Běžné lidi mají za škůdce. Filip Turek po Moravcově show vyslal silné vzkazy

19.01.2026 15:00 | Rozhovor
autor: Jan Novotný

„Jsem z těchto lží kombinovaných s hloupostí a neznalostí fyziky a základních faktů v šoku,“ říká poslanec Filip Turek (Motoristé sobě) o střetu s poslankyní Gabrielou Svárovskou (Zelení) v Otázkách Václava Moravce. O běžných lidech se vyjadřovala jako o škůdcích, říká Turek. Nahrávku slovní přestřelky zveřejnil na svém facebooku. A vyslal vzkaz Petru Pavlovi.

Běžné lidi mají za škůdce. Filip Turek po Moravcově show vyslal silné vzkazy
Foto: Radim Panenka
Popisek: S Petrem Macinkou a Filipem Turkem v Kyjevě

Je Green Deal ohrožením pro českou životní úroveň, nebo je nutným krokem, kterému se nevyhneme? Ke slovní přestřelce mezi vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a poslankyní Zelených došlo v nedělních Otázkách Václava Moravce. Ve studiu se proti sobě posadili poslanci Filip Turek (Motoristé sobě) a Gabriela Svárovská (Zelení). „Fosilní průmysl investuje obrovské částky do popírání změny klimatu, podkopávání vědeckých poznatků a financování tzv. alternativních poznatků,“ řekla politička Zelených. Green Deal je podle ní soubor opatření, která zahrnují dekarbonizaci průmyslu a energetiky, přechod na cirkulární ekonomiku a změny v zemědělství, aby způsob hospodaření byl bližší přírodě. Lidem podle Svárovské chybí lepší vysvětlení problematiky. 

V debatě na veřejnoprávní stanici se objevil jeden moment, který podle Filipa Turka vyčníval nad zbytkem pořadu. Týkal se vysvětlení, kolik stojí energie z různých zdrojů a nepřesvědčivé reakce političky Zelených. Turek se ukázkou pochlubil na sociálních sítích. „Pokud dáma tvrdí, že se energie a teplo z uhlí oproti obnovitelným zdrojům nevyplatí, mohla by aspoň tušit, že bez emisní povolenky je přibližně patnáctinásobně levnější,“ napsal Filip Turek na svém facebooku. Svárovské se v televizním studiu zeptal, jestli ví, kolik stojí v České republice megawatthodina z obnovitelných zdrojů a kolik z uhlí. Svárovská místo odpovědi začala mluvit o tom, že obnovitelné zdroje jsou poddimenzované a podfinancované. „Takže nevíte,“ tvral na odpovědi Turek. „Vy jste si tady našel jedno číslíčko,“ namítala Svárovská.

Turkovi došla trpělivost a divákům rozdíl v cenách prozradil: „150 korun stojí megawatthodina, kterou vyrobíte z uhlí, a z obnovitelných zdrojů je tady průměrná cena 2300 až 2800 korun za jednu megawatthodinu, jestli víte, co je to megawatthodina.“ „Já bych si vyprosila takové poznámky,“ odpověděla Svárovská.

Tuto výměnu i další střety v Otázkách Václava Moravce Filip Turek okomentoval pro ParlamentníListy.cz.

Jak vnímáte, že paní Svárovská nevěděla, kolik stojí MWh elektřiny z uhlí a obnovitelných zdrojů?

 Běžný člověk tohle vědět určitě nemusí, ale ta dáma je představitelkou strany, která nám chce dělat energetickou transformaci a tvrdila, že to každý ví, že energie z uhlí je dražší, než energie z obnovitelných zdrojů – ve skutečnosti je asi patnáctkrát levnější z mnoha zcela logických a jednoduchých důvodů. Jsem z těchto lží kombinovaných s hloupostí a neznalostí fyziky a základních faktů vždy v šoku. Pokud někdo ve jménu zelené deindustrializace zavírá, neboli „dekarbonizuje“ a potírá náš průmysl, energetiku a nejlépe i naše obyvatele, zemědělce, potravináře a vlastně všechny, kromě sebe a těch, kteří mění počasí občasnou jízdou na kolech, mohl by aspoň mít základní fakta dosazená do nějaké formy logiky. Dělat napříč Evropou masivní zdanění života, využívat k posílení asijských průmyslových mocností navyšování cen vstupních energií do našeho průmyslu, a ani neznat původní ceny oné energie, je opravdu odporná zhýralost.

Co jste si z celé debaty odnesl?

Znechucení z cynismu, pokrytectví a ignorace potřeb běžných lidí se zděšením z bezemočního konstatování paní oponentky, které znělo: „Znečištění platí znečišťovatel.“ Vyjadřovala se o běžných lidech jako o škůdcích. Že měla komické narážky na mé podnikání, nebo mé dávné koníčky ve formě závodění, jsem bral jako její vlastní ztrapnění se, osobně netuším, jaké koníčky měla tato dáma před 10 lety a ani to nehodlám zjišťovat, analyzovat a komentovat. Vždy je to jejich snaha osobním útokem odvést pozornost od jejich vlastní nekompetence.

Co jako zmocněnec míníte dělat, aby vize paní Svárovské nepřevládly?

Argumentovat paní Svárovské je stejně beznadějné jako bylo argumentovat zeleným aktivistkám v Bruselu, které se díky „dlouhému pochodu institucemi“, staly bohužel poslankyněmi pro 450 000 000 lidí, aniž by byly z podstaty svých znalostí schopny pochopit základní a poměrně jednoduché argumenty proti něčemu, co slepě prosazují. Bohužel Green Deal a paní Svárovská má u nás největšího obhájce, a tím je prezident Pavel, který se mým nejmenováním nenápadně snaží Green Deal zachraňovat. I v kompromisním režimu jako vládní zmocněnec pro Green Deal ovšem dělám proti Green Dealu maximum.

 

