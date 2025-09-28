Na pozadí všeho: Chystají se nová pravidla pro očkování. A je důvod se zajímat

„Je to snaha o (přinejmenším částečné) přenesení amerických očkovacích praktik, s nimiž (jak vidíme v přímém přenosu) Trumpova administrativa zoufale bojuje, do evropského a českého prostředí,“ píše Bazalová o nové Národní očkovací strategii ČR (NOS ČR).
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že hlavním cílem strategie je zvýšení prevence infekčních onemocnění, posílení proočkovanosti populace a tím zajištění odolnosti zdravotního systému při epidemiích a pandemiích. „Očkování je zároveň ekonomicky vysoce efektivní – podle odhadů Hospodářské komory mohou dopady nízké proočkovanosti znamenat pro českou ekonomiku ztráty v řádu desítek miliard korun ročně,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě z 23. září.
„Národní očkovací strategie poprvé dává České republice jednotný rámec, díky kterému dokážeme lépe plánovat, financovat i vysvětlovat význam očkování. Je to investice do zdravé budoucnosti, kterou si nemůžeme dovolit podcenit,“ uvedl k NOS ČR ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Podle ní nejde o zavádění zákonných povinností, ale spíše o využívání nepřímého nátlaku prostřednictvím pojišťoven, lékařů, lékárníků, škol a zaměstnavatelů, kteří mají motivovat k očkování nebo znepříjemňovat život neočkovaným.
Na sociální síti X následně sdílela údajně uniklý náčrt NOS ČR. Na základě uniklého náčrtu Bazalová varuje, že pojištěnci mohou být rozdělováni podle proočkovanosti a na základě toho získávat různé bonusy či výhody, podobně jako lékaři a zaměstnavatelé mají být za tlak na očkování bonifikováni. I když zatím jde podle ní jen o drobnosti, jako jsou příspěvky na sport či na brýle, tento tlak se může postupně stupňovat.
„Budou rozdělovat zdravotní pojištěnce podle toho kolik si do těla nechali vpravit výdobytků medicíny a podle toho je pak škálovat a ‚odměňovat‘,“ předpovídá Bazalová. „Zatím to vypadá jen na ‚jemný‘ tlak, ale postupně může přituhovat,“ varuje.
Z tohoto důvodu vyzývá občany, aby se postavili na odpor proti zmíněné „očkovací strategii“. „Buď budeme sedět jak pecky a čekat, co si na vás velcí kluci nachystali, anebo využijeme svých práv a budeme požadovat, aby nás nestavěli před hotovou věc. Protože MY jsme ti, kdo řekne, jak to bude!“ píše Bazalová a vyzývá k podpisu petice za transparentnost a svobodu volby v souvislosti s Národní očkovací strategií.
Zároveň požádala o zvážení zaslání finančního daru na odpor proti NOS ČR. Bazalová plánuje uspořádání tiskové konference, kde plánuje představit svá stanoviska k NOS ČR a vyzvat politické strany, aby se jasně vyjádřily, zda budou kvůli očkování vytvářet z neočkovaných občany druhé kategorie.
„Jestli jo, tak je prostě nebudeme volit. A pokud to po volbách nepřejde, tak zvážíme další kroky,“ napsala Bazalová na X.
Národní očkovací strategie: Zahajujeme protitlak, ale bez vás to nepůjde— Angelika Bazalová - emko (@GeGvendy) September 28, 2025
Už několikrát jsem zde psala o Národní očkovací strategii. Pokud to mám říct natvrdo, podle mě je to snaha o (přinejmenším částečné) přenesení amerických očkovacích praktik, s nimiž (jak vidíme v přímém…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.