My jsme pracovali, ANO si dělalo reklamu. Teď to bude jinak, vzkazuje Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD se v minulém týdnu stala terčem kritiky pro kontroly ve firmách, kterých se sama účastní. V rozhovoru pro Novinky však vyvrací, že by šlo o předvolební kampaň. Zároveň zmiňuje několik důvodů, za nimiž stojí výrazný pokles preferencí její strany, situaci prý nepřidává ani hnutí ANO, do kterého se zostra pustila.

V minulém týdnu se Maláčová účastnila spolu se svým poradcem, ale zároveň i dvojkou na kandidátce v Praze Matějem Stropnickým kontrolní akce na Teplicku. V inspekcích práce prý hodlá i přes kritiku pokračovat. „Bylo to strašně fajn, se svými kolegy a kolegyněmi jsem velmi spokojena. Nebyla to předvolební kampaň. Myslím si, že je dobré, když vím, co se děje v terénu, a udělám si vlastní obrázek. Je to věc, která mě dlouhodobě zajímá,“ zdůraznila členka vlády.

Do voleb zbývají pouze dva měsíce a současné předvolební průzkumy připisují sociální demokracii průměrně kolem šesti procent. Preference straně klesly za posledních osm let přibližně o 14 procent. Příčin je podle Maláčové více. „Už bohužel nejsme ta obrovská strana, která mívala 30 procent a více. Byli jsme stranou dělníků, těch je ve společnosti stále méně a je tu nespokojenost s politickou polistopadovou situací. Velká část obyvatel má pocit, že to, co jim politici slibovali tenkrát po sametové revoluci, tak nenastalo. Lidi zklamali tradiční politické strany,“ míní.

Brzy se prý chystá vysvětlovat lidem, co vše se ČSSD podařilo ve vládě. „Vysvětlit chceme, že své plány plníme,“ uvedla Maláčová, která opakovaně upozorňuje, že politické body za jejich návrhy si často bohužel připisuje právě hnutí ANO.

Na dotaz, proč s takovým vysvětlováním nezačali mnohem dříve, uvedla, že si to kvůli pracovnímu nasazení nemohli dovolit: „Pracovali a koncentrovali jsme se na to, abychom odvedli práci. A abychom splnili to, co jsme slíbili,“ zdůraznila.

Hnutí ANO je v tom tedy výrazně napřed díky svým prostředkům: „Mají na to peníze a spoustu externích spolupracovníků. Mají týmy desítek lidí, které my si dovolit nemůžeme. Nevlastníme žádné noviny, žádné rozhlasové stanice,“ upozornila.

Přesto případnou spolupráci s hnutím ANO po volbách nevyloučila: „Záleželo by na tom, na čem bychom se dohodli, že chceme společně prosazovat,“ uvedla ministryně a naopak bez rozmyšlení vyloučila vládní koalici s ODS: „To je ideový nepřítel. To je ta strana, která chce přesný opak toho, co chceme my,“ zhrozila se.

Proto ji děsí i vládní koalice v podobě ANO a ODS. „Hnutí ANO je strana, která se chová podle toho, s kým je ve vládě, když budou s ODS, tak budou dělat ty věci, kterých se bojíme,“ míní.

Co se týká její osobní funkce, na tom, aby jí byl po volbách znovu svěřen post ministryně práce a sociálních věcí, prý netrvá. „Funkce ministryně je strašně náročná, pokud to chcete dělat poctivě a nevezmete to nějak leháro. Vůbec na tom netrvám. Vůbec by mi ale nevadilo, kdybych nebyla ministryní,“ řekla Jana Maláčová bez obav s tím, že práce v politice je spousta.

