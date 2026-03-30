Milion euro z EU na „žurnalistické divadlo“. I pro šéfredaktora, co psal Babišovi

TRUST. V tomto případě překlad slova „kartel“ znamená zkratku „TRUth on Stage“, pravda na jevišti. A jde o projekt Evropské unie, který má propojením investigativní žurnalistiky a divadla posilovat demokracii a bojovat proti dezinformacím. Participuje na něm celkem osm divadel z celé Evropy, včetně Činohry Národního divadla a z Evropské unie na něj má jít částka milion euro.
„Svou investicí do projektu TRUST Evropská unie zdůrazňuje zásadní úlohu kultury při ochraně demokratických hodnot,“ říká Kay Voges, ředitel činoherního divadla v Kolíně nad Rýnem, který projekt inicioval.
Podle něj bude projekt prostřednictvím odvážných umělecko- investigativních experimentů vytvářet „stabilní evropský model žurnalistického divadla, a zajistit tak, aby se divadla po celé Evropě stala prostorem, kde se pátrá po pravdě, kde se sdílejí příběhy a kde se komunity scházejí, aby společně utvářely svou budoucnost“.
Impuls pro společný projekt vzešel právě z kolínského divadla, kde v roce 2024 premiérovali inscenaci Geheimplan gegen Deutschland. Představení s českým názvem Tajný plán proti Německu bylo divadelním provedením „plánu krajně pravicových politiků“ a jejich odhalení skupinou Correctiv.
Jde o kauzu setkání pravicových politiků v Postdamu, kde se mělo jednat o řešení otázky migrace. Skupina Correctiv jej prezentovala jako analogii konference ve Wannsee, která proběhla o několik kilometrů dále a v roce 1942 při ní bylo naplánování „řešení“ otázky židovské. Dramatický paralely, spojené s tvrzeními, která soudy následně označily jako nepravdivá, vedly k vlně manifestací „za demokracii“, které podporovali a účastnili se jich vládní politici.
Představení Geheimplan gegen Deutschland převádělo tvrzení novinářů na jeviště a podle tiskové zprávy Národního divadla právě toto provedení přispělo k vlně demonstrací. „Byla uvedena ve 40 divadlech po celém Německu a prostřednictvím živého vysílání a videa na vyžádání ji vidělo 1,5 milionu diváků. Inscenace významně přispěla k největším protestům v německé historii, kdy do ulic vyšly 4 miliony lidí,“ stojí v tiskové zprávě.
Celé představení:
„Cílem projektu TRUST, který byl zahájen v březnu 2026 a potrvá do června 2028, je potvrdit historickou roli divadla jako prostoru společenské reflexe a občanské angažovanosti v době, kdy se Evropa potýká s rostoucími krizemi, protidemokratickými náladami a nekontrolovaným šířením dezinformací. Umělci a novináři z různých koutů Evropy se společnými silami ponoří do aktuálních událostí a pokusí se z nich vytvořit silné divadelní inscenace, jež přimějí diváky, aby se zamysleli, kladli si otázky a osobně se zapojili,“ pokračuje výklad.
Činohra Národního divadla si od projektu slibuje „rozvinout hledání aktuálních společenských témat ve spolupráci s novináři a umožnit hlubší společenskou diskuzi nad rámec jednoho novinového článku“.
Peníze z Evropské unie i dalšího kofinancování podle ředitelů Lukáše Trpišovského a Martina Kukučky umožní nejen financování širšího výzkumu, kde budou inscenátoři moci spolupracovat s novináři, ale také celoevropskou výměnu zkušeností, jak inscenovat „žurnalistické divadlo“.
Kromě již zmíněného divadla Schauspiel Köln a pražského Národního divadla se do projektu společenské reflexe a občanské angažovanosti zapojí třeba Örkéniho divadlo z Budapešti, Vídeňský Volkstheater, Folkteatern z Göteborgu nebo Národní divadlo Ivana Vazova v Sofii. Společně založili Evropské sdružení žurnalistického divadla, které má učit divadelníky efektivní spolupráci s novináři, posílit vazby mezi mediálními organizacemi a kulturními institucemi a zprostředkovat divákům kritický dialog o složitých společenských otázkách.
V Česku bude žurnalistickým partnerem projektu médium Voxpot.cz a jeho šéfredaktor Vojtěch Boháč, který byl o víkendu jedním ze šéfredaktorů, kteří podepsali výzvu Andreji Babišovi, aby „respektoval nezávislá a kritická média“.
Někdejší redaktor Práva, Deníku Referendum a A2larmu vede web orientovaný na reportáže a komentáře hlavně z mezinárodního dění, pověst si vybudoval svými videoreportážemi z Ukrajiny. Ve spolupráci s tímto médiem má na Národním primárně vzniknout nová autorská inscenace v režii Petra Erbese a Borise Jedináka. Agenda Boháčova webu naznačuje, jaké by mohlo být její téma.
„V době zahlcené roztříštěnými informacemi potřebujeme vypravěče, kteří dokáží jasně a přesně popsat naléhavé události,“ říká Heidi Wiley, ředitelka organizace European Theatre Convention. Ta sídlí v Berlíně a už od roku 1988 se prezentuje jako „vitální platforma pro dialog“.
A slibuje: „Rozhodnutí Evropské unie investovat do projektu TRUST 1 milion eur představuje odvážný krok ve snaze vytvořit prostor pro společnou soustředěnou tvorbu, kde budou moci diváci přemýšlet, hledat a společně rozhodovat o tom, co je pro jejich svět nejlepší“.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.