Na Ukrajině je „vleklý zákopový konflikt“, proto potřebujeme F-35, zaznívá z armády

Ukrajina ani Rusko nemá podle armádního pilota a člena záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleše Svobody letectvo, které by dokázalo nad ukrajinským bojištěm se silným zastoupením protivzdušné obrany na obou stranách ovládnout vzdušný prostor a z války na Ukrajině je tak dle něj „vleklý zákopový konflikt“. Právě to má být důvod proč se Česko ubírá cestou pořízení letounů F-35. Ty by dle něj zvládly při konfliktu s Ruskem bojovat i s větší převahou ruských stíhaček.

reklama

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 5124 lidí



„Je potřeba říct, že to musí být součástí nějaké dlouhodobé strategie, koncepce. Když se podíváte na většinu evropských zemí, tak ty mají strategie výzkumu, vědy, průmyslu a vzdělávání jasně dané, pilotované kosmické lety jsou součástí takovýchto systémů. Když se podíváte na Polsko, tak má cíle jednoznačně dané a Poláci mají kosmickou strategii do roku 2030,“ řekl pro Interview ČT24 Svoboda s tím, že Poláci chtějí mít tříprocentní podíl na evropské kosmické ekonomice a například dopravovat satelity na oběžnou dráhu či svou techniky na Měsíc. Česko však podobné cíle ve své strategii nemá.



Z pohledu vojenského pilota se vyjádřil také k válce na Ukrajině. Ta se dle něj vyvíjela směrem, který při prvních dnech ruského útoku čekal jen málokdo a míní, že většina lidí očekávala spíše kratší průběh konfliktu.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Klíčovou roli dle Svobody letectvo na Ukrajině nehraje, jelikož „tam není žádné relevantní letectvo ani na jedné straně“ a Rusko ani Ukrajina nedokážou se svými stoji ovládnout tamní vzdušný prostor pro sebe. „Pak to dopadá, jak to vidíme na tom ukrajinském válčišti – když ani jedna strana není schopna vybudovat v dnešní době naprosto zásadní nadvládu ve vzduchu, tak pak se z toho stane zákopová válka,“ řekl.



S protivzdušnou obranou, kterou používají Rusové, by si dle Svobody na Ukrajině nedokázali příliš poradit ani aktuálně používané Gripeny. „A to je ten hlavní důvod, proč se ubíráme cestou letounů páté generace. Ten technologický a kvalitativní rozdíl je takový, že nám to umožňuje operovat i v takovýchto operačních prostředích, ve kterých bychom museli operovat, kdyby došlo k napadení aliance,“ shrnul.



Upozornil také, že v případě konfliktu s Ruskou federací bychom čelili funkčnímu systému integrované vzdušné obrany, který v sobě integruje pozemní radary a pozemní část protivzdušného systému a k tomu i stíhačky a místa velení a řízení jako jeden funkční celek.

Fotogalerie: - Stroje české armády

Z testování F-35 v USA si Svoboda odnesl, že jde o „ohromný skok dopředu“ v porovnání s aktuální generací Gripenů. Po dotazu moderátora Martina Jonáše shrnul, že by pak bylo možné mnohem lépe čelit i případné převaze ruských stíhacích letounů Suchoj Su-27.



„Jak to na vás působí osobně, když někdo říká, že máme uvažovat spíše ekonomicky než z hlediska toho, aby naši vojáci měli to nejlepší – vždyť jde ve výsledku o vaši kůži, jde o vaše životy,“ pustil se poté moderátor Jonáš do kritiků nákupu F-35. Svoboda mu odpověděl, že uvažují ekonomicky i tímto směrem. „Myslím si, že v Česku je odtažitost české společnosti od toho, co vůbec obranná bezpečnost je a co je práce armády a pilotů. Spousta lidí si neuvědomuje, že to nejsou hračky, ale letadla, v kterých by v případě války létali lidi a nasazovali život,“ řekl pilot.

Psali jsme: Žádný pat, postupujeme dál. Kreml se ozval proti Zálužnému a snech o vítězství Upřímnost z Ukrajiny: Myslel jsem, že Rusové vykrvácí. A ono ne Opisovat a mávat vlajkami. Drulák ztrhal českou politiku Z Ukrajiny: Musíme ukázat nějaký úspěch. Svět se mění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.