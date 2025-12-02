Miliardy, miliardy dejte, žádá Ukrajina. Hrozí, že to zaplatíme my všichni

Vedle problémů na frontě, kde ruské jednotky stále tvrdě tlačí na ukrajinské obránce, řeší vláda v Kyjevě i velké ekonomické problémy, které se navíc ještě zkomplikovaly poté, co se ukázalo, že až do nejvyšších pater politiky zasahuje obří korupční skandál kolem společnosti Energoatom. Kvůli skandálu opustil svůj post dnes již bývalý šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak a odešel na frontu.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Evropská komise se chystá odhalit právní rámec pro půjčku, aby zajistila, že ukrajinské finanční rezervy v dubnu nebudou zcela vyčerpány. Svým způsobem tedy jde o závod s časem, protože peníze mohou Ukrajině dojít opravdu rychle.
Ukrajinci přitom dávají jasně najevo, že peníze potřebují a netají se tím, že jich potřebují opravdu hodně. Agentura Bloomberg upozornila, že si Ukrajinci řekli o další miliardu eur na nákup zbraní z USA. Ukrajinci navíc tvrdí, že tyhle peníze potřebují opravdu rychle. Ještě do konce roku 2025.
„Byli bychom velmi vděční za nové příspěvky od spojenců, aby Ukrajina mohla nepřetržitě dostávat vybavení prostřednictvím programu PURL,“ řekla Aljona Getmančuková agentuře Bloomberg s odkazem na program, který financuje nákup amerických zbraní z prostředků poskytovaných hlavně evropskými partnery.
„Postupujeme v naší práci, abychom uspokojili finanční potřeby Ukrajiny,“ uvedla v pondělí na sociální síti X předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. „Dosáhli jsme dobrého pokroku a tento týden plánujeme předložit naše právní návrhy.“
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Čtyři diplomaté EU sdělili serveru Politico, že nemohou přijmout De Weverovu žádost, protože by to ohrozilo ekonomickou životaschopnost jejich zemí a fakticky by to tyto země ekonomicky vystavilo na pospas rozhodnutí soudů. „Pokud by byly (záruky) prakticky časově neomezené, do čeho se pak pouštíme?“ zeptal se jeden z diplomatů EU.
„Pokud nedojde k žádnému pokroku, nejpravděpodobnější alternativou je vydat více dluhopisů EU k pokrytí rozpočtového schodku Ukrajiny. Tato myšlenka je však mezi většinou vlád EU nepopulární, protože zahrnuje použití peněz daňových poplatníků,“ doplnil k tématu server Politico.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Server Hellenic Shipping News upozornil, že by ukrajinské ekonomice mohlo pomoct, kdyby se do země vrátila co největší část z asi 5 milionů uprchlíků, kteří dnes žijí v různých zemích EU.
Zadarmo nebude ani návrat vojáků dnes sloužících na frontě. Pokud bude strop ukrajinské armády stanoven na 800 tisíc příslušníků ozbrojených sil, bude to znamenat, že asi tak 200 tisíc mužů odejde do civilu a tito muži budou alespoň z počátku potřebovat nemalou podporu státu. Podporu, která bude něco stát.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák