejvyšších pater politiky. Ukrajina se prý i v dobách míru může proměnit v „černou díru na peníze“.

Miliardy, miliardy dejte, žádá Ukrajina. Hrozí, že to zaplatíme my všichni
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dolary

Vedle problémů na frontě, kde ruské jednotky stále tvrdě tlačí na ukrajinské obránce, řeší vláda v Kyjevě i velké ekonomické problémy, které se navíc ještě zkomplikovaly poté, co se ukázalo, že až do nejvyšších pater politiky zasahuje obří korupční skandál kolem společnosti Energoatom. Kvůli skandálu opustil svůj post dnes již bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak a odešel na frontu.

V Evropské unii se již několik týdnů vede debata, zda uvolní zmrazená ruská aktiva, která fakticky drží belgická společnost. Právě Belgie se proto zdráhá na uvolnění ruských aktiv Ukrajině kývnout. Obává se totiž, že by to poškodilo důvěru celého státu, potažmo celé EU na finančních trzích. Belgický premiér Bart De Wever proto podle serveru Politico požádal země EU, aby společně přijaly rizika spojená s uvolněním ruských majetků Ukrajině, a to na dobu neurčitou. A od svých evropských partnerů dostal košem. Ostatní evropští partneři dali vládě v Belgii jasně najevo, že její požadavky v této věci jsou přehnané.

Evropská komise se chystá odhalit právní rámec pro půjčku, aby zajistila, že ukrajinské finanční rezervy v dubnu nebudou zcela vyčerpány. Svým způsobem tedy jde o závod s časem, protože peníze mohou Ukrajině dojít opravdu rychle.

Ukrajinci přitom dávají jasně najevo, že peníze potřebují a netají se tím, že jich potřebují opravdu hodně. Agentura Bloomberg upozornila, že si Ukrajinci řekli o další miliardu eur na nákup zbraní z USA. Ukrajinci navíc tvrdí, že tyhle peníze potřebují opravdu rychle. Ještě do konce roku 2025.

„Byli bychom velmi vděční za nové příspěvky od spojenců, aby Ukrajina mohla nepřetržitě dostávat vybavení prostřednictvím programu PURL,“ řekla Aljona Getmančuková agentuře Bloomberg s odkazem na program, který financuje nákup amerických zbraní z prostředků poskytovaných hlavně evropskými partnery.

„Postupujeme v naší práci, abychom uspokojili finanční potřeby Ukrajiny,“ uvedla v pondělí na sociální síti X předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. „Dosáhli jsme dobrého pokroku a tento týden plánujeme předložit naše právní návrhy.“

Belgický premiér Bart De Wever, který se obává ruské odvety, trvá na tom, aby vlády EU poskytly Belgii finanční záruky přesahující 140 miliard eur, které by mohly být vyplaceny během několika dní. Chce také, aby tyto záruky platily déle než sankce EU proti Rusku. A to je právě to, na co ostatní evropští partneři odmítají belgické vládě kývnout.

Čtyři diplomaté EU sdělili serveru Politico, že nemohou přijmout De Weverovu žádost, protože by to ohrozilo ekonomickou životaschopnost jejich zemí a fakticky by to tyto země ekonomicky vystavilo na pospas rozhodnutí soudů. „Pokud by byly (záruky) prakticky časově neomezené, do čeho se pak pouštíme?“ zeptal se jeden z diplomatů EU.

„Pokud nedojde k žádnému pokroku, nejpravděpodobnější alternativou je vydat více dluhopisů EU k pokrytí rozpočtového schodku Ukrajiny. Tato myšlenka je však mezi většinou vlád EU nepopulární, protože zahrnuje použití peněz daňových poplatníků,“ doplnil k tématu server Politico.

Řecký server Hellenic Shipping News upozornil, že i po uzavření míru se Ukrajina může stát „černou dírou na peníze“. Světová banka před přibližně rokem odhadla, že jen na obnovu Ukrajiny bude třeba asi 524, ale možná i 600 miliard dolarů. Peníze by mohly přitéct od zahraničních partnerů, od mezinárodních institucí a od soukromých investorů. Ale pokud Ukrajina nezíská dostatečné bezpečnostní záruky, investoři si to stokrát rozmyslí. A peníze na Ukrajině budou o to víc chybět. Zvláště s přihlédnutím k současnému korupčnímu skandálu se Ukrajina může stát „černou dírou na peníze“, kde jich řadu let nemusí být dost.

Server Hellenic Shipping News upozornil, že by ukrajinské ekonomice mohlo pomoct, kdyby se do země vrátila co největší část z asi 5 milionů uprchlíků, kteří dnes žijí v různých zemích EU.

Zadarmo nebude ani návrat vojáků dnes sloužících na frontě. Pokud bude strop ukrajinské armády stanoven na 800 tisíc příslušníků ozbrojených sil, bude to znamenat, že asi tak 200 tisíc mužů odejde do civilu a tito muži budou alespoň z počátku potřebovat nemalou podporu státu. Podporu, která bude něco stát.

Psali jsme:

Ukrajina a Green Deal za Fialy. Dvě průlomová svědectví
Zahradil: Válku na Ukrajině USA ukončí po svém, s námi nebo bez nás
100 mužů na kilometr čtvereční ztrácejí Rusové, utěšují se Ukrajinci
Je jim dvacet, viděli umírat kamarády a mají držet frontu. Drsná zpráva o celé ukrajinské generaci

 

Zdroje:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-01/ukraine-seeks-1-billion-more-to-buy-us-weapons-by-yearend

https://www.hellenicshippingnews.com/ukraine-peace-would-open-an-economic-black-hole/

https://www.politico.eu/article/eu-belgium-russia-frozen-assets-ukraine-war-funds-finance/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

