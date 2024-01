Miliony z vašich kapes! Kupka objednal, režíruje Vít Klusák. A první diváci už zuří

Kupkovo Ministerstvo dopravy zaplatí za čtyři devadesátivteřinové spoty o bezpečnosti silničního provozu dva miliony korun, dostane je společnost režiséra Klusáka, který chtěl točit před volbami film s nemocným synem Andreje Babiše a který vítal volbu Petra Pavla. Další miliony z kapes občanů putují na to, aby se spoty vysílaly v soukromých televizích a rádiích.

Před rokem média dehonestovala prezidentského kandidáta a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše za to, že neumí před žáky základní školy pojmenovat čtyři části žaludku krávy. Bylo to v pořadu K tabuli! vysílaném na televizi Prima, který režíroval Vít Klusák, jenž chtěl s Babišem mladším před volbami 2021 točit film a který nemocného Babiše juniora provázel po médiích i na startu volební kampaně, kde se dostal do konfrontační situace se svým otcem Andrejem Babišem, připomíná moderátorka pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková.

Ale že žáci tehdy zjistili, že Babišův rival v boji o prezidentské křeslo neumí matematiku obecné školy, to novináři ani Klusák u svého favorita nijak neřešili. Například vypočítal, že 2 + 2 x 3 rovná se 12.

„Víme, že je lepší mít prezidenta, který umí správně počítat, než prezidenta, který na první dobrou vyjmenuje, že se kravský žaludek skládá z části bachor, čepec, kniha, slez,“ podotýká Bobošíková k odpovědím tehdejších prezidentských kandidátů Pavla a Babiše v pořadu K tabuli!.

S režisérem Klusákem nedávno uzavřelo smlouvu Ministerstvo dopravy pod vedením Martina Kupky z ODS. Za čtyři spoty v délce do devadesáti vteřin obdrží Klusákova firma dva miliony korun bez DPH. „Patrně se pan režisér už pětikoaličně osvědčil. Smlouvu podepsal sám ministr Kupka. Ministerstvo řízené ODS je patrně uchváceno Klusákovými režisérskými a producentskými počiny. Proto u něj objednalo čtyři spoty, které budou vysvětlovat nová pravidla bezpečnosti silničního provozu včetně postihů. Spoty bude moderovat influencer Mikýř, parodická humorná stylizace osloví cílovou skupinu 15 až 45 let. Dále budou spoty s potenciálem virálů podané originálním způsobem a opatřené výraznou grafikou. Objednatel Ministerstvo dopravy, režie Vít Klusák. A investor? Platíme my všichni,“ dodává moderátorka.

Následně Bobošíková ukázala první spot, kde však chyběl smluvně dohodnutý influencer Mikýř, ale i originální viralita a vtipná pointa. Na Instagramu má toto dílo pouze 50 lajků, na YouTube jej zhlédly dva tisíce lidí.

Režisér Vít Klusák. (Ukázka v pořadu Aby bylo jasno s Janou Bobošíkovou)

„Nemůže být šíření takového videa za státní peníze na vládním serveru, který se zabývá bezpečností silničního provozu, veřejným ohrožením?“ pozastavuje se moderátorka.

Ministr dopravy Kupka zařídil i šíření toho Klusákova díla a osobně podepsal smlouvy o vysílání spotů na Rádiu Impuls, skupiny, která provozuje například Rádio 1, Kiss, Country rádio nebo rádio Evropa 2. Jedno odvysílání spotu vyjde v průměru na 8 088 korun. Smlouvu ministr dopravy Kupka podepsal také s televizí Prima a s televizí Nova, dohromady za 14,5 milionu korun. „Celkem tedy tato osvěta vyjde české daňové poplatníky nejméně na 18 milionů korun,“ vyčíslila Bobošíková.

