Milion chvilek zahajuje boj za Petra Pavla. V neděli půjdou k Babišovi

21.05.2026 21:05 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Milion chvilek pro demokracii spojil spor o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO s další výzvou k protestu proti krokům vlády. Spolek Pavla podpořil a zároveň oznámil nedělní pochod k Úřadu vlády, kde chce připomenout, že podle něj „média politikům do rukou nepatří“.

Foto: Youtube
Popisek: Mikuláš Minář

Milion chvilek pro demokracii chce v neděli vyjít do ulic mimo jiné na podporu prezidenta Petra Pavla. Důvodem je spor o jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Prezident s premiérem Andrejem Babišem (ANO) probíral cestu do Ankary na Hradě už v uplynulých týdnech, ke shodě ale nedošlo. Předseda vlády rozdílné názory zdůvodňuje naplňováním závazků NATO a označuje za nelogické, aby se summitu zúčastnili oba.

Petr Pavel přesto na summit přesto hodlá do Turecka jet, i kdyby mu vláda neposkytla letadlo. Babišovi nabídl i ústupek, že se zúčastní neformální večeře hlav států, zatímco na oficiální pak bude Babiš s ministry.

Už dříve prezident avizoval, že pokud mu vláda zabrání se summitu zúčastnit, je připraven podat kompetenční žalobu.

Spolek Milion chvilek pro demokracii nyní prezidenta Petra Pavla podpořil a oznámil protestní akci.

„Pokud vláda 8.6. nepustí prezidenta Pavla na červencový summit NATO v Ankaře, je rozhodnut podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu,“ uvedl spolek na síti X.

Podle Milionu chvilek je postup vlády nepřijatelný. „Není akceptovatelné, aby uražení pánové Macinka a Turek bránili ve vykonávání ústavních funkcí prezidentovi, kterého přímo volilo 3,3 milionu občanů,“ dodal spolek.

Do ulic chce Milion chvilek vyjít nejen kvůli podpoře Pavla ve sporu o summit NATO, ale také kvůli širší kritice vlády a obavám z politického vlivu na média.

Na neděli 24. května v 16 hodin svolává sraz na Staroměstském náměstí. Odtud se mají účastníci vydat pochodem k Úřadu vlády.

„My musíme hranice splašené moci nastavovat také. Sraz v neděli 24. 5. v 16:00 na Staromáku, odkud se vydáme pochodem před ÚŘAD VLÁDY připomenout politikům, že média jim do rukou nepatří!“ oznámil spolek Milion chvilek na platformě X.

 

 

Premiér Andrej Babiš plánuje jet do Ankary s vicepremiérem Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Šéf české diplomacie nedávno prohlásil, že odmítnutí účasti prezidenta Petra Pavla na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře není pomstou vlády vůči hlavě státu.

Podle něj je naopak logické, aby delegaci vedl předseda vlády. „Není to pomsta. Je to o tom, že někdo má v naší zemi dominantní vliv na politiku, na tvořenou politiku, na exekutivu, což prezident není,“ uvedl Macinka.

Milion chvilek na téma médií navazuje opakovaně. Už 21. března svolal velkou demonstraci na pražskou Letnou pod heslem „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kde jedním z hlavních témat byla právě veřejnoprávní média. Jejich nezávislost podle organizátorů ohrožují plány na změnu financování ČT a ČRo.

Na začátku května pak spolek uspořádal další akci „Ruce pryč od médií“. Lidé se sešli na Staroměstském náměstí a pochodovali k budově Českého rozhlasu. Milion chvilek požadoval stažení návrhu zákona, který podle něj znamená zestátnění veřejnoprávních médií a převedení jejich financování pod státní rozpočet.

 

