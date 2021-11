Na h*vno. Únik od skučících Pirátů se obrátil proti nim i STANu

Dnes zveřejnil server Neovlivní závěry interní analýzy Pirátů, jež měla za úkol zjistit, jak moc volební debakl Pirátů ovlivnil jejich koaliční partner. Dle analýzy STAN porušoval koaliční dohodu, kterou strany uzavřely, a to opakovaně. „Kandidáti Pirátů nebyli ze strany STAN, který měl v gesci mikrotargeting, podporováni. STAN cíleně podporoval pouze své kandidáty, ze kterých se polovina dostala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na podporu mikrotargetingu STAN byla vynaložena více než 2krát vyšší částka než na Piráty. Piráti přitom vložili do kampaně 2/3 finančních prostředků,“ stojí dle serveru Neovlivní.cz v analýze. Mikrotargeting je forma kampaně zacílená na určité segmenty populace, v kostce by se dalo říci, že se konkrétní poselství dostane právě k těm, na které je zacíleno.

Jak známo, Pirátům se stalo osudné kroužkování. I to je v analýze zmíněno: „Minimálně v devíti případech vyzvali ke kroužkování přímo kandidáti STAN. Senátorský klub STAN a jeho konkrétní členové samostatně opakovaně podporovali formou videí nebo FB statusů kroužkování kandidátů STAN. V den voleb vyzval ke kroužkování své asistentky předseda STAN ve sponzorovaném příspěvku. Tato asistentka byla na 12. místě kandidátky, tedy na nevolitelném místě. Následně získala mandát poslankyně.“ Zmíněnou asistentkou je poslankyně Barbora Urbanová.

K této analýze má výhrady pirát Patrick Zandl, podle něhož je ve straně známo, co vedlo k mizernému výsledku. Jednak špatně provedená kampaň, u které Zandl obratem říká, že stála za ho*no. A potom: „Kandidáti nebyli věrohodní ani pro nás samotné, byli jsme jen Energie proti Zkušenosti – což je dáno naším systémem primárek.“ Až jako třetí důvod neúspěchu vidí kroužkování kandidátů STAN. Jak jsme již informovali, Zandl se zvolením počítal a rezignoval na post zastupitele v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

O pirátské kampani psal Zandl již dříve a podle svých slov měl připravenou i alternativu, ale nechal se odbýt, což zpětně považuje za chybu. „Nezpochybnitelným faktem ale je, že volby jsme si prohráli především my sami. Nikdo nás nenutil jít do koalice se STAN, v níž jsme byli vykroužkováni. Nikdo nás nenutil hlásat pofidérní témata a mlčet k tématům klíčovým. Nikdo nás nenutil být svobodnými nebo kontroverzními, aby nám to mohlo být vyčítáno. Takoví jsme byli my sami,“ řekl například.

„Bylo chybou vybrat si (i na doporučení STAN) agenturu tří maníků, kteří s kampaní takového rozměru neměli nejmenší zkušenost? Bylo to možná punkové rozhodnutí hodné Pirátů, dát příležitost a nechat zazářit. Jenže už na začátku léta bylo jasné, že žádná zář se nekoná a agentura je velký průšvih, jehož korekce měla okamžitě a bezprostředně přijít. Nepřišla,“ dodal a za to, že korekce nepřišla, viní současné vedení. Podle něho jsou Piráti skvělí v internetových diskusích, ale v ulicích už ne, což se prokázalo ve volbách.

Kromě Zandla se k analýze vyjádřil investor Radovan Vávra. „Piráti teď mají dvě možnosti. Odejít do opozice a důsledně dělat pirátskou politiku ‚padni komu padni‘. To, co jejich volič chce a proč je volí. Nebo se rozplynout jako socani ve vládě ANO. Koryta pro pár lidí proti budoucnosti strany,“ mínil s tím, že bude jejich rozhodnutí napjatě sledovat. Poznamenal také, že „sekretářka Víta Rakušana je nová tenisová raketa Václava Klause“, což je narážka na starý vtip z dob, kdy volby v Praze s přehledem vyhrávala ODS.

A rýpl si ještě jednou: „Nejlepší analýzu kampaně Pirátů provedl můj syn, když mu bylo asi pět a hrál si s Minecraftem (v podstatě virtuální stavebnice – pozn. red.) Zněla: Možná jsem ten bazén s lávou neměl dávat na střechu.“

