Na pozadí všeho: Chystají se nová pravidla pro očkování. A je důvod se zajímat

Novinářka Angelika Bazalová varuje před Národní očkovací strategií ČR, jejíž návrh údajně unikl z ministerstva zdravotnictví. Podle ní může nová strategie vést k diskriminaci i k posilování vlivu farmaceutické lobby. Bazalová proto vyzývá občany k odporu skrze podpis petice, aby se z neočkovaných nestali občané druhé kategorie.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

„Je to snaha o (přinejmenším částečné) přenesení amerických očkovacích praktik, s nimiž (jak vidíme v přímém přenosu) Trumpova administrativa zoufale bojuje, do evropského a českého prostředí,“ píše Bazalová o nové Národní očkovací strategii ČR (NOS ČR).

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že hlavním cílem strategie je zvýšení prevence infekčních onemocnění, posílení proočkovanosti populace a tím zajištění odolnosti zdravotního systému při epidemiích a pandemiích. „Očkování je zároveň ekonomicky vysoce efektivní – podle odhadů Hospodářské komory mohou dopady nízké proočkovanosti znamenat pro českou ekonomiku ztráty v řádu desítek miliard korun ročně,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě z 23. září.

„Národní očkovací strategie poprvé dává České republice jednotný rámec, díky kterému dokážeme lépe plánovat, financovat i vysvětlovat význam očkování. Je to investice do zdravé budoucnosti, kterou si nemůžeme dovolit podcenit,“ uvedl k NOS ČR ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle Bazalové jde ovšem o pokus o přenesení amerických očkovacích praktik do českého prostředí a možná i o snahu farmaceutických firem nahradit si v Evropě zisky, o které by brzy mohly přijít v USA. „V USA už jim tahle pšenka nepokvete, tak pokud nechcete následovat americký mustr, tak je třeba něco dělat. A neříkejte, že vás v dětství očkovali taky, protože TAKHLE vás fakt neočkovali ani komunisti. A že ti byli na očkování vysazení,“ píše Bazalová a dodává, že „tlaku na očkování“ podle NOS ČR už nikdo neujde – ani děti, ani dospělí.

Podle ní nejde o zavádění zákonných povinností, ale spíše o využívání nepřímého nátlaku prostřednictvím pojišťoven, lékařů, lékárníků, škol a zaměstnavatelů, kteří mají motivovat k očkování nebo znepříjemňovat život neočkovaným.

Na sociální síti X následně sdílela údajně uniklý náčrt NOS ČR. Na základě uniklého náčrtu Bazalová varuje, že pojištěnci mohou být rozdělováni podle proočkovanosti a na základě toho získávat různé bonusy či výhody, podobně jako lékaři a zaměstnavatelé mají být za tlak na očkování bonifikováni. I když zatím jde podle ní jen o drobnosti, jako jsou příspěvky na sport či na brýle, tento tlak se může postupně stupňovat.

„Budou rozdělovat zdravotní pojištěnce podle toho kolik si do těla nechali vpravit výdobytků medicíny a podle toho je pak škálovat a ‚odměňovat‘,“ předpovídá Bazalová. „Zatím to vypadá jen na ‚jemný‘ tlak, ale postupně může přituhovat,“ varuje.

Z tohoto důvodu vyzývá občany, aby se postavili na odpor proti zmíněné „očkovací strategii“. „Buď budeme sedět jak pecky a čekat, co si na vás velcí kluci nachystali, anebo využijeme svých práv a budeme požadovat, aby nás nestavěli před hotovou věc. Protože MY jsme ti, kdo řekne, jak to bude!“ píše Bazalová a vyzývá k podpisu petice za transparentnost a svobodu volby v souvislosti s Národní očkovací strategií.

Zároveň požádala o zvážení zaslání finančního daru na odpor proti NOS ČR. Bazalová plánuje uspořádání tiskové konference, kde plánuje představit svá stanoviska k NOS ČR a vyzvat politické strany, aby se jasně vyjádřily, zda budou kvůli očkování vytvářet z neočkovaných občany druhé kategorie.

„Jestli jo, tak je prostě nebudeme volit. A pokud to po volbách nepřejde, tak zvážíme další kroky,“ napsala Bazalová na X.

autor: Alena Kratochvílová

